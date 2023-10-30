В Орле экс-сотруднику Росавтодора вменили получение взяток по шести эпизодам

Управление Следственного комитета России по Орловской области завершило расследование уголовного дела о взятках на 31 млн руб. против бывшего ведущего эксперта дорожного хозяйства отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва—Харьков Федерального дорожного агентства» Сергея Кима. Как рассказали «Ъ» в ведомстве, ему вменяется в вину шесть эпизодов получения незаконного вознаграждения (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативной деятельности, сопровождение осуществляли региональные управления ФСБ и МВД России. По версии следствия, в 2017–2022 годах обвиняемый получил от шести представителей грузоперевозчиков почти 30,68 млн руб. Деньги предназначались за организацию, обеспечение, подготовку и выдачу в ускоренном, первоочередном, беспрепятственном порядке специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования Российской Федерации транспортными средствами грузоперевозчиков.

Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в Заводской райсуд Орла для рассмотрения по существу.

«Управление автомобильной магистрали Москва—Харьков Федерального дорожного агентства» является подведомственным учреждением Росавтодора. Сеть автодорог, находящихся в введении ФКУ, проходит по шести субъектам РФ: по Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областям.

Сергей Толмачев, Воронеж