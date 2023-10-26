В Воронеже снесут недостроенную с 2015 года многоэтажку на улице Марата

Недостроенную многоэтажку с обманутыми дольщиками на улице Марата, 2а в Воронеже, возведение которой началось в 2015 году, планируют снести. Работы начнутся утром 31 октября. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений региона. Работы будут произведены местным ООО «Энергостройпроект». Согласно порталу госзакупок, стоимость контракта составляет 1,9 млн руб. Исполнить его условия необходимо в течение 20 дней.

«В случае нахождения каких-либо материальных ценностей в указанном объекте, всем заинтересованным лицам предлагаем освободить его от данного имущества»,— добавили в министерстве.

Министерство обосновало снос недостроенного здания решениями Ленинского райсуда Воронежа от 31 января и 8 сентября 2022 года. Согласно постановлениям, суд обязал владельца участка — местное ООО «Терра» — снести недостроенный дом самостоятельно в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу. В связи с неисполнением компанией требований суда с нее будут взысканы расходы на демонтаж.

Разрешение на строительство десятиэтажного жилого дома на улице Марата было выдано ООО «Реста» в октябре 2015 года. Однако в 2016-м разрешение было приостановлено прокуратурой из-за выявления областной кадастровой палатой «незаконного изменения вида разрешенного использования участка и увеличения его площади».

Впоследствии в 2016-м ООО «ГК Развитие 2» (переименовано в ООО «Терра») выкупило у «Ресты» участок на улице Марата площадью 1,7 тыс. кв. м вместе с недостроем. Однако после череды судебных споров «Развитие», отказалось от проекта, передав его, по словам главы девелоперской компании Сергея Гончарова, прежним владельцам вместе с юрлицом.

В конце 2021 года администрация Воронежа отказала «Терре» в продлении разрешения на строительство многоэтажки. В связи с этим был проведен аукцион по выбору подрядчика для предоставления компенсационного жилья обманутым дольщикам, купившим квартиры в доме. Им стало ООО СЗ «Свой дом». По данным облправительства на начало сентября 2023 года, «Свой дом» возводил многоэтажку на улице Волгоградской, чтобы предоставить квартиры в ней 41 обманутому дольщику. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 года.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Терра» было зарегистрировано в 2015 году в Новоусманском районе Воронежской области. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором и бенефициаром выступает Андрей Васецкий. Финансовая отчетность общества за последние четыре года не опубликована, банкротом оно не является. До 2018 года компания имела юрисдикцию в Воронеже, а затем сменила юридический адрес на Новоусманский район.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте