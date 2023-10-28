«Яблоко» 30-летней выдержки

30 лет назад, незадолго до первых постсоветских выборов в Госдуму, был создан избирательный блок «Явлинский—Болдырев—Лукин». Журналисты сразу окрестили его «ЯБЛоком», а позже это стало и официальным названием организации, которая, несмотря на выборные неудачи последних лет, остается одной из старейших действующих партий в России. По мнению завотделом политики «Ъ» Дмитрия Камышева, в истории «Яблока» есть немало удивительных моментов, но главный из них — это то, что эта партия до сих пор существует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Явлинский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Григорий Явлинский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В «Мертвых душах» Гоголя, помнится, была некая «дама, приятная во всех отношениях». Насчет «приятности» «Яблока» у многих россиян наверняка есть обоснованные сомнения, но зато эту организацию можно смело назвать «партией, удивительной во многих отношениях».

Краткий курс истории партии «Яблоко» В октябре 1993 года Республиканская, Социал-демократическая партии и Российский христианско-демократический союз для участия в выборах в Госдуму первого созыва создали избирательный блок «Явлинский—Болдырев—Лукин» («Яблоко» — по начальным буквам фамилий лидеров). В декабре 1993 года блок набрал 7,86% голосов и получил 27 депутатских мандатов. В 1994 году блок покинула часть Республиканской партии во главе с Владимиром Лысенко. В январе 1995 года «Яблоко» преобразовано в общественное объединение. Григорий Явлинский стал его председателем, господа Болдырев и Лукин — вице-председателями. Уже в сентябре Юрий Болдырев покинул «Яблоко», заявив о несогласии с разработанным партией законопроектом «О разделе продукции». 17 декабря 1995 года на думских выборах «Яблоко» получило 6,89% и 45 депутатских мандатов. В конце 1990-х годов в результате внутренней борьбы в «Яблоке» победила идея господина Явлинского о создании организации с жесткой партийной структурой. Было ликвидировано коллективное членство, а членам «Яблока» запретили участвовать в других движениях. В декабре 1999 года на думских выборах объединение набрало 5,93%, депутатами стали 20 человек. В декабре 2001 года объединение преобразовано в партию, господин Явлинский стал ее председателем. В декабре 2003 года на выборах в Госдуму партия набрала 4,3% голосов и не прошла в парламент, четыре ее члена избрались в округах. В феврале 2004 года руководство партии покинул Владимир Лукин, назначенный уполномоченным по правам человека. В 2007 году партия вновь не попала в Госдуму, набрав 1,59% голосов. 21 июня 2008 года на очередных выборах главы «Яблока» Григорий Явлинский взял самоотвод и предложил кандидатуру зампреда партии Сергея Митрохина. Съезд его поддержал. Сам господин Явлинский вошел в состав политического комитета партии и остался ее неформальным лидером. На выборах в Госдуму в 2011 году «Яблоко» набрало 3,43% голосов и не прошло в парламент. В декабре 2015 года лидером «Яблока» стала Эмилия Слабунова, она стала вторым кандидатом в списке на выборах в Госдуму 2016 года. В декабре 2016 года «Яблоко» набрало 1,99% голосов и снова не прошло в парламент. На съезде 15 декабря 2019 года новым председателем партии был избран Николай Рыбаков. Его заместителями стали Сергей Иваненко, Борис Вишневский и Иван Большаков. В 2021 году на выборах в Государственную думу федеральный список кандидатов партии возглавил только один человек — председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Григорий Явлинский впервые в истории «Яблока» отказался баллотироваться в депутаты. Партия не попала в Госдуму, набрав 1,34% голосов. В декабре 2021 года в результате раскола в партии из-за поддержки умного голосования и критики руководства из «Яблока» была исключена часть членов. В дальнейшем они сформировали общественное движение «Яблоко», председателем которого стала Дарья Беседина (признана иностранным агентом). В феврале 2022 года «Яблоко» выступило против начала спецоперации России на Украине. 18 октября 2023 года пресс-служба партии «Яблоко» сообщила, что Григорий Явлинский может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году, если россияне по своей инициативе соберут 10 млн подписей в его поддержку. После сбора нужного числа подписей партия «примет решение об участии или неучастии в президентских выборах». Ранее господин Явлинский трижды выдвигался на президентских выборах, максимальный результат получил в 1996 году, когда набрал 7,34% голосов (4-е место). В 2000 году за него проголосовали 5,8% избирателей, в 2018 году он получил 1,05% голосов.

