Общаги-на-суде

Компания «ЛСР. Строительство — Урал» подала в суд три исковых заявления к «Синаре-Девелопмент» на общую сумму более 85 млн руб. Таков объем задолженности, возникшей, по словам представителей компании, при строительстве объектов Универсиады в Екатеринбурге, где она являлась подрядчиком. Ответчик, напротив, заявляет об «излишне оплаченных суммах по контрактам» и указывает на то, что работу за истцом пришлось доделывать другим подрядчикам. По мнению юриста, для разрешения вопроса может потребоваться строительно-техническая экспертиза.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Группа ЛСР» считает, что должна получить больше денег за свою работу в Новокольцовском

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ «Группа ЛСР» считает, что должна получить больше денег за свою работу в Новокольцовском

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Компания «ЛСР. Строительство — Урал» подала три иска в Арбитражный суд Свердловской области к «Синаре-Девелопмент» о взыскании задолженности по госконтрактам на строительство общежитий в Новокольцовском (район Екатеринбурга). «Синара-Девелопмент» выступала генподрядчиком при строительстве общежитий деревни ХХХII Всемирной летней Универсиады-2023 (впоследствии вместо нее прошел Международный фестиваль университетского спорта), а компания «Группы ЛСР» занималась их строительством в качестве подрядчика.

Как объяснили «Ъ-Урал» в пресс-службе «Группы ЛСР», компании пришлось обращаться в суд из-за неоплаты выполненных работ со стороны «Синары-Девелопмент». «Объекты были введены в эксплуатацию в срок. Несмотря на это, АО “Синара-Девелопмент” под надуманными предлогами отказалось исполнять свои обязательства по оплате. При этом оплату от государственного заказчика (ГКУ СО “УКС Свердловской области”) за работы, выполненные ООО “ЛСР. Строительство — Урал”, генподрядчик получил»,— отметили в пресс-службе «Группы ЛСР», добавив, что урегулировать ситуацию в досудебном порядке не удалось.

Суммарно требования компании составляют более 85 млн руб.: самые большие исковые требования составляют 64,4 млн руб., еще два иска поданы на 12 и 8,9 млн руб. Согласно картотеке суда, рассмотрение всех трех дел назначено на ноябрь.

Из материалов следует, что истец просил суд об обеспечении исков в виде наложения ареста на денежные средства, поступившие по госконтрактам. «Если исковые требования “ЛСР. Строительство — Урал” обоснованы, ответчик, отказываясь от оплаты, нецелевым образом использует или планирует использовать денежные средства из бюджета Свердловской области. В любом случае, независимо от результата рассмотрения судом дела, затрагиваются интересы государства, Свердловской области, государственного заказчика, истца»,— указано в материалах суда. По всем трем делам в обеспечении исков застройщику было отказано.

В «Синаре-Девелопмент» с исковыми требованиями не согласны. Как пояснили «Ъ-Урал» в компании, спор возник из-за невыполнения «ЛСР. Строительство — Урал» обязательств, зафиксированных в контрактах. По данным компании, во время предварительных судебных разбирательств «Синара-Девелопмент» подала отзывы, согласно которым задолженность по контрактам не подтверждается. «“Синара-Девелопмент” готовит встречные иски к “ЛСР. Строительство — Урал” о взыскании задолженности, сформировавшейся из излишне оплаченных сумм по контрактам, неустойки за нарушение сроков выполнения работ, компенсации убытков, возникших в результате переделки (устранение недостатков) и доделывания работ иными подрядчиками»,— заявили в пресс-службе компании.

К проведению Универсиады власти Свердловской области готовились несколько лет. Для нее в Екатеринбурге велось строительство новых спортивных объектов и общежитий. Общая стоимость работ оценивалась более чем в 34 млрд руб. В апреле 2022 года FISU на фоне специальной военной операции (СВО) РФ на Украине объявил об отложении права Екатеринбурга на проведение игр. Тогда было принято решение о проведении Международного фестиваля университетского спорта, который прошел в августе 2023 года. Объекты фестиваля после проведения соревнований вошли в состав кампуса Уральского федерального университета (УрФУ), строительство которого еще ведется. На территории построено два из пяти общежитий. Студенты в сентябре уже заселились в новые общежития.

По мнению управляющего партнера адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Елены Гладышевой, суд может назначить строительно-техническую экспертизу по определению объема, стоимости и качества выполненных и принятых работ по КС-2 и КС-3 (акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости работ).

Мария Игнатова