Курорты осенило

Около половины турпотока в Краснодарский край формируется в межсезонье, следует из официальной статистики. Данные туроператоров демонстрируют растущий интерес россиян к отдыху в Анапе и Геленджике в бархатный сезон, когда цены на курортах становятся примерно на 20% ниже. Самым популярным направлением для новогодних туров остается горный кластер Сочи, при этом зимний отдых в горах обойдется россиянам дороже летнего.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сочи, Анапа и Геленджик вошли в топ-10 направлений в бархатный сезон

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Сочи, Анапа и Геленджик вошли в топ-10 направлений в бархатный сезон

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По итогам летнего туристического сезона кубанские курорты приняли 9,7 млн отдыхающих, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщили в администрации Краснодарского края. В целом к концу года Кубань планирует принять не менее 17,5 млн туристов. Таким образом, почти половина турпотока формируется в период межсезонья — с октября по апрель.

Как отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий, в регионе остаются значительные ресурсы для развития круглогодичного отдыха. Для того чтобы увеличить долю межсезонных туристов, кубанские власти разработали концепцию «Жарко круглый год», в рамках которой туристам демонстрируют возможности бархатного сезона в Краснодарском крае, разнообразие видов отдыха, которые доступны с октября по апрель. К примеру, зимние пляжи Черного моря (благоустроенные места на побережье, где можно отдыхать в холодное время года). Также в концепции представлена информация о термальных источниках и санаториях Кубани, собраны идеи для активного отдыха, разработана карта винного туризма и пр.

Бархатный сезон сбивает цены

По данным туроператоров — членов Российского союза туриндустрии (РСТ), бронирования туров на бархатный сезон (период с сентября по ноябрь) в этом году шли активнее, чем годом ранее. К примеру, в конце августа в Анапе и Геленджике прирост бронирований составлял почти 30% и 15% соответственно. По экспертным оценкам, цены в бархатный сезон на курортах Краснодарского края по сравнению с летом становятся ниже на 10–30%. К примеру, в Анапе стоимость отдыха начинает снижаться примерно на 20% ближе к сентябрю, в Геленджике — во второй половине сентября, при этом в центральном Сочи, где в начале осени погода летняя, практически не бывает скидок.

Согласно рейтингу сервиса бронирования жилья Tvil.ru, Сочи, Анапа и Геленджик вошли в топ-10 направлений в бархатный сезон. Осенью средний чек на проживание составляет 3375 руб. за сутки (4 тыс. руб.— летом).

Как рассказал глава Геленджика Алексей Богодистов, по данным на 17 октября, количество гостей, посетивших Геленджик, приближается к 4 млн. «В сравнении с прошлым годом интерес к нашему курорту в межсезонье выше на 8,8%. Даже в октябре отдыхающих больше на 10%. Сейчас единовременно на курорте находится около 25 тыс. туристов. Заполняемость работающих предприятий составляет 58%, крупных санаторно-курортных предприятий — более 70%. В соответствии с данными служб, процент бронирования номерного фонда на ноябрь находится на уровне 55%, на декабрь — 33%»,— рассказал глава курорта.

О росте доли межсезонных туристов заявила и генеральный менеджер «Приморье Grand Resort Hotel» (Геленджик) Сайора Рузиева: «Нам как всесезонному курорту и курортам Кубани в целом удалось сломить стереотипы, касающиеся исключительно сезонного отдыха. Гости с удовольствием приезжают перезагрузиться, совместить отдых с оздоровлением и пройти краткосрочные чекапы для своевременной диагностики здоровья, а также познакомиться с культурой и историей городов Кубани».