Начнем с того, что это одна из трех старейших российских партий (наряду с ЛДПР и КПРФ), действующих без перерыва с момента своего основания. В отличие от двух других старожилов, которые с 1993 года безвылазно заседают в Госдуме, «яблочники» могли похвастаться похожими успехами лишь в первые десять лет своего существования, когда три раза подряд создавали фракцию в нижней палате федерального парламента.

Но иногда они играли там весьма заметную роль. Например, позиция «Яблока» едва не стала решающей при рассмотрении вопроса об импичменте президенту Борису Ельцину в мае 1999 года. Для вынесения ему обвинения по пункту о развязывании войны в Чечне, которое поддерживали «яблочники», не хватило всего 17 голосов. В сентябре того же года именно предложение лидера «Яблока» Григория Явлинского назначить премьером Евгения Примакова помогло разрешить острый политический кризис, чреватый роспуском Госдумы.

Правда, в следующее десятилетие «яблочники» уже ограничивались лишь локальными победами на выборах в региональные и муниципальные парламенты. В последние годы и такие их достижения стали крайне редкими.

Другая специфическая черта «Яблока» — это его вклад в «демократическое партстроительство».

Если среди приверженцев левой или националистической идеологии вождистские партии не редкость (как те же ЛДПР и КПРФ), то для демократов маяковская формула «партия и Ленин — близнецы-братья» — все-таки большая редкость. Однако «Яблоку» «совместить несовместимое», по мнению многих экспертов, все же удалось.

Ведь его номинальным и фактическим лидером Григорий Явлинский стал даже до того, как в 1995-м от названия блока отвалилась буква «Б» в лице Юрия Болдырева. А в 2004-м, после назначения Уполномоченным по правам человека в РФ, от партийных дел отошел и второй соучредитель — Владимир Лукин.

Впрочем, формально господин Явлинский перестал быть лидером партии в июне 2008-го, когда неожиданно сложил полномочия председателя. С тех пор «Яблоком» руководили другие, куда менее известные политики: сначала глава его московского отделения Сергей Митрохин, затем лидер карельских «яблочников» Эмилия Слабунова, а с 2019 года — экс-глава избирательного штаба партии Николай Рыбаков.

Фотогалерея Как развивалась карьера Григория Явлинского Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «В пятнадцать лет я взялся за "Капитал" и, как ни странно, одолел его»

Григорий Явлинский родился 10 апреля 1952 года во Львове. Окончил экономический факультет Московского института народного хозяйства им. Плеханова. В 1982 году стал заведующим сектора отдела общих проблем труда НИИ труда. Явлинский уже тогда предлагал реформировать экономику страны. Его доклад по этому вопросу вышел под грифом «Для служебного пользования». Как рассказывал сам политик, черновики и рукописи практически сразу изъяли, а его регулярно вызывали в первый отдел института (подразделение, входившее в систему КГБ) Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» К началу 1990 года Явлинский перешел в Совет министров СССР, где занял должность заведующего сводным экономическим отделом. Летом того года он стал одним из руководителей группы экономистов, которые разработали план трансформации советской экономики в рыночную. Программа «500 дней» подразумевала приватизацию госсобственности, децентрализацию экономики и свободный бизнес. В августе он был назначен первым заместителем Совета министров РСФСР, но из-за того, что принятие программы затягивалось, осенью он подал в отставку и основал институт «Центр экономических и политических исследований — ЭПИцентр»

На фото: c социологом Юрием Болдыревым (слева) Фото: Валерий Христофоров / ТАСС После августовского путча 1991 года Явлинский как вице-премьер подготовил программу сохранения единого экономического пространства СССР. Борис Ельцин план раскритиковал, но Явлинскому предложил пост премьера в правительстве РСФСР при условии разрыва экономических связей с другими республиками. Тот отказался, но дальнейшую карьеру связал именно с политикой. В декабре 1993 года перед выборами в Госдуму Явлинский вместе с Владимиром Лукиным и Юрием Болдыревым создал блок «ЯБЛоко». На выборах 1993 года они получили 7,86% голосов и 27 мест в первом созыве Госдумы Фото: Коммерсантъ / Юрий Штукин / купить фото Во время первого чеченского конфликта (1994–1996) Явлинский выступал с жесткой антивоенной позицией, он предлагал себя в заложники в обмен на российских военнопленных, которые были захвачены в Грозном. Политик неоднократно призывал к переговорам с главой сепаратистов Асланом Масхадовым и одновременно требовал от правительства бороться именно с террористами

