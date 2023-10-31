Током на юг

По итогам трех кварталов доля проданных на юге России электромобилей составила 2,44%, однако год к году она выросла почти в семь раз (0,36% в январе—сентябре 2022года). В сентябре 2023года доля проданных в ЮФО машин с электродвигателем достигла 3,37% от общего объема продаж. Годом ранее этот показатель составлял 0,88%. В целом по России Кубань занимает четвертое место по числу электромобилей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В сентябре в ЮФО продали 410 машин на электротяге — в 10,8 раза больше, чем годом ранее

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В сентябре в ЮФО продали 410 машин на электротяге — в 10,8 раза больше, чем годом ранее

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Южном федеральном округе (ЮФО) в январе—сентябре 2023года продали 1819новых электромобилей. Это в 11,7раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал «G» эксперт аналитического агентства «Автостат-Инфо» Александр Климнов. В сентябре 2023года в ЮФО продали 410машин на электротяге — в 10,8раза больше, чем годом ранее, добавил он.

«Юг России — особенно Краснодарский край и Крым — входит в число приоритетных регионов развития электромобилей в нашей стране, в том числе в государственных программах развития электрической мобильности. Это объясняется практически идеальным климатическим соответствием специфике эксплуатации машин этого типа — мягкие зимы, позволяющие эксплуатировать легкие конструкции электромобилей большую часть года, достаточно простое устройство зарядной сети и прочее»,— объяснил он.

По словам управляющего директора компании Punkt E Константина Алябьева, в целом парк только в Краснодарском крае насчитывает около 1700электромобилей. Он отмечает, что Кубань — один из локомотивов продвижения электротранспорта в России: этому способствует благосостояние региона, высокая доля частных домов с возможностью заряжаться по домашнему тарифу, высокие темпы развития зарядной инфраструктуры и большой поток туристов.

Развитие уперлось в дороговизну

Несмотря на активное развитие электротранспорта на юге России, главным препятствием для более интенсивного внедрения эксперты называют как дороговизну самих транспортных средств, так и значительные капиталовложения в инфраструктуру. Главный аналитик компании «Гермес Авто Альянс» Алексей Миронов напоминает, что Краснодарский край, к примеру,— энергодефицитный регион, и каждый год потребление электроэнергии на Кубани растет. Развитие электротранспорта и инфраструктуры для него потребует создания новых мощностей и модернизации уже введенных сетей — в противном случае нагрузка на электросетевой комплекс может в какой-то момент оказаться критической.

«Препятствием к более интенсивному развитию также может стать по-прежнему довольно невысокая доля электромобилей от общего автопарка, а также недостаточная информированность населения о преимуществах электромобилей и связанных с ними экономических и экологических выгод. Кроме того, Краснодарский край имеет множество сельских населенных пунктов, где потребность в зарядных станциях может быть ниже, но где также важно обеспечить доступность зарядной инфраструктуры»,— обращает внимание аналитик.

Эксперт «Автостат-Инфо» Александр Климнов добавляет, что препятствием также выступает напряженная военная ситуация вблизи южных российских регионов и, соответственно, низкий уровень инвестиций. «Но в условиях перераспределения турпотока с зарубежных курортов на российские мы видим в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края рост спроса на электромобили как прогулочного типа, так и обычные»,— подчеркнул он.

По мнению Константина Алябьева (Punkt E), в Краснодарском крае наиболее остро стоит проблема поиска мест под установку зарядной станции со свободной парковкой и возможностью подключиться к сетям.

Государство стимулирует спрос

Рост популярности электромобилей, по словам экспертов, связан прежде всего с законодательной инициативой правительства России — принятием в 2021году «Концепции развития производства и использования электротранспорта в России до 2030года». Она предусматривает выпуск 25тыc. электромобилей и пуск 9,4тыс. зарядных станций к 2025году. А к 2030году 10% всех автомобилей в России должны приводиться в движение электромотором.

С 2022года в Краснодарском крае началось активное строительство зарядных станций для электромобилей. В прошлом году власти просубсидировали строительство 89быстрых электрозарядных станций, что составляет четверть от общего числа быстрых ЭЗС, поставленных в 2022году в России. Из них 24появилось в Краснодаре, еще 13— в Сочи и 11— в Анапе. Автовладельцы могут зарядить на них автомобили в течение 30–40минут.

В министерстве ТЭК и ЖКХ пояснили, что размещение зарядных электростанций планировалось с учетом федеральных рекомендаций. В основном их планировалось размещать на трассах федерального, регионального, местного значения, с учетом транзитных направлений пересечения Краснодарского края. «Это трасса М-4"Дон" (выход) на черноморское побережье, само черноморское побережье и направление к Крыму (Крымскому мосту)»,— рассказали в ведомстве.

