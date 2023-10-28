«Яблоко» 30-летней выдержки
Чем отметилась в политической истории России партия Григория Явлинского
30 лет назад, незадолго до первых постсоветских выборов в Госдуму, был создан избирательный блок «Явлинский—Болдырев—Лукин». Журналисты сразу окрестили его «ЯБЛоком», а позже это стало и официальным названием организации, которая, несмотря на выборные неудачи последних лет, остается одной из старейших действующих партий в России. По мнению завотделом политики «Ъ» Дмитрия Камышева, в истории «Яблока» есть немало удивительных моментов, но главный из них — это то, что эта партия до сих пор существует.
Григорий Явлинский
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В «Мертвых душах» Гоголя, помнится, была некая «дама, приятная во всех отношениях». Насчет «приятности» «Яблока» у многих россиян наверняка есть обоснованные сомнения, но зато эту организацию можно смело назвать «партией, удивительной во многих отношениях».
Краткий курс истории партии «Яблоко»
В октябре 1993 года Республиканская, Социал-демократическая партии и Российский христианско-демократический союз для участия в выборах в Госдуму первого созыва создали избирательный блок «Явлинский—Болдырев—Лукин» («Яблоко» — по начальным буквам фамилий лидеров).
В декабре 1993 года блок набрал 7,86% голосов и получил 27 депутатских мандатов.
В 1994 году блок покинула часть Республиканской партии во главе с Владимиром Лысенко. В январе 1995 года «Яблоко» преобразовано в общественное объединение. Григорий Явлинский стал его председателем, господа Болдырев и Лукин — вице-председателями. Уже в сентябре Юрий Болдырев покинул «Яблоко», заявив о несогласии с разработанным партией законопроектом «О разделе продукции».
17 декабря 1995 года на думских выборах «Яблоко» получило 6,89% и 45 депутатских мандатов.
В конце 1990-х годов в результате внутренней борьбы в «Яблоке» победила идея господина Явлинского о создании организации с жесткой партийной структурой. Было ликвидировано коллективное членство, а членам «Яблока» запретили участвовать в других движениях.
В декабре 1999 года на думских выборах объединение набрало 5,93%, депутатами стали 20 человек.
В декабре 2001 года объединение преобразовано в партию, господин Явлинский стал ее председателем.
В декабре 2003 года на выборах в Госдуму партия набрала 4,3% голосов и не прошла в парламент, четыре ее члена избрались в округах.
В феврале 2004 года руководство партии покинул Владимир Лукин, назначенный уполномоченным по правам человека.
В 2007 году партия вновь не попала в Госдуму, набрав 1,59% голосов.
21 июня 2008 года на очередных выборах главы «Яблока» Григорий Явлинский взял самоотвод и предложил кандидатуру зампреда партии Сергея Митрохина. Съезд его поддержал. Сам господин Явлинский вошел в состав политического комитета партии и остался ее неформальным лидером.
На выборах в Госдуму в 2011 году «Яблоко» набрало 3,43% голосов и не прошло в парламент.
В декабре 2015 года лидером «Яблока» стала Эмилия Слабунова, она стала вторым кандидатом в списке на выборах в Госдуму 2016 года.
В декабре 2016 года «Яблоко» набрало 1,99% голосов и снова не прошло в парламент.
На съезде 15 декабря 2019 года новым председателем партии был избран Николай Рыбаков. Его заместителями стали Сергей Иваненко, Борис Вишневский и Иван Большаков.
В 2021 году на выборах в Государственную думу федеральный список кандидатов партии возглавил только один человек — председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Григорий Явлинский впервые в истории «Яблока» отказался баллотироваться в депутаты. Партия не попала в Госдуму, набрав 1,34% голосов.
В декабре 2021 года в результате раскола в партии из-за поддержки умного голосования и критики руководства из «Яблока» была исключена часть членов. В дальнейшем они сформировали общественное движение «Яблоко», председателем которого стала Дарья Беседина (признана иностранным агентом). В феврале 2022 года «Яблоко» выступило против начала спецоперации России на Украине.