На фото: депутаты Госдумы Сергей Юшенков (слева) и Григорий Явлинский (справа) во время встречи с руководством Чечни Фото: Коммерсантъ / Геннадий Хамельянин / купить фото «В меньшинстве быть не стыдно. Стыдно быть в стаде» Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин «Меня как-то спросили: ну и чем вы заняты? Cпасаете Россию? Я сказал: нет, я так живу. В этом нет геройства. Я просто считаю, что так надо и что я так могу. И делаю» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Свобода слова нужна не для того, чтобы кого-то ругать, и не для того, чтобы рассказывать гадости. Она нужна для того, чтобы объяснить людям, что происходит, что будет происходить и что мы хотим сделать!» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Представьте себе, что наша власть — это повар, который готовит блюдо. Вот он в это блюдо положил все: сахар, соль, перец, все виды специй. Он все виды продуктов, что у него были: сладкое, соленое, горькое, терпкое, какое оно там еще бывает — все сложил в этот котел, все это вместе. И сказал: "На, попробуй!" Человек попробовал и говорит: "Это гадость, это есть нельзя!" Повар ему говорит: "Ну, хорошо, тогда скажи, что сюда добавить?"»

На фото: лидеры политического движения «Яблоко» Владимир Лукин (слева) и Григорий Явлинский (справа) Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото Григорий Явлинский трижды участвовал в президентских выборах. В 1996 году он занял четвертое место, набрав 7,4% голосов, в 2000 году за него проголосовали 5,8% избирателей, в 2018 — 1,05%. Ранее с 2004 года Явлинский отказывался от участия в выборах президента. Политик заявлял, что после избирательной кампании 2003 года в Госдуму (тогда партия «Яблоко» набрала 4,3%) в России нет свободных и справедливых выборов

На фото (слева направо): политики Борис Немцов, Григорий Явлинский и президент России Владимир Путин Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото «Да, я мало улыбаюсь. Я всерьез занят своим делом. Не серьезность привела к тому, что Ходорковскому (Михаил Ходорковский признан в РФ иностранным агентом.— “Ъ”) дали восемь лет, а то, что все думали: хи-хи, ха-ха»

Григорий Явлинский неоднократно выступал против уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского. По мнению политика, преследование топ-менеджера ЮКОСа было обусловлено исключительно политическими мотивами, а формальные обвинения не совпадали с существом дела Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото В марте 2008 года, после поражения «Яблока» на выборах в Госдуму, президент России Владимир Путин провел личную встречу с Григорием Явлинским. Подробности той встречи до сих пор неизвестны, однако его однопартийцы негативно восприняли эту информацию. В частности, представитель отделения «Яблока» в Санкт-Петербурге Даниил Коцюбинский предложил Явлинскому покинуть пост партийного лидера, поскольку личные «тайные переговоры с главой политического режима» поставили под удар всю партию

На фото: Григорий Явлинский (в центре), директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар (второй справа) и лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых (справа) Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко / купить фото «Кому не хватает героизма — могу предложить такое упражнение, что больше не захочется ни в Непал, ни в пещеры: год не врать. Хотя бы на работе»

В июне 2008 года Григорий Явлинский покинул пост председателя партии «Яблоко», его место занял Сергей Митрохин Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото «Есть дела поважнее Государственной думы»

На выборах в Госдуму 2011 года партия «Яблоко», список которой возглавлял Явлинский, вновь не смогла преодолеть пятипроцентный барьер. Однако объединению удалось пройти в заксобрание Санкт-Петербурга, где «яблочники» получили шесть мандатов. Явлинский согласился стать депутатом городского парламента и возглавить фракцию Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Тогда же съезд партии «Яблоко» выдвинул Явлинского кандидатом на пост президента России на выборах в марте 2012 года. Однако ЦИК после проверки подписей отказал политику в регистрации кандидатом — 25% подписей, собранных за его выдвижение, комиссия забраковала. Верховный суд России, рассмотрев жалобу Явлинского на решение ЦИКа, признал отказ в регистрации законным Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Как доктор экономических наук Явлинский ведет преподавательскую деятельность. Он читает курс лекций на факультете экономических наук Высшей школы экономики. Как приглашенный спикер регулярно выступал в Кембридже, Йеле, Гарварде, Оксфорде. Его экономические труды включены в программу многих российских и зарубежных вузов Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев / купить фото «У меня всю жизнь чувство, что я пристаю к людям. Они сидят себе дома, едят ватрушки — и вдруг в комнату входит Григорий Алексеевич и начинает впаривать им про антинародный режим» Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Возможность выдвижения Явлинского на выборы президента в 2018 году в партии «Яблоко» обсуждалась с 2013 года. Официально о старте его кампании заявили в феврале 2017 года. На выборах политик занял пятое место, получив 769,6 тыс. голосов (1,05%)

