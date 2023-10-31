Съехать с накатанной траектории

Цифровизация в России продолжает активное развитие, несмотря на серьезные сложности, вызванные санкциями. Даже для многих технологически развитых стран привычки жителей крупных городов России выглядят несколько диковинно: в части взаимодействия с бюрократическими структурами и финансовыми учреждениями российский цифровой опыт в некотором смысле оказался передовым. Впрочем, далеко не во всем: развитие телемедицины, например, серьезно отстает от той же Америки, хотя в условиях огромных расстояний и плохих дорог как раз именно это направление было бы логично развивать одним из первых.

Последние полтора года все силы отечественных сотрудников высокотехнологичной сферы брошены на уход от западных продуктов и полного обособления IT-сферы. Вероятно, это несколько затормозит прикладную цифровизацию различных сфер российской жизни. С другой стороны, то, что перед разработчиками поставлена амбициозная задача поиска принципиально новых решений, вероятнее всего, приведет к сопутствующим открытиям и внедрениям.

Тут уместна аналогия с военно-промышленным комплексом: инвестиции в него рождают попутные открытия, полезные и в гражданской сфере. Так же и с IT-сектором: вложения в системы безопасности, создание собственных платформ, уход от накатанной дороги предоставят возможность создавать продукты, которые имеют шанс стать передовыми и прорывными.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Цифровая экономика»