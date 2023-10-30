Рождаемости предлагают меры

Одним из главных факторов снижения рождаемости в стране является недостаточно высокий уровень репродуктивного здоровья российских женщин, считает ряд экспертов. Впрочем, помимо возможности завести ребенка, на их взгляд, также важно реформировать систему поддержки семей с детьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dimensions / Getty Images Фото: Dimensions / Getty Images

Всего за два года — 2020-й и 2021-й — численность населения РФ сократилась на 1,3 млн человек. Это стало результатом прироста уровня смертности из-за пандемии COVID-19 и сокращения рождаемости, которое происходит уже несколько лет. Так, если в 2015 году на свет появились 1,9 млн младенцев, то в 2021 году эта цифра снизилась до 1,4 млн.

«Вопрос репродукции и женского здоровья находится в фокусе внимания ведомства. Минздрав реализует целый ряд задач по укреплению женского здоровья,— заявил на экспертной дискуссии, которая прошла недавно на площадке Московского государственного гуманитарно-экономического университета, замминистра здравоохранения Олег Салагай.— В частности, речь идет о таких направлениях, как развитие медицинской профилактики, повышение доступности профилактических осмотров и охват профилактическими осмотрами начиная с раннего возраста. Так, до 2026 года Минздрав планирует увеличить охват женщин и девочек профилактическими осмотрами».

По мнению заместителя директора по науке федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» Сергея Пузина, реализация мероприятий по активному выявлению нарушений женского здоровья на ранних стадиях поможет внести серьезный вклад в сохранение фертильности у женщин и даже увеличить рождаемость на 23 тыс. младенцев ежегодно.

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования» Наталья Подзолкова уверена, что рассматривать проблему снижения рождаемости в России следует шире. Ситуацию в России она сравнивает с глобальными тенденциями. По ее словам, и в европейских странах, и в РФ увеличивается доля возрастных людей и увеличивается медиана возраста населения: с 38–39 лет в 2001 году до 44,4 года в 2022 году, то есть плюс почти 6 лет. Также наблюдается устойчивая тенденция (справедливая и для РФ) увеличения возраста первых и последующих родов. «По всей видимости, возраст 30–34 года сегодня является новой моделью календаря рождения в России. При этом, как показало компьютерное моделирование, если женщина планирует беременность и не рассматривает ЭКО, то она должна планировать родить одного ребенка в возрасте не старше 27 лет. То есть этот порог уже пройден,— говорит Наталья Подзолкова.— По данным Департамента здравоохранения Москвы, женщины на сегодняшний день рожают в возрасте до 40 лет, в 2021 году их было почти 57 тыс. Причем примерно в 8% случаев это были первенцы в семье».

Как напомнила Наталья Подзолкова, в 2022 году Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос относительно репродуктивных планов российских женщин. Опрос показал, что абсолютное большинство женщин хочет иметь двух или трех детей. Причем особой разницы по возрастной категории не прослеживается. «И это оптимистично. Пессимистично то, что примерно 7% женщин вообще не планируют беременность,— продолжает она.— Но желание иметь большее количество детей встречает некоторые осложнения». В частности, респонденты опроса отмечали, что в качестве сдерживающих факторов к большему числу детей в семье являются социальные моменты.

Эти препятствия, впрочем, по мнению Натальи Подзолковой, сегодня абсолютно немыслимы в отрыве от медицинских проблем. Так, она считает, что для сохранения репродуктивного здоровья женщин огромную роль играют методы профилактических осмотров, диспансеризации женского населения: «И здесь очень важно, что до 2026 года Минздрав увеличит охвата женщин и девочек профилактическими осмотрами. Мы также сталкиваемся с еще одной проблемой: мы видим, что дефицит врачей акушеров-гинекологов, по данным Минздрава, есть в большинстве регионов России»,— говорит она. По ее словам, есть еще два важных момента в отношении медицинских экономических стандартов. «Посмотрите стоимость приема врача акушера-гинеколога сейчас стране. Это 362 руб. А если мы говорим о диспансеризации, то эта стоимость диспансеризации меньше стоимости чашки кофе — 121 руб. На сегодняшний день это исключает возможность проведения полной грамотной диспансеризации девочек и женщин репродуктивного возраста, равным образом как и мальчиков»,— отмечает она.

