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Экспортный потенциал российской фармпромышленности

Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»,— о зарубежной экспансии

Еще два года назад перспективы развития российских фармкомпаний чаще всего были связаны с развитием прежде всего в России. Сегодня такой путь также возможен, однако бизнес начал видеть для себя возможности и на новых рынках. Рустем Муратов — о том, на какие зарубежные страны ориентирована экспортная стратегия «Биннофарм Групп».

Генеральный директор компании «Биннофарм Групп» Рустем Муратов

Генеральный директор компании «Биннофарм Групп» Рустем Муратов

Фото: Предоставлено пресс-службой «Биннофарм Групп»

Генеральный директор компании «Биннофарм Групп» Рустем Муратов

Фото: Предоставлено пресс-службой «Биннофарм Групп»

Для себя мы определили три приоритетных направления для экспорта.

Первое — рынки, на которых мы уже работаем, это страны ЕАЭС и СНГ. Здесь мы уже лидеры, понимаем, как все устроено, успешно развиваемся, открываем новые представительства и будем только расти.

Второе — рынки Юго-Восточной Азии. Мы начали с Китая как самого крупного и интересного рынка с точки зрения и продаж, и закупок. Исторически мы закупаем здесь субстанции и материалы уже давно — в некоторых случаях в течение десяти лет, и открытие дочерней компании в Шанхае явилось развитием этого сотрудничества с контрагентами. Кстати, сам процесс открытия оказался весьма трудоемким и интересным, но мы фактически прошли весь путь всего за десять месяцев, это очень немного.

В России мы развиваемся быстро, поэтому нам критически важно расширять и модернизировать производственные мощности, и сотрудничество с китайскими партнерами мы углубляем еще и в сторону оборудования. К счастью, компании, производящие материалы и оборудование для фармацевтики, очень сильно выросли технологически за последние годы, поэтому мы получаем не просто решения, сопоставимые с западными, но в некоторых случаях и превосходящие их.

С точки зрения продаж в России и СНГ мы создаем платформу, на которую можно будет «приземлять» китайские продукты, пользоваться нашими компетенциями в производстве, продажах и маркетинге — например, сейчас у нас в активной фазе проект с одной из самых интересных китайских биотехнологических компаний.

И начиная с текущего года мы запустили программу выхода на китайский рынок с нашими продуктами. В России наши продукты имеют хорошую долю рынка, нас хорошо знают, и, что очень важно, маркетинг мы делать умеем. Наши продукты качественные, относительно недорогие, а некоторые — так и вообще оригинальные, и мы считаем, что они будут востребованы не только в России.

Тот же портфель, который мы планируем выводить в Китай, будет маркетироваться и на других рынках Юго-Восточной Азии: во Вьетнаме, в Малайзии, Индонезии, на Филиппинах и в Таиланде. Сегодня мы находимся на важном подготовительном этапе: проходим тесты на стабильность препаратов при высоких температурах и влажности, что требуется для выхода на азиатские рынки, формируем досье в соответствии с их требованиями и готовимся к процессу регистрации. Это небыстрый и достаточно дорогой процесс, который займет порядка года.

И, наконец, у нас есть планы по выходу на рынки арабских стран. Несмотря на то что там меньше численность населения, мы считаем это направление интересным и важным.

По всем этим рынкам есть масса регуляторных тонкостей, необходимо соответствовать законодательству многих стран, нужна хорошая рыночная аналитика — но результат того стоит.

Только имея возможность продавать лекарства в большом количестве стран, можно окупить вложения в их разработку. Разработка и регистрация новой молекулы — это дорого и долго, около миллиарда долларов и несколько лет. И только на одном рынке эти вложения не вернуть. Поэтому для фармацевтической компании, которая хочет развиваться, вопрос международного развития становится ключевым. Россия — это порядка 140 млн человек и еще примерно 100 млн — СНГ. Китай и страны Юго-Восточной Азии — еще 2 млрд. Арабские страны — еще 500 млн. В итоге мы хотим получить возможность продавать лекарства 3 млрд человек — это вполне достаточно для дальнейшего успешного развития.

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