Десять популярных курортов Краснодарского края для отдыха осенью 2023 года 1. Сочи — 3491 руб. / 8 ночей 2. Анапа — 3012 руб. / 7 ночей 3. Геленджик — 3712 руб. / 7 ночей 4. Кабардинка — 3319 руб. / 6 ночей 5. Архипо-Осиповка — 3276 руб. / 5 ночей 6. Краснодар — 2650 руб. / 2 ночи 7. Ейск — 2454 руб. / 7 ночей 8. Красная Поляна — 3891 руб. / 3 ночи 9. Дивноморское — 3672 руб. / 7 ночей 10. Джубга — 2895 руб. / 5 ночей Средняя стоимость проживания за сутки / средняя продолжительность отдыха. Источник: Tvil.ru

По ее словам, туристы приезжают на курорт, следуя модному сейчас тренду на оздоровительный туризм, кроме того, им интересно посещать эногастрономические экскурсии, учиться играть в гольф или большой теннис, поучаствовать в парусной регате или конной прогулке по горам, исследовать старинные дольмены, дышать целебным воздухом. Также многих привлекает в это время года щадящая мягкая погода без сильных перепадов температур, спокойная обстановка для экскурсий по знаковым местам и неспешных прогулок.

По данным отеля Bridge Resort (Сочи), в этом году доля межсезонных гостей выросла на 20%: «При организации отдыха в межсезонье гости предпочитают совместить отдых с оздоровлением. Межсезонье в Сочи — прекрасное время для отдыха, так как нет изнуряющей жары, большого туристического потока, но все так же зелено, ярко, а свежий воздух пропитан морем. Осенью можно с комфортом исследовать курорт и окрестности, ходить в походы, загорать и пр. И, конечно, курорт богат сезонными фруктами и овощами. Зимой и ранней весной туристы приезжают покататься в горах Красной Поляны и оздоровиться».

По словам управляющей «Сочи Парк Отелем» Оксаны Такмазьян, этой осенью загрузка отеля достигает 80%: «Наш отель привлекает гостей выгодной локацией и развитой инфраструктурой. Другой фактор роста турпотока в осенние месяцы — начало сезона деловой активности. Традиционно в октябре и ноябре проходят конференции, семинары, форумы и другие мероприятия разного формата и масштаба. Еще один фактор привлекательности осеннего отдыха — снижение цен по сравнению с высоким сезоном. Так, в нашем отеле тарифы снизились в среднем на 25–30%. В планах у нас специальный тариф для поклонников горнолыжного спорта. На территории отеля в ближайшее время откроется пункт проката горнолыжного оборудования, собственный трансфер будет доставлять гостей в горный кластер и обратно, также идет проработка возможности включить ски-пасс в тариф».

Туристы раскупают «Новый год»

Самые популярные кубанские курорты для зимнего сезона — Сочи, Геленджик, Красная Поляна, Анапа, рассказали «G» в сервисе Tvil.ru. Средний чек туриста зимой составляет 4,8 тыс. руб., что на 42% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средний чек на недельное проживание двух-трех человек вырос на 24,6% и составляет 27,5 тыс. руб.

По данным национального туроператора «Алеан», в общей структуре бронирований зимних туров курорты Краснодарского края занимают 25%. Основной спрос приходится на санатории, горнолыжные туры, оздоровительный туризм, отдых на территории отелей с развитой инфраструктурой. Прирост по отношению к прошлому году по всем зимним бронированиям, сделанным к последней неделе сентября, составил +35% по Анапе и +72% по Геленджику. Прирост бронирований на зиму по Сочи в сравнении с прошлым годом составляет 17%.

Директор НАО «Красная Поляна» Яна Перепечаева в ходе Форума туристических территорий FTT-2023 рассказала, что в зимнем сезоне 2023/24 курорт ожидает рост турпотока на 10–15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, так как, по прогнозам, зима должна быть снежной. «Традиционно самый высокий спрос на новогодние праздники, на период с конца января и до середины марта, потому что в это время обычно уже много снега, а также выпадают каникулы у школьников и студентов»,— отметила госпожа Перепечаева.

Она добавила, что стоимость ски-пассов на курорте «Красная Поляна» по сравнению с прошлым сезоном изменилась незначительно, рост составил всего 5%. Бронирование проживания на зимний сезон было открыто 5 июля. Цена на апартаменты стартует с 2,8 тыс. руб. за сутки с человека вне январских праздников и с 5,7 тыс. руб. за сутки на одного гостя в новогодние каникулы. Стоимость осталась также в пределах цен прошлого года.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит, что в 2023 году россияне гораздо активнее бронируют туры на курорты Краснодарского края в новогодние праздники, при этом после 10 января пока бронирований нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россияне начали активно бронировать новогодние туры на курорты Краснодарского края

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Россияне начали активно бронировать новогодние туры на курорты Краснодарского края

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

«По прибрежной части мы видим прирост примерно 20%, по горнолыжным курортам — 5%. Последняя цифра объясняется эффектом низкой базы прошлого года»,— говорит эксперт.