На фото: председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова и Григорий Явлинский Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото «Моя жена разделяет мои взгляды, но против моей политической деятельности»

Политик познакомился со своей будущей супругой еще в университете. Елена Явлинская — инженер-экономист по образованию. Двое сыновей лидера «Яблока» живут в Великобритании Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото «Национальная идея в России — это уважение. Жить будем лучше, когда научимся уважать друг друга»

После участия в трех президентских кампаниях Григорий Явлинский сообщил, что «исчерпал все свои имиджевые возможности», и попросил искать новых кандидатов от партии на этот пост. Он заявил, что на предстоящих выборах готов оказать им поддержку Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев / купить фото В 2021 году Григорий Явлинский впервые отказался от участия в выборах в Госдуму. Ранее он всегда возглавлял общефедеральный список партии Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Следующая фотография 1 / 20 «В пятнадцать лет я взялся за "Капитал" и, как ни странно, одолел его»

Григорий Явлинский родился 10 апреля 1952 года во Львове. Окончил экономический факультет Московского института народного хозяйства им. Плеханова. В 1982 году стал заведующим сектора отдела общих проблем труда НИИ труда. Явлинский уже тогда предлагал реформировать экономику страны. Его доклад по этому вопросу вышел под грифом «Для служебного пользования». Как рассказывал сам политик, черновики и рукописи практически сразу изъяли, а его регулярно вызывали в первый отдел института (подразделение, входившее в систему КГБ) Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» К началу 1990 года Явлинский перешел в Совет министров СССР, где занял должность заведующего сводным экономическим отделом. Летом того года он стал одним из руководителей группы экономистов, которые разработали план трансформации советской экономики в рыночную. Программа «500 дней» подразумевала приватизацию госсобственности, децентрализацию экономики и свободный бизнес. В августе он был назначен первым заместителем Совета министров РСФСР, но из-за того, что принятие программы затягивалось, осенью он подал в отставку и основал институт «Центр экономических и политических исследований — ЭПИцентр»

На фото: c социологом Юрием Болдыревым (слева) Фото: Валерий Христофоров / ТАСС После августовского путча 1991 года Явлинский как вице-премьер подготовил программу сохранения единого экономического пространства СССР. Борис Ельцин план раскритиковал, но Явлинскому предложил пост премьера в правительстве РСФСР при условии разрыва экономических связей с другими республиками. Тот отказался, но дальнейшую карьеру связал именно с политикой. В декабре 1993 года перед выборами в Госдуму Явлинский вместе с Владимиром Лукиным и Юрием Болдыревым создал блок «ЯБЛоко». На выборах 1993 года они получили 7,86% голосов и 27 мест в первом созыве Госдумы Фото: Коммерсантъ / Юрий Штукин / купить фото Во время первого чеченского конфликта (1994–1996) Явлинский выступал с жесткой антивоенной позицией, он предлагал себя в заложники в обмен на российских военнопленных, которые были захвачены в Грозном. Политик неоднократно призывал к переговорам с главой сепаратистов Асланом Масхадовым и одновременно требовал от правительства бороться именно с террористами

На фото: депутаты Госдумы Сергей Юшенков (слева) и Григорий Явлинский (справа) во время встречи с руководством Чечни Фото: Коммерсантъ / Геннадий Хамельянин / купить фото «В меньшинстве быть не стыдно. Стыдно быть в стаде» Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин «Меня как-то спросили: ну и чем вы заняты? Cпасаете Россию? Я сказал: нет, я так живу. В этом нет геройства. Я просто считаю, что так надо и что я так могу. И делаю» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Свобода слова нужна не для того, чтобы кого-то ругать, и не для того, чтобы рассказывать гадости. Она нужна для того, чтобы объяснить людям, что происходит, что будет происходить и что мы хотим сделать!» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Представьте себе, что наша власть — это повар, который готовит блюдо. Вот он в это блюдо положил все: сахар, соль, перец, все виды специй. Он все виды продуктов, что у него были: сладкое, соленое, горькое, терпкое, какое оно там еще бывает — все сложил в этот котел, все это вместе. И сказал: "На, попробуй!" Человек попробовал и говорит: "Это гадость, это есть нельзя!" Повар ему говорит: "Ну, хорошо, тогда скажи, что сюда добавить?"»