18 октября 2023 года пресс-служба партии «Яблоко» сообщила, что Григорий Явлинский может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году, если россияне по своей инициативе соберут 10 млн подписей в его поддержку. После сбора нужного числа подписей партия «примет решение об участии или неучастии в президентских выборах». Ранее господин Явлинский трижды выдвигался на президентских выборах, максимальный результат получил в 1996 году, когда набрал 7,34% голосов (4-е место). В 2000 году за него проголосовали 5,8% избирателей, в 2018 году он получил 1,05% голосов.
Начнем с того, что это одна из трех старейших российских партий (наряду с ЛДПР и КПРФ), действующих без перерыва с момента своего основания. В отличие от двух других старожилов, которые с 1993 года безвылазно заседают в Госдуме, «яблочники» могли похвастаться похожими успехами лишь в первые десять лет своего существования, когда три раза подряд создавали фракцию в нижней палате федерального парламента.
Но иногда они играли там весьма заметную роль. Например, позиция «Яблока» едва не стала решающей при рассмотрении вопроса об импичменте президенту Борису Ельцину в мае 1999 года. Для вынесения ему обвинения по пункту о развязывании войны в Чечне, которое поддерживали «яблочники», не хватило всего 17 голосов. В сентябре того же года именно предложение лидера «Яблока» Григория Явлинского назначить премьером Евгения Примакова помогло разрешить острый политический кризис, чреватый роспуском Госдумы.
Правда, в следующее десятилетие «яблочники» уже ограничивались лишь локальными победами на выборах в региональные и муниципальные парламенты. В последние годы и такие их достижения стали крайне редкими.
Другая специфическая черта «Яблока» — это его вклад в «демократическое партстроительство».
Если среди приверженцев левой или националистической идеологии вождистские партии не редкость (как те же ЛДПР и КПРФ), то для демократов маяковская формула «партия и Ленин — близнецы-братья» — все-таки большая редкость. Однако «Яблоку» «совместить несовместимое», по мнению многих экспертов, все же удалось.
Ведь его номинальным и фактическим лидером Григорий Явлинский стал даже до того, как в 1995-м от названия блока отвалилась буква «Б» в лице Юрия Болдырева. А в 2004-м, после назначения Уполномоченным по правам человека в РФ, от партийных дел отошел и второй соучредитель — Владимир Лукин.
Впрочем, формально господин Явлинский перестал быть лидером партии в июне 2008-го, когда неожиданно сложил полномочия председателя. С тех пор «Яблоком» руководили другие, куда менее известные политики: сначала глава его московского отделения Сергей Митрохин, затем лидер карельских «яблочников» Эмилия Слабунова, а с 2019 года — экс-глава избирательного штаба партии Николай Рыбаков.
Фотогалерея
Как развивалась карьера Григория Явлинского
Но и после этого «Яблоко» все равно осталось «партией Явлинского», где сам «отец-сооснователь» занял внешне неприметную должность председателя Федерального политического комитета. Комитет, согласно уставу, «формулирует позицию партии по основным политическим вопросам; вносит представления федеральному бюро партии по ключевым кадровым назначениям; принимает решения об объемах и основных направлениях финансирования деятельности партии; организует работу федерального совета партии» и «вправе созывать внеочередные съезды партии».
Третья особенность «Яблока» — это практически неизменная в течение 30 лет позиция партии и ее руководителя, которую Борис Ельцин в своей книге «Президентский марафон» описал как верность «идеально белому политическому воротничку».
Первый президент России имел в виду конкретную ситуацию, когда Григорий Явлинский не захотел однозначно поддержать господина Ельцина во втором туре президентских выборов-1996 и весьма расплывчато предложил своим сторонникам прийти на выборы, но ни в коем случае не голосовать за лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
Однако желание «яблочников» «оставаться во всем белом» ярко проявлялось и во многих других эпизодах, когда партия, не имевшая существенных электоральных успехов на федеральном уровне, позиционировала себя как лидера демократического движения и предлагала всем прочим демсилам объединяться исключительно на «яблочных» условиях. Выдвижение «Яблоком» и СПС единого партсписка на выборах в Мосгордуму 2005 года стало в этом смысле одним из редких исключений, лишь подтверждающих правило.
