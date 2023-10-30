«Без автоматизации пути пациента система здравоохранения может не справиться с новой нагрузкой»

Врач — самое дорогое звено в любой системе здравоохранения. Каждая минута его вовлечения в процесс — это существенные расходы. Поэтому все действия врача, которые могут быть выполнены цифровым помощником, будут постепенно, шаг за шагом автоматизироваться, считает председатель совета директоров МК «Доктор рядом» Максим Чернин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Чернин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Максим Чернин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

За последние годы из-за пандемии коронавируса нагрузка на систему здравоохранения увеличилась, набирает обороты медицинская инфляция.

В такой ситуации сохранить доступность медицинских услуг можно только при условии повышения эффективности приемов у врача. Именно поэтому мы видим все больше электронных государственных медицинских сервисов: цифровых карт, электронных помощников, чат-ботов. Все они позволяют планировать нагрузку врачей, сосредоточить время специалистов на действиях, реально требующих личного контакта, а другую часть процесса взаимодействия с пациентом перевести в дистанционный формат.

Дальше уровень технологизации пути пациента в медицине будет расти опережающими темпами. Продолжительность жизни в большинстве стран мира, в том числе в России, увеличивается. И без автоматизации пути пациента система здравоохранения может просто не справиться с новой нагрузкой.

Мы выделили несколько ключевых точек соприкосновения пациента с медицинской организацией, где внедрение инноваций будет происходить наиболее быстро.

Во-первых, изменения затронут процедуру сбора жалоб пациента до приема у врача. В ближайшее время клиники будут собирать анамнез у пациента автоматизированным способом и до очного приема у врача. Если ситуация не экстренная, пациент сможет сдать анализы до визита и посетить специалиста уже с готовыми результатами. Такой подход позволит срезать ненужные углы в маршруте пациента, экономить время в рамках каждого приема, ускорить получение помощи.

В ряде российских регионов сбор предварительного анамнеза уже сейчас проводится с помощью чат-ботов. Качество процесса от этого не страдает. Поэтому автоматизация сбора жалоб до записи на прием очень быстро обещает стать отраслевым стандартом.

Во-вторых, в ближайшее время можно ожидать изменения формата повторных приемов.

Повторные приемы, как уже показала практика, часто можно заменить телемедицинскими консультациями. Особенно это актуально для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, которые нуждаются в постоянном медицинском мониторинге. Драйвером роста телемедицины станет повышение доступности мобильных и носимых медицинских приборов, данные с которых могут поступать в медицинскую информационную систему через облачные технологии.

Многое из этого в ближайшее время смогут внедрить российские клиники: в августе 2023 года в РФ стартовал эксперимент, который позволит пациентам после первичного визита в клинику общаться с врачами данной клиники в онлайн-формате, в том числе чтобы получить рецепты на препараты.

В третьих, уже совсем скоро система врачебных подсказок (так называемая СППВР — система поддержки принятия врачебных решений), хотя она и не может заменить врача, начнет помогать ему делать его работу быстрее и качественнее, минимизируя вероятность врачебной ошибки.

За счет развития технологии компьютерного зрения начала расти доля автоматизированной первичной обработки результатов инструментальных исследований (рентген, КТ, МРТ и пр), позволяя сократить скорость и повысить качество постановки диагноза в различных сферах, начиная от онкологии до сосудистых заболеваний.

Итак, в здравоохранении сейчас идет накопление информации на медицинских платформах, и это большой шаг к персонифицированной медицине, которую многие специалисты называют медициной будущего. Возможность анализа больших данных также даст импульс к переходу от медицины болезней к медицине здоровья, то есть к росту роли превенции и профилактики. Ведь давно известно, что предупредить болезнь гораздо легче и дешевле, чем ее вылечить.