С тезисом о том, что в целях сохранения репродуктивного здоровья в первую очередь необходимо активно использовать систему профилактических мероприятий в ОМС, согласен и генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Толстов. Он привел данные статистики, по которым 15% семейных пар в России страдают бесплодием. Среди причин называются преимущественно хронические заболевания репродуктивной системы. Как правило, это не диагностированная в детском и подростковом возрасте патология, особенно в период 15–17 лет.

«В 2023 году были расширены возможности получения медицинской помощи по ОМС, в том числе на 20% увеличены объемы ЭКО. Эта процедура гарантирована женщинам в возрасте до 45 лет в рамках ОМС, при этом динамическое превентивное наблюдение гинеколога в течение 6 лет на предмет репродуктивного здоровья отсутствует. Напомню: в соответствии с критериями ВОЗ репродуктивный возраст женщины — от 15 до 49 лет»,— говорит он.

Дмитрий Толстов полагает, что совершенствование превентивной медицины в детском и репродуктивном возрасте поможет минимизировать нарушения детородной функции как у мужчин, так и у женщин, снизить затраты ОМС на лечение и подготовку к проведению ЭКО. «Еще одним решением может стать внедрение школ профилактики женского здоровья, где в любое удобное время можно получить консультации высококвалифицированных профильных специалистов. Многие женщины репродуктивного возраста отмечают, что откладывают прохождение профилактических мероприятий из-за работы,— отмечает Дмитрий Толстов.— Поэтому так важно, чтобы не только участники системы здравоохранения и сами женщины, но и работодатели ответственно относились к данному вопросу. Беспрепятственно отпускали сотрудников на профилактику здоровья».

В том, что проблема повышения рождаемости должна рассматриваться в контексте системы здравоохранения в целом, уверен и сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. По его словам, проблемы недостаточного кадрового обеспечения в акушер-гинекологической службе с точки зрения качества и количества, а также внутригоспитальных инфекций в роддомах, которые, в частности, становятся причиной смертности, необходимо решать на самом высоком уровне.

Впрочем, ректор Высшей школы организации и управления Гузель Улумбекова уверена, что смотреть на проблему снижения рождаемости надо еще глобальнее и одним из главных решений являются экономические меры. Она считает, что для обеспечения роста коэффициента фертильности (КФ) и, соответственно, роста рождаемости потребуются дополнительные и экстраординарные меры. Она напомнила, что сегодня в РФ принимаются серьезные меры по стимулированию рождений детей и поддержке семей с детьми — ежемесячные выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет.

«Однако их реализация не позволит изменить отрицательный тренд с рождаемостью в РФ,— заявляет Гузель Улумбекова.— Нами сделаны прогнозные расчеты уровня КФ до 2030 года исходя из того, что в РФ на этот показатель влияют доля женщин активного детородного возраста в общем числе (повышение этой доли на 10% увеличивает КФ на 3,7%), размер материнского капитала (его рост на 10% увеличивает КФ на 7%) и реальные доходы населения (их рост на 10% приводит к увеличению КФ на 1,5%). Эти расчеты показывают, что в условиях сокращения количества женщин активного детородного возраста (в среднем на 0,3 млн человек в год за период до 2030 года) и при самых благоприятных условиях — росте реальных доходов населения на 4% ежегодно и продлении действия материнского капитала до 2030 года — КФ не будет увеличиваться и сохранится только на уровне 2020 года. Это означает, что для обеспечения роста КФ и, соответственно, роста рождаемости потребуются дополнительные и экстраординарные меры».

В их числе она назвала удвоение размера материнского капитала, финансовую поддержку семей с детьми в возрасте до 7 лет в размере 1/2 средней оплаты труда в регионе, причем вне зависимости от статуса нуждаемости, реализацию массовых программ по охране репродуктивного здоровья граждан, создание благоприятных и дружественных условий для развития детей (места в дошкольных учреждениях, группах продленного дня, бесплатных кружках, доступная медико-профилактическая помощь). «На все эти меры потребуется дополнительно не менее 1,7 трлн руб. ежегодно, что с учетом уже затрачиваемых средств (1,8 трлн руб.) составит 3,3% ВВП. Это близко к тому, сколько тратят на подобные меры развитые страны, которым удалось добиться КФ на уровне 1,7–2,0,— это Франция, Швеция, Германия»,— заключает Гузель Улумбекова.

Константин Анохин