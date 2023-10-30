СМИ: после смерти участкового в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Управление Следственного комитета России по Екатеринбургу возбудило уголовное дело по статье о доведении до суицида (ст. 110 УК РФ) после смерти 35-летнего участкового Рудольфа Габтрахманова (СМИ также пишут его фамилию как Габдрахманов). Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Утром 28 октября участкового вызвали на осмотр места убийства пожилой пары на улице Новгородцевой. Тела 85-летних пенсионеров пролежали в квартире неделю, их нашли родственники. Из квартиры пропали 7 млн руб., которые были получены от государства за снесенную в Визовском районе дачу.

Прибыв на место убийства, участковый Рудольф Габтрахманов провел поквартирный обход, а после отпросился забрать детей у тестя. Он приехал к многоэтажке в Базовом переулке, в которой жил тесть, но в квартиру так и не зашел. Его нашли мертвым на 23-м этаже. «Три раза выстрелили в него. Два выстрела в грудь, контрольный — в голову»,— сказал тесть журналисту «КП-Екатеринбург».

По данным источников «КП-Екатеринбург» и E1.ru в правоохранительных органах, участковый проходит по делу одним из подозреваемых. По одной из версий, он нуждался в деньгах и пытался заработать с помощью ставок и азартных игр, но в итоге потерял деньги.

Как утверждает источник E1.ru, пенсионеры многим говорили про деньги. По данным издания, участковый мог убить пенсионеров и украсть деньги, а потом покончить с собой, опасаясь разоблачения. «Но это пока только одна из версий, хотя некоторые из найденных на месте преступления вещественных доказательств уже подтверждают ее»,— заявил источник. Следствие не исключает, что майора полиции могли убить.

Анастасия Ларина