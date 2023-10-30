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«Мы хотим сделать систему здравоохранения современной и прозрачной»

Зампред «Деловой России» Антон Данилов-Данильян — об участии бизнеса в финансировании здравоохранения

Недостаток финансирования системы здравоохранения на фоне дефицита кадров и усиливающейся борьбы предприятий за сотрудников подталкивает бизнес к активному участию в работе по сбережению человеческого капитала. О ключевых вызовах современной медицины и об альтернативных источниках финансирования государственного здравоохранения рассказывает зампредседателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.

Антон Данилов-Данильян
Антон Данилов-Данильян

Антон Данилов-Данильян

Антон Данилов-Данильян

— Вы в составе рабочей группы при «Деловой России» работаете над разработкой форматов частного софинансирования медицины. Зачем это потребовалось бизнесу?

— Есть фактор, о котором часто забывают. Пациенты — это работники компаний. Если они нездоровы, если у них проблемы из-за нехватки денег на лекарства или на лечение ребенка, то это сказывается на производительности труда, на нашем бизнесе. Особенно сейчас, в условиях дефицита специалистов, рабочие руки на вес золота. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы системы жизнеобеспечения вокруг каждого специалиста работали наилучшим образом. Казалось бы, это вопросы социальной политики, но сейчас они однозначно воспринимаются как вопрос эффективности и прибылей бизнеса.

В то же время национальная система охраны здоровья входит в фазу острого дефицита средств, который является ключевой угрозой сохранения человеческого капитала страны. Бюджетный разрыв уже прослеживается в статистике, представляемой органами власти сферы здравоохранения на разных уровнях. По данным Минздрава, по итогам 2022 года дефицит территориальных программ госгарантий по линии регионального бюджета зафиксирован в 14 регионах и составил 17,4 млрд руб. Это создает предпосылки для роста просроченной кредиторской задолженности медорганизаций.

Обращение к альтернативным источникам финансирования поможет преодолеть финансовый дефицит в системе оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения по социально значимым заболеваниям.

— О каких альтернативных источниках финансирования идет речь?

— Давайте начнем с того, что мы определили несколько приоритетов развития в области здравоохранения, под которые требуются дополнительные средства. Среди них — борьба с сахарным диабетом. Недавно правительство подготовило одноименный федеральный проект, но его финансирования из бюджета недостаточно. Тогда как Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России в 2022 году оценил необходимые ежегодные расходы на новый проект в 238 млрд руб., в бюджете найдено по 10 млрд руб. ежегодно. На эти цели будут направлены доходы от акциза на сахаросодержащие напитки. Мы с этим согласны: сладкие напитки — это прямая дорога к диабету. Стало быть, разумный подход: вредишь здоровью — плати. То же самое можно распространить на другие направления: с акциза на табак или на алкогольные напитки финансировать мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, покупку лекарств. Это первый потенциальный источник.

Мы хотим сделать систему здравоохранения современной и прозрачной, минимизировать нелегальные способы получения дохода медицинскими организациями и работниками. Существенная часть этого сектора находится в тени. Например, врач приписан к государственной клинике, но принимает в частной или на дому. Чтобы перевести этот рынок в легальное поле, можно внедрить практику индивидуального лицензирования или индивидуальной коммерческой деятельности врачей в тех сегментах отрасли, основную долю которых формируют прямые платежи пациентов. Речь идет в первую очередь о стоматологии, эстетической медицине. Так, специалисты получат коммерческую автономию, но будут отчислять дополнительный налог.

Дополнительно в отрасль можно направить средства, полученные за счет обеления и других сфер деятельности. В тени остаются охранные услуги, услуги по санитарной обработке зданий, сооружений, услуги по ремонту разнообразной техники: от автомобилей до телевизоров.

