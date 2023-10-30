«После ковида пришла мода на здоровый образ жизни»

В глобальной индустрии здравоохранения набрал силу новый тренд, направленный на укрепление иммунитета. Как следствие, резко возрос интерес граждан к биологически активным добавкам (БАД), созданным на основе натурального сырья. К такому выводу пришли участники Всемирного конгресса Федерации ассоциаций прямых продаж (World Federation of Direct Selling Association — WFDSA), который в середине октября прошел в Дубае (ОАЭ). О причинах этого явления и о его национальной специфике “Ъ” рассказала президент Ассоциации прямых продаж (АПП) в России, кандидат экономических наук Тамара Шокарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тамара Шокарева, президент Ассоциации прямых продаж (АПП) в России

Тамара Шокарева, президент Ассоциации прямых продаж (АПП) в России



— В мире растет интерес к БАД. А что у нас?

— Россия также находится в тренде. После пандемии доля граждан, регулярно употребляющих биодобавки, ежегодно растет. В 2022 году национальная индустрия прямых продаж увеличила оборот БАД в розничных ценах до $774 млн. По курсу ЦБ РФ на 1 января это 54,4 млрд руб. По предварительным итогам за три квартала текущего года мы вплотную приблизились к этой отметки. В январе—сентябре некоторые крупные компании существенно увеличили выпуск БАД. По итогам этого года мы ожидаем роста продаж БАД в денежном выражении минимум на 10–15%.

— Почему подскочил интерес?

— Долгое время в мире, и в России в том числе, преобладала концепция, по которой человеческий организм мог получить все необходимые микроэлементы и витамины из продуктов питания. Но пандемия коронавируса пошатнула эти убеждения. Стало понятно, что если иммунная система оказалась под угрозой, то она забирает из организма необходимые микроэлементы, а восполнить дефицит кальция, цинка, железа, витамина D одними продуктами питания зачастую не получается. Именно по этой причине в период пандемии резко возрос интерес к биодобавкам. Отмечу, что ковид давно ушел, а интерес населения к БАД, особенно из натурального сырья, остался. Более того, он вырос. После ковида пришла мода на здоровый образ жизни. По данным WFDSA, на российском рынке прямых продаж доля БАД в общем объеме реализованной продукции увеличилась до 38%. Сегодня биодобавки из натурального сырья занимают второе место после парфюмерно-косметической продукции в структуре прямых продаж. Конечно, до лидеров нам еще далеко (см. таблицу). Но США, где БАД занимают 35% в объеме продаж, мы уже обогнали. Это говорит о том, что многие россияне осознали важность инвестиций в свое здоровье. Кому-то нужен стабильный, хороший тонус, чтобы плодотворно работать, другие ценят активный образ жизни, а кто-то не хочет быть обузой для детей. При этом следует аккуратно относиться к потреблению БАД. Желательно перед приемом любого «молодильного яблока» проконсультироваться у врача и сдать необходимые анализы на витамины и микроэлементы.

— По каким причинам окреп тренд на натуральность?

— Высокие нагрузки на человеческий организм при приеме синтетических препаратов заставили многих людей переключить внимание на природные пищевые добавки, оказывающие более мягкое действие. Как полагают эксперты Всемирной организации здравоохранения, в ближайшем будущем двигать вперед современную медицину будут не только современные технологии и научные достижения, но и эффективные методы траволечения. Наиболее очевидно эти тенденции уже сегодня проявляются в Индии, Южной Корее и Китае, где население ответственно относится к превентивной медицине.

— Как национальная индустрия ответила на новый запрос?

— Во-первых, отечественные производители стараются расширить продуктовую линейку качественными и перспективными продуктами. Во-вторых, передовые игроки вложились в инновации. Так, на российских предприятиях появились линии, выполняющие экстракцию растительного сырья с помощью сжиженного диоксида углерода (СО2). Этот прогрессивный метод по вытяжке эфирных масел из лекарственных трав в три-четыре раза увеличивает эффективность и усвояемость активных веществ. В-третьих, выросло внимание производителей к качеству сырья. На первое место вышла экологичность. Популярны добавки, созданные из натурального сырья: различные травы, мед, водоросли, корни растений, панты марала, струя бобра и т. д. Многие производители серьезно вложились в развитие сырьевой базы. К примеру, компания «Тенториум», специализирующаяся на выпуске продукции из меда, создала несколько крупных плантаций для пчел в экологически чистых регионах страны. В-четвертых, к изготовлению оригинальных БАД подключились отечественные косметические компании. Это логично. Ведь для поддержания красоты требуется помощь коже не столько снаружи, но и изнутри организма. Так появились специализированные витамины, коллаген для кожи, костей, суставов, ногтей и волос, помогающие женщинам сохранить молодость и красоту. Причем в разных формах: порошках, капсулах, таблетках, жидком виде.

— Каким образом изменились приоритеты потребителей биодобавок?

— За последние два года целевая аудитория БАД «помолодела». Люди поняли: чем раньше начать их регулярный прием, тем лучше для здоровья. При этом у разных возрастных категорий свои предпочтения. Граждане до 30 лет обращают внимание в основном на мультивитаминные комплексы, детокс и функциональное питание. А люди старшего поколения отдают предпочтение монокомпонентным продуктам (кальций, магний, цинк, витамин D3), продуктам, направленным на сосуды, суставы, а также фитокапсулам, созданным на основе разнообразных трав. БАД все чаще покупают не только для себя, но и в подарок. Особенно пожилым родственникам. В целом существенно увеличился интерес к продукции, поддерживающей иммунитет. В первую очередь к пробиотикам, пребиотикам, поливитаминам, антиоксидантам, коллагенам, Омега-3 кислотам. Кроме этого, выросла популярность продуктов для ментального здоровья, связанных с нормализацией сна и концентрацией внимания.

— На какие продукты, напротив, спрос упал?

— С начала года зафиксирован спад продаж в категории витаминов C и D, которые были особо востребованы во время эпидемии COVID-19. Но, скорее всего, интерес к витаминам скоро вернется: на бОльшую территорию нашей страны пришли холода, так что не за горами новый сезон респираторно-простудных заболеваний.

— Какие другие тренды набирают силу?

—Многие компании—члены АПП продолжают наращивать экспортные поставки биодобавок на развитые рынки. Например, Mirra сегодня активно работает в Японии. Конечно, все российские производители с большой надеждой смотрят на Китай и другие страны Азии. Еще один интересный момент: прямые продажи традиционно считаются женским бизнесом. А на мужчин-продавцов приходится только 11%. Так вот в секторе БАД эта доля в два раза больше. Изменились предпочтения не только покупателей, но и продавцов. Если раньше, согласно нашему исследованию, в качестве главных мотиваций продавцов биодобавок выступали деньги и личное развитие, то сегодня в приоритете качество продукции и дополнительный доход. И это тоже говорит о зрелости национальной индустрии. Надеюсь, что на горизонте трех-четырех лет наша страна вернется в десятку крупнейших рынков прямых продаж по обороту.

Интервью взял Сергей Дроздов