По его словам, курортом номер один у россиян остается Сочи, так как в этом городе всегда теплее и хорошо развита туристическая инфраструктура.

Что касается стоимости зимнего отдыха, по его оценке, отдых на морских курортах региона подорожает примерно на 10%, горнолыжных — на 5–10%.

По данным главы Сочи Алексея Копайгородского, на период зимнего сезона на курорте откроют 30 зимних пляжей, кроме того, будут работать 160 км горнолыжных трасс и 55 туробъектов.

«По итогам года ждем обновления исторического рекорда турпотока»,— отметил он.

Общая емкость размещения в гостиницах и отелях составляет 150 тыс. номеров. На осенний период загрузка отелей Сочи достигает 70%.

Гостей тянет к лозе

Представители эногастрономического туризма считают, что для развития круглогодичного туризма в Краснодарском крае необходимо активнее развивать отрасль виноделия. Как отметил генеральный директор АО «Скалистый берег» (Анапа) Константин Наделин, в этом сезоне винный туризм окончательно подтвердил высокую востребованность и способность генерировать турпоток.

«Сентябрь был загружен как никогда: поток туристов практически не уменьшался, более того, спрос был даже выше, чем в первый месяц лета. Отчасти это связано с тем, что закрыты границы и развивается внутренний туризм, и, конечно же, росту турпотока способствовала теплая погода, которая держалась в первый месяц осени»,— рассуждает господин Неделин.

По его мнению, чтобы привлечь еще больше туристов в регион, необходимо развивать эногастрономический туризм, формировать кластер. Для этого необходимо создавать вокруг виноделен соответствующую инфраструктуру: строить рестораны, гостиницы и прочие туристические объекты. Сейчас строительство на виноградниках запрещает закон.

Дополнить федеральный закон «О виноградарстве и виноделии в РФ» разрешением строить на виноградопригодных землях объекты винного туризма предложил в декабре 2021 года замгубернатора Кубани Андрей Коробка, курирующий развитие сельского хозяйства региона. Законопроект предполагает размещение не только объектов капитального и некапитального строительства, но и других сооружений для производства винодельческой продукции и предоставления услуг винного туризма. В минсельхозе региона считают, что вносимые изменения позволят развивать энотуризм на Кубани. Документ находится на рассмотрении в Госдуме.

«Чем больше предложений и турпродуктов будет в Краснодарском крае, тем больше шансов, что турист не поедет в соседние регионы»,— резюмирует Константин Неделин.

Генеральный директор «Шато де Талю» (Геленджик) Елена Куркова отмечает, что в этом году поток энотуристов увеличился на 50%.

«Июнь был достаточно прохладный, поэтому турпоток сместился: в сентябре количество отдыхающих не уменьшалось по сравнению с летними месяцами. Конечно, надо отметить, что власти региона и представители туриндустрии постоянно находятся в поиске, создают новые точки притяжения для туристов. К примеру, в начале осени прошло сразу два больших фестиваля — Черноморская винная неделя (мероприятие официально посетили более 40 тыс. человек.— «G») и "Маяк", учрежденный фондом "Кинопрайм"»,— поделилась госпожа Куркова.

Как рассказали в администрации Темрюкского района, турпоток на винодельческие хозяйства муниципалитета в 2023 году достиг 28 тыс. человек, что на 60% превышает показатели всего прошлого года.

Пять популярных курортов Краснодарского края для отдыха зимой 2023/24

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1. Сочи — 3626 руб. / 6 ночей

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2. Красная Поляна — 9852 руб. / 5 ночей

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3. Геленджик — 5221 руб. / 4 ночи

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4. Ольгинка — 6031 руб. / 4 ночи

Фото: vk.com/anapaadm

5.Анапа — 3433 руб. / 4 ночи

Средняя стоимость проживания за сутки / средняя продолжительность отдыха. Источник: Tvil.ru

Наталья Решетняк