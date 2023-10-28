Жители Крыма могут временно остаться без интернета

На полуострове проводятся работы для повышения отказоустойчивости сети и улучшения предоставления доступа в интернет. Возможна временная недоступность сети для абонентов Крыма и Севастополя, предупреждает оператор связи «Миранда-медиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Как сообщает компания, временное пропадание доступа в интернет возможно у абонентов в Севастополе, Евпатории, Ялте, Керчи, Феодосии, Джанкое и некоторых других населенных пунктах.

Оператор пообещал восстановить доступ в сеть в течение четырех часов.

Днем ранее, 27 октября, на ресурсы ГК «Миранда-медиа» украинские хакеры совершили DDoS-атаку. В течение дня технические и ИТ-службы компании возобновили работу своих сервисов для силовых структур, госорганизаций и социально значимых объектов, а также коммерческих компаний.

Андрей Пугачев

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