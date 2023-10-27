Каждый второй россиянин живет от зарплаты до зарплаты

Более чем у половины работающих россиян (58%) перед зарплатой остается не более 10% от выплаченного ранее аванса, показал опрос сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» и «СберСтрахования жизни». Лишь у каждого десятого опрошенного остается от трети суммы и более.

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В числе самых объемных статей расходов респонденты чаще всего называют покупку продуктов питания (79%), оплату услуг ЖКХ (53%), траты на здоровье (27%), одежду и обувь (25%) и ипотеку (18%). Лишь 8% упоминали в качестве таковых инвестиции и формирование подушки безопасности.