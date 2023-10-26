Белгородским омбудсменом назначена Жанна Киреева

Жанна Киреева назначена на пост уполномоченного по правам человека в Белгородской области. Ее кандидатуру единогласно поддержали депутаты облдумы в ходе сегодняшнего заседания, сообщил региональный парламент.

Жанна Киреева

Фото: правительство Белгородской области

Срок полномочий госпожи Киреевой составит пять лет. Ее кандидатуру внес губернатор Вячеслав Гладков и одобрила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

Жанна Киреева родилась в 1972 году во Владимире. Получила высшее юридическое образование. Более 34 лет проработала в органах прокуратуры. Трудилась надзорных ведомствах Владимирской, Московской и Белогородской областей, а также в Генеральной прокуратуре РФ. В 2022 году она была назначена на должность старшего помощника прокурора Белгородчины по взаимодействию со СМИ. Со 2 сентября 2023-го стала советником губернатора Вячеслава Гладкова.

В конце сентября пост белгородского омбудсмена досрочно оставил Александр Панин, занимавший его с 2015 года.

О том, почему Александр Панин не видел нарушений в запрете на митинги на главной площади Белгорода, — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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