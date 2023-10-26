Бывший замглавы воронежской ГИБДД получил четыре года колонии

Советский райсуд Воронежа признал бывшего заместителя главы региональной ГИБДД Игоря Качкина виновным в шести попытках дачи взятки (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ). Ему назначено четыре года лишения свободы общего режима и штраф в 400 тыс. руб. Он взят под стражу в зале суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель главы ГИБДД в Воронежской области Игорь Качкин (слева)

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ Бывший заместитель главы ГИБДД в Воронежской области Игорь Качкин (слева)

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

Уголовное дело Качкина, расследованием которого занимались сотрудники управления СКР по региону, рассматривалось в суде больше года. По версии следствия, в июле 2021 года полицейский пытался дать взятки начальнику экзаменационного отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД региона в размере от 7,5 тыс. до 30 тыс. руб. за совершение действий, направленных на «создание условий для получения шести гражданами водительских удостоверений вне зависимости от результатов проверки их знаний и навыков управления транспортными средствами».

Игорь Качкин известен благодаря разбирательству с областной прокуратурой, которая добилась обращения в доход государства обширного списка имущества, принадлежащего его семье. С ответчиков взысканы 22 объекта недвижимости общей стоимостью более 50 млн руб., законность происхождения которых установить так и не удалось.

Сергей Толмачев

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