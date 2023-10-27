ФСБ проводит обыски по делу о хищениях в минздраве Дагестана

Сотрудники дагестанского управления ФСБ проводят оперативно-следственные мероприятия в минздраве республики и по месту жительства фигурантов уголовного дела, которое возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой). По данным следствия, в период пандемии коронавируса, с конца 2021 года по начало 2022 года, минздрав заключил два госконтракта по завышенным ценам на поставку реагентов для выявления антигенов SAR-COV-2 (COVID). Нанесенный государству этими действиями ущерб составил, по предварительным данным следствия, 42 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В здании Минздрава РД проводится проверка, ведомством оказывается вся необходимая помощь следствию,— подтвердил Telegram-канал министерства.— Минздрав РД и подведомственные организации работают в штатном режиме». Уголовное дело было возбуждено региональным управлением ФСБ.

Как сообщал «Ъ», 19 октября в Пятигорске сотрудниками ФСБ был задержан бывший заместитель министра здравоохранения Дагестана Мазай Рамазанов. 44-летний чиновник был заподозрен в получении через посредника взяток на сумму более 87,7 млн руб. 23 октября он был заключен под стражу по решению суда на два месяца.

По версии следствия, Мазай Рамазанов получал через посредника от индивидуального предпринимателя взятки в размере 10% от общей суммы каждого госконтракта, заключенного минздравом республики на поставку медицинского оборудования. 63-летний посредник в передаче взяток находится сейчас под домашним арестом.

Юлия Рыбина, Махачкала