Один из основных операторов строительства ЗЭС на Кубани — энергосбытовая компания НЭСК. В прошлом году она установила 55ЗЭС в регионе, в том числе все 24станции в Краснодаре. В этом году она построит еще 47зарядных станций для электромобилей в 19муниципальных образованиях Кубани, в том числе 13— в краевом центре. Всего до конца 2023года в Краснодарском крае построят 66быстрых зарядных станций. Из них 47просубсидирует федеральный бюджет, отметили в кубанском минТЭК и ЖКХ.

К прежним инвесторам: АО «НЭСК», АО «Ситроникс» (Москва) и ООО «Позитивные продукты» (Москва) — добавится несколько новых: ООО «ИВИ Тайм» (Санкт-Петербург), ООО «Грин Драйв» (Москва) и ООО «Арт тех» (Краснодар). По данным министерства, в 2024году планируется установить 53субсидируемых ЗЭС. На такую меру поддержки, кроме федеральных, будут направлены и краевые средства.

Экологичность со знаком вопроса

Один из основных плюсов, которые видят эксперты в развитии рынка электромобилей на юге России, это улучшение экологической обстановки. Особенно в активный летний туристический сезон, когда многие отдыхающие путешествуют на личных автомобилях, значительно увеличивая количество выбросов в атмосферу курортных городов.

«Зарядная станция сама по себе намного экологичнее АЗС: без протечек бензина в грунт и концентрации выхлопных газов. Это положительно сказывается на экологии городов и окружающей среды. Также и сами электромобили не вырабатывают выхлопные газы из сажи и целого перечня канцерогенных газов, воздух становится не только чище, но и не пахнет выхлопами, что особенно ощущается на контрасте с природой в туристических местах»,— подчеркивает Константин Алябьев (Punkt E).

Помимо этого, электромобили намного тише бензиновых и дизельных аналогов, что особенно важно и в больших городах, таких как Краснодар, и в курортных зонах побережья и Красной Поляны, добавляет он.

Алексей Миронов («Гермес Авто Альянс») обращает внимание, что развитие инфраструктуры электромобилей может снизить потребность региона в бензине и дизельном топливе, что в свою очередь снизит экологические риски, связанные с транспортировкой и хранением нефтепродуктов.

«С увеличением числа электромобилей возрастет и потребность в электроэнергии. Если часть этой энергии будет производиться из возобновляемых источников, например солнечных панелей или ветряных генераторов, это может стать дополнительным стимулом для развития "зеленой" энергетики на юге России»,— считает он.

Однако, добавляет господин Миронов, развитие рынка электромобилей создает новые экологические вызовы, связанные, например, с утилизацией аккумуляторов.

«Хотя теоретически их можно перерабатывать, этот процесс может быть сложным и дорогостоящим. Недостаток инфраструктуры и технологий для утилизации аккумуляторов может привести к тому, что они будут складироваться на свалках или обрабатываться ненадлежащим образом, что создает риск для окружающей среды. Кроме того, добыча и обработка материалов, необходимых для производства литий-ионных аккумуляторов, таких как литий, кобальт, никель, может оказывать существенное воздействие на окружающую среду, вызывая загрязнение воды, почвы и воздуха, а также приводя к разрушению экосистем»,— комментирует эксперт.

Игра вдолгую

Несмотря на все сложности, эксперты и участники рынка прогнозируют динамичный рост рынка электромобилей в России в целом и на юге страны в частности. «Рост спроса будет многократным по стране в целом, тем более что отечественный автопром намерен всерьез нарастить производство электромобилей»,— считает аналитик «Автостат Инфо» Александр Климнов.

Он также считает, что в перспективе машины на электротяге реально могут потеснить автомобили с двигателем внутреннего сгорания, а также транспортные средства, работающие на метане, хотя их также позиционируют как более экологичную альтернативу ДВС.

«Хотя этот сегмент в России пока находится в зародышевой стадии, но в мире, особенно в Европе и Китае, аккумуляторные электромобили уже твердо заняли существенную часть рынка и продолжают наступление на традиционные виды машин, в первую очередь на дизельные»,— говорит он.

Господин Климнов напомнил, что в некоторых странах уже приняты предельные сроки прекращения продаж автомобилей с ДВС: в Евросоюзе — с 2035года (в Норвегии — с 2025года), в США — с 2037года, в Китае — с 2040года.

Алексей Миронов полагает, что государственные стимулы, такие как налоговые льготы, субсидии или льготные условия кредитования для покупки электромобилей, могут значительно увеличить спрос на этот вид транспорта. Кроме того, регулятивные меры, направленные на сокращение выбросов углекислого газа, или запрет на продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания также могут стать дополнительными факторами роста.

Полное замещение ДВС электромобилями в ближайшем будущем выглядит маловероятным, но доля электромобилей на рынке будет постепенно увеличиваться, уверен он.

«Полное вытеснение автомобилей на ДВС или на метане может занять десятилетия. Однако с учетом технологического прогресса, экологических требований и изменений в экономической структуре электромобили имеют хорошие шансы стать доминирующим видом личного транспорта в мире в ближайшие десятилетия»,— подчеркнул господин Миронов.

Александр Орлов

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