На фото: лидеры политического движения «Яблоко» Владимир Лукин (слева) и Григорий Явлинский (справа) Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото Григорий Явлинский трижды участвовал в президентских выборах. В 1996 году он занял четвертое место, набрав 7,4% голосов, в 2000 году за него проголосовали 5,8% избирателей, в 2018 — 1,05%. Ранее с 2004 года Явлинский отказывался от участия в выборах президента. Политик заявлял, что после избирательной кампании 2003 года в Госдуму (тогда партия «Яблоко» набрала 4,3%) в России нет свободных и справедливых выборов

На фото (слева направо): политики Борис Немцов, Григорий Явлинский и президент России Владимир Путин Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото «Да, я мало улыбаюсь. Я всерьез занят своим делом. Не серьезность привела к тому, что Ходорковскому (Михаил Ходорковский признан в РФ иностранным агентом.— “Ъ”) дали восемь лет, а то, что все думали: хи-хи, ха-ха»

Григорий Явлинский неоднократно выступал против уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского. По мнению политика, преследование топ-менеджера ЮКОСа было обусловлено исключительно политическими мотивами, а формальные обвинения не совпадали с существом дела Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото В марте 2008 года, после поражения «Яблока» на выборах в Госдуму, президент России Владимир Путин провел личную встречу с Григорием Явлинским. Подробности той встречи до сих пор неизвестны, однако его однопартийцы негативно восприняли эту информацию. В частности, представитель отделения «Яблока» в Санкт-Петербурге Даниил Коцюбинский предложил Явлинскому покинуть пост партийного лидера, поскольку личные «тайные переговоры с главой политического режима» поставили под удар всю партию

На фото: Григорий Явлинский (в центре), директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар (второй справа) и лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых (справа) Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко / купить фото «Кому не хватает героизма — могу предложить такое упражнение, что больше не захочется ни в Непал, ни в пещеры: год не врать. Хотя бы на работе»

В июне 2008 года Григорий Явлинский покинул пост председателя партии «Яблоко», его место занял Сергей Митрохин Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото «Есть дела поважнее Государственной думы»

На выборах в Госдуму 2011 года партия «Яблоко», список которой возглавлял Явлинский, вновь не смогла преодолеть пятипроцентный барьер. Однако объединению удалось пройти в заксобрание Санкт-Петербурга, где «яблочники» получили шесть мандатов. Явлинский согласился стать депутатом городского парламента и возглавить фракцию Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Тогда же съезд партии «Яблоко» выдвинул Явлинского кандидатом на пост президента России на выборах в марте 2012 года. Однако ЦИК после проверки подписей отказал политику в регистрации кандидатом — 25% подписей, собранных за его выдвижение, комиссия забраковала. Верховный суд России, рассмотрев жалобу Явлинского на решение ЦИКа, признал отказ в регистрации законным Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Как доктор экономических наук Явлинский ведет преподавательскую деятельность. Он читает курс лекций на факультете экономических наук Высшей школы экономики. Как приглашенный спикер регулярно выступал в Кембридже, Йеле, Гарварде, Оксфорде. Его экономические труды включены в программу многих российских и зарубежных вузов Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев / купить фото «У меня всю жизнь чувство, что я пристаю к людям. Они сидят себе дома, едят ватрушки — и вдруг в комнату входит Григорий Алексеевич и начинает впаривать им про антинародный режим» Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Возможность выдвижения Явлинского на выборы президента в 2018 году в партии «Яблоко» обсуждалась с 2013 года. Официально о старте его кампании заявили в феврале 2017 года. На выборах политик занял пятое место, получив 769,6 тыс. голосов (1,05%)

На фото: председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова и Григорий Явлинский Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото «Моя жена разделяет мои взгляды, но против моей политической деятельности»

Политик познакомился со своей будущей супругой еще в университете. Елена Явлинская — инженер-экономист по образованию. Двое сыновей лидера «Яблока» живут в Великобритании Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото «Национальная идея в России — это уважение. Жить будем лучше, когда научимся уважать друг друга»

После участия в трех президентских кампаниях Григорий Явлинский сообщил, что «исчерпал все свои имиджевые возможности», и попросил искать новых кандидатов от партии на этот пост. Он заявил, что на предстоящих выборах готов оказать им поддержку Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев / купить фото В 2021 году Григорий Явлинский впервые отказался от участия в выборах в Госдуму. Ранее он всегда возглавлял общефедеральный список партии Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Смотреть

Но и после этого «Яблоко» все равно осталось «партией Явлинского», где сам «отец-сооснователь» занял внешне неприметную должность председателя Федерального политического комитета. Комитет, согласно уставу, «формулирует позицию партии по основным политическим вопросам; вносит представления федеральному бюро партии по ключевым кадровым назначениям; принимает решения об объемах и основных направлениях финансирования деятельности партии; организует работу федерального совета партии» и «вправе созывать внеочередные съезды партии».