Четвертая «особость», которую тоже выделяют многие эксперты,— это роль партии Явлинского как «кузницы кадров» не только для оппозиции, но и для власти.
Помимо соучредителя блока-1993 Владимира Лукина, делегированного партией в федеральные омбудсмены в 2004 году, и Игоря Артемьева, руководившего в 2004–2020 годах Федеральной антимонопольной службой, тут можно вспомнить также Михаила Задорнова, возглавлявшего в 1997–1999 годах Минфин, и Оксану Дмитриеву, занимавшую в 1998 году пост министра труда и социального развития (правда, двое последних заняли эти должности вопреки мнению партии). Кроме того, из «Яблока» в свое время вышли (в прямом и переносном смыслах) находящиеся ныне в заключении оппозиционеры Алексей Навальный и Илья Яшин (включен Минюстом в реестр иностранных агентов).
Фотогалерея
«Яблоко» в лицах
Ну и, наконец, пятая и, возможно, главная «удивительность» «Яблока» состоит в том, что оно до сих пор существует, несмотря на все последние провалы на федеральных выборах, связанную с этим потерю государственного финансирования и отрицательное отношение к специальной военной операции (СВО) на Украине (которое стало поводом для административного и уголовного преследования отдельных «яблочников», а также многочисленных доносов на партию в целом). Более того, в последнее время появились слухи о возможном участии Григория Явлинского в президентских выборах-2024 именно как выразителя этой «антивоенной» позиции, которую он изложил Владимиру Путину в ходе личной встречи 26 октября.
Правда, сам сооснователь «Яблока» устами пресс-службы партии разъяснил, что готов принять участие в этих выборах лишь в том случае, если россияне «по своей инициативе» соберут не менее 10 млн подписей в поддержку его выдвижения. Но сам факт этой встречи, похоже, позволяет сделать вывод о том, что Кремлю «Яблоко» по-прежнему зачем-то необходимо, а значит, 30-летняя история партии вполне может продолжиться.
«Многие партии исчезли, а "Яблоко" существует»
Эксперты — о вкладе партии в политическую историю России
Однозначно оценить тридцатилетнюю деятельность «Яблока» затрудняются как исследователи-политологи, так и практикующие политтехнологи, — в этом убедился корреспондент “Ъ” Григорий Лейба.
Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика»:
— У «Яблока» есть два очевидных успеха. Первый — долгожительство: наряду с КПРФ и ЛДПР это сегодня старейшая из партий. Второй — способность сохранять партийную лицензию, несмотря на публичную позицию «на грани двойной сплошной»: в том числе это касается жесткой позиции по отношению к российско-украинскому конфликту.
Два очевидных недостатка тоже понятны. Первый — фактический отказ от вовлечения в текущую политику: роль партии носила скорее символический характер. Символы в политике важны, но инструментом воздействия на текущий процесс принятия решений «Яблоко» не стало даже в 90-е годы, не говоря о более позднем периоде. Второй недостаток — партия большую часть своей истории была вовлечена во «внутривидовые» конфликты более эмоционально и страстно, чем в отстаивание своих позиций в отношениях с властью. Хотя особой популярности и усиления влияния партия от публичной конкуренции с другими оппозиционными силами и протестным движением не снискала.
В результате у «Яблока» сложились две репутации: жесткого, пусть даже символического оппонента режима по «главным» вопросам — и спойлера, вовлеченного в действия власти по дискредитации других оппозиционных инициатив и проектов. Эти репутации, казалось бы, слабо совместимы между собой, но органично уживаются.
Константин Калачев, политолог:
— В 90-е годы я наблюдал очень много «Яблока». Это были времена, когда у них было очень много денег, а их региональные отделения были повсюду. Уже тогда то, что я увидел в «Яблоке», мне совершенно не понравилось: мне показалось, что блок «Явлинский — Болдырев — Лукин» был излишне коммерциализирован и не слишком открыт.
Сейчас мне кажется странным, что демократическая партия внутри устроена как секта и крайне авторитарна. Устроена не как «партия ценностей и принципов», как они сами себя позиционируют, а как «партия любителей Григория Явлинского». Да, многие люди там — порядочные, честные и принципиальные, но у них гиря на ногах. 30 лет эксплуатируется образ человека, который был альтернативой, но у него не получилось, и поэтому все пошло не так.
