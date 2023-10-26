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Главные новости за 26 октября. Белгород, Воронеж, Курск

Экс-мэр Старого Оскола Александр Сергиенко предстанет перед судом по делу о семи взятках

Бывший замглавы воронежской ГИБДД Игорь Качкин, известный по 22 квартирам в собственности его семьи, получил четыре года колонии за корупцию

Власти приняли решение снести недостроенную с 2015 года многоэтажку с обманутыми дольщиками на улице Марата в Воронеже

Бывший главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов стал первым вице-спикером облдумы

Жанна Киреева назначена на пост уполномоченного по правам человека в Белгородской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что власти фиксируют «изменение тактики» атак на регион со стороны Украины»

Ушедшим на спецоперацию сиротам в Липецкой области стали обещать квартиры без очереди

Мэрия Воронежа планирует расширить территорию пяти закрытых кладбищ, чтобы найти места для новых захоронений

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