Третья особенность «Яблока» — это практически неизменная в течение 30 лет позиция партии и ее руководителя, которую Борис Ельцин в своей книге «Президентский марафон» описал как верность «идеально белому политическому воротничку».

Первый президент России имел в виду конкретную ситуацию, когда Григорий Явлинский не захотел однозначно поддержать господина Ельцина во втором туре президентских выборов-1996 и весьма расплывчато предложил своим сторонникам прийти на выборы, но ни в коем случае не голосовать за лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Однако желание «яблочников» «оставаться во всем белом» ярко проявлялось и во многих других эпизодах, когда партия, не имевшая существенных электоральных успехов на федеральном уровне, позиционировала себя как лидера демократического движения и предлагала всем прочим демсилам объединяться исключительно на «яблочных» условиях. Выдвижение «Яблоком» и СПС единого партсписка на выборах в Мосгордуму 2005 года стало в этом смысле одним из редких исключений, лишь подтверждающих правило.

Четвертая «особость», которую тоже выделяют многие эксперты,— это роль партии Явлинского как «кузницы кадров» не только для оппозиции, но и для власти.

Помимо соучредителя блока-1993 Владимира Лукина, делегированного партией в федеральные омбудсмены в 2004 году, и Игоря Артемьева, руководившего в 2004–2020 годах Федеральной антимонопольной службой, тут можно вспомнить также Михаила Задорнова, возглавлявшего в 1997–1999 годах Минфин, и Оксану Дмитриеву, занимавшую в 1998 году пост министра труда и социального развития (правда, двое последних заняли эти должности вопреки мнению партии). Кроме того, из «Яблока» в свое время вышли (в прямом и переносном смыслах) находящиеся ныне в заключении оппозиционеры Алексей Навальный и Илья Яшин (включен Минюстом в реестр иностранных агентов).

Ну и, наконец, пятая и, возможно, главная «удивительность» «Яблока» состоит в том, что оно до сих пор существует, несмотря на все последние провалы на федеральных выборах, связанную с этим потерю государственного финансирования и отрицательное отношение к специальной военной операции (СВО) на Украине (которое стало поводом для административного и уголовного преследования отдельных «яблочников», а также многочисленных доносов на партию в целом). Более того, в последнее время появились слухи о возможном участии Григория Явлинского в президентских выборах-2024 именно как выразителя этой «антивоенной» позиции, которую он изложил Владимиру Путину в ходе личной встречи 26 октября.

Правда, сам сооснователь «Яблока» устами пресс-службы партии разъяснил, что готов принять участие в этих выборах лишь в том случае, если россияне «по своей инициативе» соберут не менее 10 млн подписей в поддержку его выдвижения. Но сам факт этой встречи, похоже, позволяет сделать вывод о том, что Кремлю «Яблоко» по-прежнему зачем-то необходимо, а значит, 30-летняя история партии вполне может продолжиться.

«Многие партии исчезли, а "Яблоко" существует»

Эксперты — о вкладе партии в политическую историю России

Однозначно оценить тридцатилетнюю деятельность «Яблока» затрудняются как исследователи-политологи, так и практикующие политтехнологи, — в этом убедился корреспондент “Ъ” Григорий Лейба.

Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика»:

— У «Яблока» есть два очевидных успеха. Первый — долгожительство: наряду с КПРФ и ЛДПР это сегодня старейшая из партий. Второй — способность сохранять партийную лицензию, несмотря на публичную позицию «на грани двойной сплошной»: в том числе это касается жесткой позиции по отношению к российско-украинскому конфликту.

Два очевидных недостатка тоже понятны. Первый — фактический отказ от вовлечения в текущую политику: роль партии носила скорее символический характер. Символы в политике важны, но инструментом воздействия на текущий процесс принятия решений «Яблоко» не стало даже в 90-е годы, не говоря о более позднем периоде. Второй недостаток — партия большую часть своей истории была вовлечена во «внутривидовые» конфликты более эмоционально и страстно, чем в отстаивание своих позиций в отношениях с властью. Хотя особой популярности и усиления влияния партия от публичной конкуренции с другими оппозиционными силами и протестным движением не снискала.

