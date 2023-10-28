В Прикамье одобрено три инвестиционных проекта на сумму более 576 млн рублей

Вчера совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края присвоил статус «приоритетных» проектам трех компаний по развитию и созданию нового производства в Перми и Лысьве, сообщает пресс-служба губернатора.

Компания «Меридиан», специализирующаяся на производстве автоматизированного оборудования для алкогольной и молочной промышленности, оборудования для производства укупорочных изделий, планирует выпуск нового продукта - пресс-форм для производства стекольной тары. Продукция компании может использоваться для изготовления бутылок различных форм и конфигураций. Объем инвестиций в проект составит 356,9 млн рублей, при этом до конца 2026 года будет создано 79 новых рабочих мест. Присвоение статуса «приоритетного инвестиционного проекта» позволит получить инвестиционный налоговый вычет, а также административное сопровождение.

«Реализация инвестпроекта позволит снизить зависимость отечественных производителей стеклотары от импортных поставок из Европы и Китая. Инвестировать в новое производство, расширяя свои возможности – это ответственный шаг, показывающий стремление компании двигаться вперед, удовлетворяя запросы потребителей и повышая технологический уровень и компании, и региона, поддерживающего ее», - отметил управляющий директор ООО «Меридиан» Владилен Делидов.

Еще два инвестиционных проекта по расширению производства будут реализованы в Лысьве. Компания «Инста» намерена расширить действующее производства полимерных изоляторов. Объем инвестиций в проект составит более 100 млн рублей.

Компания «Спецсплав-М» планирует расширить действующее производство чугунных изделий. В рамках проекта инициатор выпустит продукцию высокого качества (чугунные и стальные отливки для предприятий различных отраслей промышленности) за счет применения современных технологий формовки и заливки, контроля всего процесса производства отливок. Инвестиции в проект составят более 117 млн руб.

Инициаторы проектов берут на себя социальные обязательства. «Инста» и «Спецсплав-М» готовы финансировать объекты социальной инфраструктуры в Лысьвенском городском округе, а компания «Меридиан» поможет с материально-техническим оснащением государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский химико-технологический техникум».