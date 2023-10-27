Нижегородский бюджет планирует получить 4 млн рублей за отстрел диких животных

Сбор за выдачу разрешений на отстрел диких животных в Нижегородской области в 2024 году должен составить почти 4 млн руб. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту регионального бюджета на 2024 год. Прогноз поступления средств за пользование объектами животного мира составлен на основании данных областного минлесхоза с учетом лимитов на отстрел животных, отнесенных к объектам охоты, и спроса на тот или иной вид животного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Всего в следующем году планируется выдать разрешения на добычу 1,6 тыс. лосей, 580 кабанов, 189 косуль, более 340 медведей. Также по прогнозу планируется выдать разрешения на добычу 55 барсуков, 1160 бобров, более 580 куниц, 16 рысей и почти 7 тыс. глухарей и тетеревов.

Вся сумма сбора за право на отстрел диких животных пойдет в доходную часть областного бюджета.

Андрей Репин