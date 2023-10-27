Доверяй, но помечай

Правда ли, что ставить срок годности на молочных продуктах придумал знаменитый гангстер Аль Капоне?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

По одной из версий, то ли племянница Капоне, то ли вся его семья однажды отравилась несвежим молоком, и именно поэтому мафиози стал лоббировать появление соответствующей информации на продуктах. По другой, идея пришла в голову гангстеру потому, что якобы у него одного в Чикаго было оборудование для нанесения подобной маркировки, и все производители были бы вынуждены обращаться к нему.

Действительно, мафия и правда хотела подмять под себя молочную отрасль Чикаго в 1930-е, когда стало понятно, что сухой закон скоро будет отменен и зарабатывать на бутлегерстве уже не получится. Но, согласно газете Chicago Tribune, которая писала о «молочных войнах» в то время, бандиты использовали более привычные им методы. Они приобрели молочный завод, после чего угрозами и насилием пытались выдавить конкурентов с рынка. Гангстеры пролоббировали через местных законодателей введение шкалы качества молока, запретив продажу продукции ниже класса A — наивысшего, которому соответствовал их собственный товар.

Но что касается маркировки, с этим не все однозначно. Во-первых, в 1931 году сам Аль Капоне уже сидел в тюрьме и к «молочным войнам» и маркировке непосредственного отношения не имел. Банду тогда возглавлял другой известный гангстер — Фрэнк Нитти. И нет никаких оснований полагать, что действия Нитти были идеей Капоне. Во-вторых, исследователи обнаружили, что указание срока годности на молочных изделиях в Чикаго практиковалось как минимум с 1913 года, когда Аль Капоне был 14-летним подростком. Историю про отравление молоком кого-то из членов семьи Капоне, которое якобы и подвигло гангстера на введение маркировки, «Проверено» подтвердить также не удалось.

Вердикт — скорее всего, неправда.