Государство может создать инфраструктуру для привлечения частных инвестиций в сферу здравоохранения — фонды целевого капитала, или эндаумент-фонды. Пусть они функционируют на базе медицинских организаций, привлекают средства публично-правовых образований, физических и юридических лиц, а затем инвестируют их и используют для софинансирования медицинских программ. На примере того же диабета: в эндокринологическом научном центре пациент получил помощь и хочет внести дополнительный вклад — так пусть появится такая возможность и специальный фонд. Управлять этой системой может государственный институт развития, например ВЭБ РФ. Он мог бы и сам вкладывать средства в эффективные и прибыльные проекты: производство лекарств, формирование системы ускоренных тестов для этих лекарств, производство медприборов и оборудования.

Еще одно направление не требует вложений от бюджета, но предполагает тесную работу с крупными организациями и переориентацию их социальных пакетов на решение проблемных областей. Сейчас у таких компаний есть собственные системы оказания медуслуг, социальные программы в части дополнительного медицинского страхования. Нужно повысить эффективность этих программ: сделать раздачу средств целевой. Сейчас, например, в санатории могут отправлять всех подряд, без необходимости, но там, где помощь реально нужна, ее не хватает.

— Среди приоритетов вы назвали борьбу с сахарным диабетом, какие еще направления нуждаются в дополнительном финансировании?

— Помимо диабета нас беспокоят гепатит, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания — эти четыре направления для нас критические. При этом в следующем году заканчиваются федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, и пока не понятно, будут они пролонгированы до 2030 года или войдут в состав какой-то общей программы. Надо понимать, что общее финансирование программы по здравоохранению на следующий год сократилось на 6–8% по сравнению с 2023 годом.

Большие проблемы с национальным календарем профилактических прививок. Уже в этом году бюджету пришлось направить на прививочные мероприятия средства 2024 года. Из-за проблем в этой сфере вытекает множество серьезных заболеваний. Это связанные с головным мозгом менингит, энцефалопатия, а также вирус папилломы человека, который может привести к раку шейки матки. На работе предприятий также сказываются осенне-весенние волны гриппа: никто не прививается, никто не ходит на диспансеризацию. Ответственным и заинтересованным в благосостоянии сотрудников работодателям приходится дополнительно выделять на это средства.

— По опыту COVID-19 компании действительно сами принимали меры безопасности, поскольку заинтересованы в работоспособности сотрудников…

— Наиболее добросовестные и богатые компании — да, и занимаются этой работой сейчас. А что делать тем, кто на грани рентабельности? Мы считаем, что нужно государственное участие с длинными кредитами. Помните, как внедрялась контрольно-кассовая техника? Малому бизнесу на эти цели давали по 18 тыс. руб., а на оборудование для маркировки товаров Фонд развития промышленности выдает на два года кредит под 1% годовых. Здесь можно так же: выдавать социальные кредиты под 1% годовых на противоэпидемиологические мероприятия.

— В правительстве обозначился подход к принятию решений: хотите изменений - несите оценки масштабов проблемы и возможные решения. Когда вы сможете представить такие?

— У нас еще два года назад были цифры по федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом». Однако даже с цифрами на руках сложно переубедить коллег, потому что они говорят: «У нас другая методика, у нас другие цифры, ваши цифры неправильные». Мы тогда по сахарному диабету говорили, что можно запустить проект в пилотном режиме в четырех-пяти регионах, которые к нему готовы. То есть в этих регионах проведена инвентаризация, там есть эндокринологические центры и школы диабета, там разбираются в лекарствах, понимают, сколько в регионе больных и как они распределены. В результате проект запускают сразу на всю страну с таким малым бюджетом. Мы видим высокие риски неэффективности.

— Как теперь вы планируете проводить историю с альтернативными источниками финансирования медицины?

— Через президента. Больше никаких вариантов у нас нет. Готовим предложения, которые частично представим 31 октября на конгрессе «Право на здоровье», это сейчас главная площадка для обсуждения темы альтернативных источников финансирования, а затем подадим напрямую письмом. К сожалению, наша система принятия решений так устроена, что бюрократы воспринимают только уже принятые решения или поручения президента.

Интервью взяла Диана Галиева

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