В результате у «Яблока» сложились две репутации: жесткого, пусть даже символического оппонента режима по «главным» вопросам — и спойлера, вовлеченного в действия власти по дискредитации других оппозиционных инициатив и проектов. Эти репутации, казалось бы, слабо совместимы между собой, но органично уживаются.

Константин Калачев, политолог:

— В 90-е годы я наблюдал очень много «Яблока». Это были времена, когда у них было очень много денег, а их региональные отделения были повсюду. Уже тогда то, что я увидел в «Яблоке», мне совершенно не понравилось: мне показалось, что блок «Явлинский — Болдырев — Лукин» был излишне коммерциализирован и не слишком открыт.

Сейчас мне кажется странным, что демократическая партия внутри устроена как секта и крайне авторитарна. Устроена не как «партия ценностей и принципов», как они сами себя позиционируют, а как «партия любителей Григория Явлинского». Да, многие люди там — порядочные, честные и принципиальные, но у них гиря на ногах. 30 лет эксплуатируется образ человека, который был альтернативой, но у него не получилось, и поэтому все пошло не так.

Еще когда я занимался выборами и проводил исследования в регионах, у «Яблока» был самый высокий антирейтинг. Казалось бы, партия за все хорошее, мир, добро и прогресс — почему? Наверное, потому, что многие считают, что это реликт прошлого, политические лузеры. Конечно, здорово, что они сохранили свидетельство о регистрации, чего не смог сделать, допустим, ПАРНАС. Но чего они добились за 30 лет, колеблясь вместе с генеральной линией, сотрудничая со всеми, с кем только можно было, ради получения финансирования и политического выживания? «Яблоко» несет ответственность за нынешнее положение вещей в не меньшей степени, чем любая другая системная партия. «Яблоко» — это часть системы, это никакая не альтернатива.

Петр Милосердов, политтехнолог и социолог:

— «Яблоко» как политическая структура принадлежит именно истории, в современности ее нет. То есть люди отдельные, конечно же, есть, а вот живой партии — нет.

В историю России «Яблоко» войдёт как попытка сделать леволиберальную партию для советской интеллигенции с ее очень наивными представлениями о мире, обществе и т. д. Для этого слоя людей это была ментальная подушка безопасности от столкновения с реальностью.

Начиналось «Яблоко» как структура почти безлидерная, что большая редкость в российской политической традиции, однако сравнительно быстро все пришло к вождизму нарциссичного Явлинского. Партии не стало тогда, когда из нее стали уходить люди: кто-то в мир иной, кто-то — разочаровавшись в недееспособности партийного руководства. Смена не пришла, а точнее говоря, ей просто не дали прийти вожди «Яблока»: ярчайший пример — приход в партию молодежи под предводительством Максима Каца (включен Минюстом в реестр иноагентов.— “Ъ”) в 2016 году, которому как могли сопротивлялись партийные бюрократы.

Если же говорить о самом важном, что, с моей точки зрения, сделало «Яблоко», то это предложение Явлинского сделать Евгения Примакова премьер-министром в сентябре 1998 года.

Александр Кынев, политолог:

— «Яблоко» — одна из трех партий, сохранившихся с 90-х годов, ни одна другая политическая сила столько не прожила. «Яблоко» доказало свою устойчивость, смогло себя сохранить и всегда умело выживать. Как говорит история, то, что смогло пережить пять электоральных циклов, имеет больше шансов сохраниться и дальше. Другой вопрос, что у партии все это время не менялся лидер, хотя номинальные председатели и менялись.

Хотя партии нет в парламенте уже 20 лет, «Яблоко» было очень мощной кадровой школой, через которую прошли многие политики, начинавшие в качестве менеджеров, функционеров, кандидатов именно «Яблока». Их диапазон очень широк: от Алексея Навального, который начинал как функционер московской организации, до таких людей, как Елена Мизулина и Ирина Яровая. «Яблоко» было кадровым трамплином для очень многих, и в этом смысле политическая роль партии крайне важна.

Дальше мы переходим уже в оценочную сферу. Либеральный фланг всегда был дробным, конфликтным. И для его представителей возникает дилемма. Как выжить в политике? С одной стороны, чтобы добиваться успеха, нужно уметь создавать коалиции, с другой — невозможно выжить, не имея четкого ядра. «Яблоко» в этой дилемме однозначно выбрало второй вариант. С одной стороны, это точно помогло им выжить, с другой — наличие ядра не является антитезой коалиции: создавая коалицию, нужно помнить о ядре. А у «Яблока» получилось так, что, кроме ядра, ничего нет. Когда у вас есть только ядро, а в коалиции вы вступать не умеете, вы потихоньку начинаете превращаться в некое подобие секты. И это очень сильно ограничивает возможности.

