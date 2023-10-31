«Отдыхать в нынешней ситуации безопаснее и спокойнее в своей стране»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко

Фото: пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко

Фото: пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым

Guide: Как вы оцениваете итоги прошедшего в Крыму туристического сезона? Сколько гостей посетили полуостров и как эта цифра соотносится с прошлым и позапрошлым годами?

Вадим Волченко: Крым выстоял еще один непростой сезон, и, надо сказать, выстоял его с честью. Страна находится в условиях геополитического давления, но у россиян есть возможность отдыхать, вывозить свои семьи к морю, строить планы — и это уже успех. С остальными сложностями мы справимся.

По состоянию на 1 сентября турпоток в Крым составил 3,79 млн туристов, что на 28% ниже уровня аналогичного периода 2022 года. По сравнению с 2021 годом этот процент еще больше, но этот год был рекордным за весь постсоветский период, тогда мы приняли 9,5 млн человек. Уверен, мы вернемся к этому показателю, когда цели нашего государства будут достигнуты в полном объеме.

Начиная с 2014 года крымская туротрасль работала в условиях разных ограничений — санкционные и логистические, водная и энергетическая блокады. Средства размещения научились не только работать в сложных условиях, но и динамично реагировать на спрос, расширять предложение, грамотно выстраивать свои маркетинговые программы, ценообразование. И это дает свои результаты — целый ряд отелей и санаториев в высокий курортный сезон были загружены до 80%. В целом бронировать отдых в Крыму сейчас выгоднее, чем в прошлом году, и доступнее по сравнению с другими регионами.

G: Какие негативные факторы повлияли на туристический поток?

В. В.: Прежде всего логистические вопросы, временное ограничение авиасообщения. Частично оно было компенсировано расширением железнодорожного и автомобильного сообщения. Учитывая все факторы, мы получили неплохие показатели турпотока, достаточно хорошие экономические показатели, количество постоянных и возвратных гостей. Можем говорить, что сезон не был простым, но таким он был прежде всего из-за внешних факторов.

По нашему мнению, сделано очень много, но все еще необходимо увеличение количества поездов, расширение региональной сети маршрутов, организация скоростного железнодорожного сообщения, снижение стоимости железнодорожных билетов за счет субсидирования.

Вопросы безопасности, несомненно, стоят на первом месте, однако возможность открытия некоторых временно закрытых аэропортов ощутимо упростит путешествия на юг России.

G: Назовите топ-5 самых популярных курортов. Какой самый востребованный и почему?

В. В.: В этом году больше всего туристов традиционно отдохнуло на Южном побережье Крыма — 48,4%, растет спрос на Западном побережье — 23,1%, на Восточном побережье — 16%. Крым — уникальный и многогранный регион России. В Ялте и на всем Южном берегу мягкий средиземноморский климат, море в обрамлении гор. Когда-то здесь отдыхали и оздоравливались царские и дворянские семьи, о чем свидетельствуют дворцы и богатая санаторно-курортная база. Невероятны океанские пески западного берега или золотые ракушечные пляжи Азовского побережья.

Создаются новые общественные территории в Алуште — реконструированы одна из самых протяженных набережных, курортный парк, что в сочетании с круглогодичными кафе, ресторанами, достопримечательностями дает хороший эффект для привлечения гостей. Преображается Судак, где создан уникальный федеральный проект для творческой молодежи — туристско-образовательный кластер «Таврида», появились новые пляжи, набережные, что делает этот регион территорией опережающего развития. Достоин внимания восточный Крым, который богат своим историческим наследием: города Керчь и Феодосия ведут свою историю с древнейших времен.

G: Как в Крыму обстоят дела со средствами размещения? Сколько необходимо новых отелей, чтобы удовлетворить спрос?

В. В.: В 2023 году в Крыму летом работало более 1100 классифицированных объектов размещения общей вместимостью более 165 тыс. мест, в том числе 91 санаторий. В целом за 2014–2022 годы открыто 60 новых санаторно-курортных и гостиничных организаций, а также проведена модернизация 509 объектов размещения.

Между тем в Крыму есть спрос на качественный номерной фонд, и системная работа в этом направлении продолжается. В ближайших планах Крым получит за счет строительства новых отельных комплексов и реконструкции существующих как минимум 4–5 тыс. номеров, а в пятилетней перспективе — до 20 тыс. номеров.

В ближайшее время мы планируем поддерживать инвестиционные проекты от экономных и доступных предложений до премиального класса.

G: Расскажите подробнее об инвестиционных проектах в рекреационной сфере. Какова их общая стоимость?

В. В.: Интерес со стороны инвесторов к Крыму стабильный, мы их не потеряли, все проекты продолжают развиваться, несмотря на все объективные геополитические сложности и непростой сезон. Развитие туризма в Крыму происходит по системе кластерного подхода, когда инфраструктурное обеспечение идет за счет государственной программы развития, а на подготовленные площадки приглашаются отраслевые инвесторы. При таком подходе в Крым заходят федеральные гостиничные компании и туроператоры, имеющие опыт построения курортов.

