Суд дал условный срок бывшему главному детскому психиатру Минздрава РФ по СФО

В Центральном райсуде Новосибирска завершилось рассмотрение уголовного дела бывшего главного детского психиатра Минздрава РФ по Сибирскому федеральному округу экс-главврача областного детского клинического психоневрологического диспансера Валентиной Макашевой.

По ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата вверенных средств в особо крупном размере, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы) ей назначили три года условно с испытательном сроком два года и штраф в размере 300 тыс. руб., рассказали «Ъ-Сибирь» в суде.

Дело в отношении врача-психиатра следователи возбудили в мае 2021 года по материалам, поступившим из УФСБ по Новосибирской области. Валентине Макашевой предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Согласно версии следствия, медик фиктивно трудоустраивала «мертвые души», получая за них зарплату, за период с 2009 по 2020 год похитила в общей сложности около 10 млн руб. Около двух месяцев Валентина Макашева провела в СИЗО, в последующем ее отпустили под подписку о невыезде.

В ходе следствия обвиняемая возместила почти весь ущерб, выплатив более 8,5 млн руб. В первый день судебного процесса врач признала вину, сообщали тогда в прокуратуре.

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Константин Воронов