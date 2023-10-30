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Диагностика нового времени

Как в РФ развивают новые методы исследований организма пациентов

Лучевая диагностика — наиболее динамично развивающаяся область медицины. В РФ, по данным Минздрава, выполняется более 326 млн лучевых исследований в год, а ежегодный прирост их числа составляет более 10%.

Команда «Имэдж лаб»

Команда «Имэдж лаб»

Фото: Предоставлено пресс-службой ООО «Имэдж Лаб»

Команда «Имэдж лаб»

Фото: Предоставлено пресс-службой ООО «Имэдж Лаб»

Сейчас врачи обладают целым арсеналом методов визуализации, основными являются три — УЗИ, КТ и МРТ. Технологии, лежащие в их основе, прошли длительный путь развития: от изображений, состоящих из нескольких сотен пикселей, до визуализации микроструктурных изменений и физиологических особенностей тканей организма. Дальнейшее их развитие идет в нескольких направлениях: улучшение технологий сбора данных, увеличение пространственного и временного разрешения, развитие технологий неинвазивного химического анализа тканей, создание тканеспецифических контрастных препаратов, а также методов постобработки томографических изображений, позволяющих улучшить их диагностическую ценность, облегчить рутинную работу рентгенолога, сделав ее более эффективной, а диагностику — доступной для пациента.

Постобработка изображений КТ и МРТ в последние годы совершила значительный рывок в своем развитии благодаря технологическому прогрессу. Применение современных решений, таких как искусственные нейронные сети (ИНС), позволяет значительно изменить процесс и результаты оказания диагностический помощи. Уже сейчас разрабатываются программные комплексы-ассистенты, которые позволяют провести обработку изображений, выделить патологию и даже составить заключение, которое должен валидировать специалист. Предварительные результаты применения подобных программ подтверждают их значительную эффективность. Разработкой таких систем занимаются и российские ученые. В начале 2023 года компания ООО «Имэдж лаб» во главе с ученым, врачом-рентгенологом Евгением Кондратьевым, разработала инновационный подход к обработке диагностических изображений с помощью ИНС. Так появился проект «Рентгений». На данный момент специалисты тестируют прототипы основных модулей, которые отвечают за повышение качества изображений, возможности проведения виртуального контрастирования, поиск патологий молочной железы и грудной полости. В перспективе планируется дополнять «Рентгений» новыми возможностями, такими как автоматический поиск патологии разных анатомических областей.

По расчетам специалистов, внедрение «Рентгения» в клиническую практику повысит эффективность и точность диагностики, снизит лучевую нагрузку на пациента и повысит пропускную способность аппаратуры.

Команда «Имэдж лаб» — молодой старт-ап, который существует всего несколько месяцев, но уже показал свою целеустремленность и эффективность. В июне 2023 года компания стала резидентом «Аэрокосмической инновационной долины». А через месяц успешно прошла акселератор НТИ в рамках «Архипелага-2023», по итогам которого попала в топ-15 среди сотни компаний-участниц, доказав актуальность и перспективность проекта. Уже к концу 2024 года при поддержке «Аэрокосмической инновационной долины» команда планирует запустить клинические испытания комплекса в медицинских учреждениях Рязанской области.

Компания «Имэдж лаб» преследует идею доступности своих разработок, что позволит применять их на любом этапе оказания медицинской помощи. Реализация проектов постпроцессорной обработки данных лучевой диагностики с применением искусственного интеллекта чрезвычайно актуальна для современной медицины. Применение ИНС позволит повысить точность и безопасность проводимых исследований, в том числе скрининговых программ, направленных на раннее выявление социально значимых заболеваний.

Елена Петрова

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