Инвестпроекты находятся в разной стадии реализации. В целом за 2015–2023 годы подписано и реализуется 68 инвестиционных соглашений, касающихся развития сферы курортов и туризма, более чем на 168,1 млрд руб. Проекты направлены на создание и обновление отелей и санаториев. Министерством оказывается содействие и поддержка инвестпроектов, существует целый ряд программ — льготное кредитование по постановлению правительства №141, в соответствии с которым уже реализуется несколько проектов.

Строятся крупные круглогодичные курортные комплексы на 1–2,5 тыс. номеров, которые крайне важны для экономики, поскольку это уже градообразующие предприятия, формирующие большое количество рабочих мест и целый ряд смежных бизнесов, что способствует синергетическому эффекту в экономике.

Например, в Ялте инвестор вблизи своего успешно работающего курортного комплекса строит отель категории «пять звезд» на месте незавершенного в 1990-е годы объекта. После ввода в эксплуатацию нового премиального отеля комплекс станет одним из самых крупных по номерному фонду в Крыму и в России.

В городском округе Саки строится курортный комплекс на 2 тыс. номеров, который объединит два объекта — категории «пять звезд» и «четыре звезды» с развитой инфраструктурой, медицинским комплексом и spa-центром.

Кроме того, благодаря грантовой поддержке правительства РФ уже открыт целый ряд круглогодичных быстровозводимых модульных отелей у моря, в горах, в самых интересных локациях Крыма.

Развивается туристический кластер между городами Саки и Евпатория «Золотые пески России» с самой большой набережной, широкой береговой полосой и наличием уже подготовленных инвестиционных территорий как для рекреационного строительства, так и для девелопмента.

G: Какой турпоток ожидаете в межсезонье и зимний период? Чем привлекает Крым зимой?

В. В.: Осень, зима и весна в Крыму — лучшее время для оздоровления, лечения, для семейного, культурного или гастрономического отдыха. В октябре в Крыму погода комфортная, уже не так жарко и людно — прекрасное время для нового знакомства с полуостровом, для посещения достопримечательностей, исторических памятников и уникальных музеев.

Комфортно отдыхать в отелях Крыма — многие из них располагают современной развитой инфраструктурой, включая спа, теплые бассейны под открытым небом, медицинскую базу. Осенью в отелях и санаториях действуют крайне интересные акционные предложения со скидками до 40%, к примеру, проживание с пятиразовым питанием и лечебной программой по стоимости 2,3 тыс. руб. с человека в сутки.

В Крыму ведется работа по развитию пешеходного туризма. Министерством начата реализация масштабного проекта — комплекса активного туризма «Большая Крымская тропа» общей протяженностью более 750 км.

Крым является одним из самых крупных и быстроразвивающихся винодельческих регионов России, в том числе благодаря постоянной поддержке государства. В регионе стремительно развивается и популяризируется эногастрономический туризм. Именно здесь 5 лет назад мы впервые создали уникальный туристический маршрут «Винная дорога Крыма». Более 30 винных предприятий, а также гостиницы, рестораны, сыроварни, устричные и мидийные фермы, объекты показа объединены в этот турмаршрут.

Осень — идеальная пора для эногастрономического туризма. Весь ноябрь будет проходить под знаком эногастрономии. Нельзя побывать в Крыму и не попробовать его потрясающие вина. Мы рекомендуем отправиться на знаменитые винзаводы полуострова, предлагающие гостям интереснейшие экскурсии по производству и дегустации.

В ноябре 2023 года гостей полуострова и жителей Крыма ждет совершенно новый формат осеннего досуга — недели эногастрономии. В течение всего ноября винодельческие хозяйства Крыма проводят дни открытых дверей, экскурсии, дегустации, мастер-классы. На ведущих винных площадках пройдут тематические мероприятия по направлениям «вино и кино», «вино и живопись», «вино и музыка», «вино и гастрономия».

Главное мероприятие пройдет 18 ноября на территории Центра винного туризма WINEPARK в Ялте. Будет организована выставочная экспозиция с участием винодельческих предприятий Крыма. Кроме того, на площадке разместятся гастрономическая зона с кулинарными сетами от ведущих ресторанов Крыма, сырный маркет, территория творчества и главная сцена фестиваля, где хедлайнером выступит популярный российский артист Александр Иванов и группа «Рондо».

G: Может ли Крым конкурировать с Краснодарским краем? Что необходимо сделать, чтобы Крым стал полноценной заменой зарубежным курортам?

В. В.: Крым уникален в своем роде, мы можем конкурировать, можем дружить, но в России всего две морские курортные территории. У каждого есть свои возможности для привлечения туристов. Крым не замена зарубежным курортам, ничего заменять не надо, любые ограничительные меры не несут развития. Просто отдыхать в нынешней ситуации точно безопаснее и спокойнее в своей стране, особенно если мы говорим о семейном отдыхе. Наступят другие времена, мы будем ездить наверняка по всему миру снова, но сейчас нужно использовать ситуацию для того, чтобы улучшить собственное качество обслуживания и инфраструктуру отдыха. И внимание со стороны руководства страны к этому очень большое.

Беседовал Дмитрий Михеенко

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