Чем политика отличается от религиозного ордена? Прагматическое должно побеждать личное. Но «Яблоко» последние 20 лет — это история личного, а не прагматического. Оно действует как некий общественный клуб, где личная лояльность важнее политических целей. А это не про политику.

Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий:

— «Яблоко» — это партия, с которой были связаны очень большие надежды, партия «других реформ». После реформ Егора Гайдара значительная часть сторонников в них разочаровалась, и появилась партия, которая сказала, что сделает реформы по-другому: гуманнее, человечнее и т. д. Плюс если партия Гайдара, «Демвыбор России», а потом и СПС были партиями идеологических либералов, то «Яблоко» колебалось между социальным либерализмом и социал-демократией. И хотя много говорили о необходимости объединения СПС и «Яблока», ничего не получилось: они слишком разные, тут не только персональный антагонизм, но и разные идеологии.

Проблема была еще и в том, что пространство для этих партий еще в 90-е годы резко уменьшилось, и двум партиям места не хватало. Раскол в обществе произошел не по отношению к тому, правильные реформы или неправильные, а по линии «за или против реформ». Для огромной части населения Гайдар и Явлинский были очень близки, и, хотя «яблочники» были «другими» демократами, большинство населения в этих подробностях не разбиралось.

Другая проблема состояла в том, что «Яблоко» пыталось действовать как типичная оппозиционная партия: если с нами стратегически не договорились, то мы критикуем правительство, не поддерживаем его, в него не входим. Идея была очень простая: Григорию Явлинскому надо доверить пост премьер-министра, на меньшее они не были готовы. Но они упустили время, когда с ними считались. Поэтому даже для сторонников реформ «Яблоко» оказалось в роли теоретиков, которые, может быть, и хорошие люди, но не готовы брать на себя ответственность.

Третий момент, который, наверное, и завершил их историю,— это рост патриотических настроений в начале нулевых годов. От «Яблока» стали уходить и те, кто за них все еще голосовал: зачем их поддерживать, когда у нас вся Россия против западников, демократов и идет самоутверждение? Многие эволюционировали в сторону государственного патриотизма. После этого пространство для либеральных партий вообще предельно сжалось.

Сейчас «Яблоко» остается единственной партией, которая не разделяет консенсус по поводу СВО, и в этом ее заслуга, но, как мы видим, она не вызывает энтузиазма и у тех, кто не принимает СВО. Есть потенциальные сторонники, но для них это партия прошлого. Не случайно на президентских выборах 2018 года Явлинский получил 1% — меньше даже, чем Ксения Собчак.

Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты РФ:

— Роль партии в политике страны на дистанции в 30 лет оценить очень сложно. Можно делить ее историю на периоды, ориентироваться на смену лидеров, электорально значимые ситуации, но единый вывод сделать трудно.

Так и с «Яблоком»: можно вспомнить наиболее яркие эпизоды его участия в политике, и, безусловно, на первом месте будет участие в выборах в качестве альтернативы той или иной форме партии власти. Стоит также вспомнить, что «Яблоко» явилось политическим стартом для многих людей, которые потом поменяли и субъекты выдвижения на выборах, и политическую платформу. Самый характерный пример — Юрий Болдырев. И в качестве системной оппозиции партия свою нишу занимала, хотя сама эта ниша менялась.

Сейчас «Яблоко» соблюдает определенный, как ему кажется, баланс в градусе высказываний, хотя и довольно хрупкий. Многие партийцы, включая избранных депутатов, уехали за рубеж — как они декларируют, по разным причинам, но по сути-то причина одна. И политическое пространство для партии сжимается. Несмотря на то что «Яблоку» предрекают показательное участие в выборах президента-2024, которое продемонстрирует ее несгибаемость в убеждениях, я, честно говоря, сомневаюсь в этом.

Тем не менее «Яблоко» — это такое же значимое событие, как и нынешние парламентские партии. По поводу «Яблока» сейчас есть два полярных суждения. Первое — что оно дает пространство для тех, кому хочется выразить свою позицию электоральным способом. Второе — что это партия вымершая, как динозавр, с неактуальной, никому не интересной и даже вредной государству политической повесткой. Между этими двумя полюсами, наверное, и находится искомое нами обобщение по поводу всех 30 лет существования «Яблока». Многие партии исчезли, а «Яблоко» существует. Хотя, я думаю, оно сейчас переживает свой закат.

Дмитрий Камышев, Григорий Лейб