Экс-начальника противопожарной службы Удмуртии осудили за поборы с подчиненных

В столице Удмуртии перед судом предстал экс-начальник государственной противопожарной службы региона Николай Климохин. Мужчину признали виновным в пяти эпизодах мошенничества и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Суд установил, что в период с 2010 по 2020 год Николай Климохин использовал свое служебное положение и давал указание своим сотрудникам передавать ему средства с выплачиваемых премий. Общая сумма превысила 4 млн руб.

Кроме того, мужчина похитил 19,5 тыс. руб., выделенных на командировочные расходы. Позднее он также похитил бюджетные средства администраций двух населенных пунктов в размере почти 100 и 50 тыс. руб. при установке пожарных емкостей, которые должны предоставляться безвозмездно.

В судебном заседании Николай Климохин свою вину не признал. Суд назначил ему шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также 40 тыс. руб. штрафа. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении 905 тыс. руб. имущественного вреда. Мужчину лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.