Еще когда я занимался выборами и проводил исследования в регионах, у «Яблока» был самый высокий антирейтинг. Казалось бы, партия за все хорошее, мир, добро и прогресс — почему? Наверное, потому, что многие считают, что это реликт прошлого, политические лузеры. Конечно, здорово, что они сохранили свидетельство о регистрации, чего не смог сделать, допустим, ПАРНАС. Но чего они добились за 30 лет, колеблясь вместе с генеральной линией, сотрудничая со всеми, с кем только можно было, ради получения финансирования и политического выживания? «Яблоко» несет ответственность за нынешнее положение вещей в не меньшей степени, чем любая другая системная партия. «Яблоко» — это часть системы, это никакая не альтернатива.
Петр Милосердов, политтехнолог и социолог:
— «Яблоко» как политическая структура принадлежит именно истории, в современности ее нет. То есть люди отдельные, конечно же, есть, а вот живой партии — нет.
В историю России «Яблоко» войдёт как попытка сделать леволиберальную партию для советской интеллигенции с ее очень наивными представлениями о мире, обществе и т. д. Для этого слоя людей это была ментальная подушка безопасности от столкновения с реальностью.
Начиналось «Яблоко» как структура почти безлидерная, что большая редкость в российской политической традиции, однако сравнительно быстро все пришло к вождизму нарциссичного Явлинского. Партии не стало тогда, когда из нее стали уходить люди: кто-то в мир иной, кто-то — разочаровавшись в недееспособности партийного руководства. Смена не пришла, а точнее говоря, ей просто не дали прийти вожди «Яблока»: ярчайший пример — приход в партию молодежи под предводительством Максима Каца (включен Минюстом в реестр иноагентов.— “Ъ”) в 2016 году, которому как могли сопротивлялись партийные бюрократы.
Если же говорить о самом важном, что, с моей точки зрения, сделало «Яблоко», то это предложение Явлинского сделать Евгения Примакова премьер-министром в сентябре 1998 года.
Александр Кынев, политолог:
— «Яблоко» — одна из трех партий, сохранившихся с 90-х годов, ни одна другая политическая сила столько не прожила. «Яблоко» доказало свою устойчивость, смогло себя сохранить и всегда умело выживать. Как говорит история, то, что смогло пережить пять электоральных циклов, имеет больше шансов сохраниться и дальше. Другой вопрос, что у партии все это время не менялся лидер, хотя номинальные председатели и менялись.
Хотя партии нет в парламенте уже 20 лет, «Яблоко» было очень мощной кадровой школой, через которую прошли многие политики, начинавшие в качестве менеджеров, функционеров, кандидатов именно «Яблока». Их диапазон очень широк: от Алексея Навального, который начинал как функционер московской организации, до таких людей, как Елена Мизулина и Ирина Яровая. «Яблоко» было кадровым трамплином для очень многих, и в этом смысле политическая роль партии крайне важна.
Дальше мы переходим уже в оценочную сферу. Либеральный фланг всегда был дробным, конфликтным. И для его представителей возникает дилемма. Как выжить в политике? С одной стороны, чтобы добиваться успеха, нужно уметь создавать коалиции, с другой — невозможно выжить, не имея четкого ядра. «Яблоко» в этой дилемме однозначно выбрало второй вариант. С одной стороны, это точно помогло им выжить, с другой — наличие ядра не является антитезой коалиции: создавая коалицию, нужно помнить о ядре. А у «Яблока» получилось так, что, кроме ядра, ничего нет. Когда у вас есть только ядро, а в коалиции вы вступать не умеете, вы потихоньку начинаете превращаться в некое подобие секты. И это очень сильно ограничивает возможности.
Чем политика отличается от религиозного ордена? Прагматическое должно побеждать личное. Но «Яблоко» последние 20 лет — это история личного, а не прагматического. Оно действует как некий общественный клуб, где личная лояльность важнее политических целей. А это не про политику.
Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий:
— «Яблоко» — это партия, с которой были связаны очень большие надежды, партия «других реформ». После реформ Егора Гайдара значительная часть сторонников в них разочаровалась, и появилась партия, которая сказала, что сделает реформы по-другому: гуманнее, человечнее и т. д. Плюс если партия Гайдара, «Демвыбор России», а потом и СПС были партиями идеологических либералов, то «Яблоко» колебалось между социальным либерализмом и социал-демократией. И хотя много говорили о необходимости объединения СПС и «Яблока», ничего не получилось: они слишком разные, тут не только персональный антагонизм, но и разные идеологии.
Проблема была еще и в том, что пространство для этих партий еще в 90-е годы резко уменьшилось, и двум партиям места не хватало. Раскол в обществе произошел не по отношению к тому, правильные реформы или неправильные, а по линии «за или против реформ». Для огромной части населения Гайдар и Явлинский были очень близки, и, хотя «яблочники» были «другими» демократами, большинство населения в этих подробностях не разбиралось.
Другая проблема состояла в том, что «Яблоко» пыталось действовать как типичная оппозиционная партия: если с нами стратегически не договорились, то мы критикуем правительство, не поддерживаем его, в него не входим. Идея была очень простая: Григорию Явлинскому надо доверить пост премьер-министра, на меньшее они не были готовы. Но они упустили время, когда с ними считались. Поэтому даже для сторонников реформ «Яблоко» оказалось в роли теоретиков, которые, может быть, и хорошие люди, но не готовы брать на себя ответственность.
Третий момент, который, наверное, и завершил их историю,— это рост патриотических настроений в начале нулевых годов. От «Яблока» стали уходить и те, кто за них все еще голосовал: зачем их поддерживать, когда у нас вся Россия против западников, демократов и идет самоутверждение? Многие эволюционировали в сторону государственного патриотизма. После этого пространство для либеральных партий вообще предельно сжалось.
Сейчас «Яблоко» остается единственной партией, которая не разделяет консенсус по поводу СВО, и в этом ее заслуга, но, как мы видим, она не вызывает энтузиазма и у тех, кто не принимает СВО. Есть потенциальные сторонники, но для них это партия прошлого. Не случайно на президентских выборах 2018 года Явлинский получил 1% — меньше даже, чем Ксения Собчак.
Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты РФ:
— Роль партии в политике страны на дистанции в 30 лет оценить очень сложно. Можно делить ее историю на периоды, ориентироваться на смену лидеров, электорально значимые ситуации, но единый вывод сделать трудно.
Так и с «Яблоком»: можно вспомнить наиболее яркие эпизоды его участия в политике, и, безусловно, на первом месте будет участие в выборах в качестве альтернативы той или иной форме партии власти. Стоит также вспомнить, что «Яблоко» явилось политическим стартом для многих людей, которые потом поменяли и субъекты выдвижения на выборах, и политическую платформу. Самый характерный пример — Юрий Болдырев. И в качестве системной оппозиции партия свою нишу занимала, хотя сама эта ниша менялась.
Сейчас «Яблоко» соблюдает определенный, как ему кажется, баланс в градусе высказываний, хотя и довольно хрупкий. Многие партийцы, включая избранных депутатов, уехали за рубеж — как они декларируют, по разным причинам, но по сути-то причина одна. И политическое пространство для партии сжимается. Несмотря на то что «Яблоку» предрекают показательное участие в выборах президента-2024, которое продемонстрирует ее несгибаемость в убеждениях, я, честно говоря, сомневаюсь в этом.
Тем не менее «Яблоко» — это такое же значимое событие, как и нынешние парламентские партии. По поводу «Яблока» сейчас есть два полярных суждения. Первое — что оно дает пространство для тех, кому хочется выразить свою позицию электоральным способом. Второе — что это партия вымершая, как динозавр, с неактуальной, никому не интересной и даже вредной государству политической повесткой. Между этими двумя полюсами, наверное, и находится искомое нами обобщение по поводу всех 30 лет существования «Яблока». Многие партии исчезли, а «Яблоко» существует. Хотя, я думаю, оно сейчас переживает свой закат.