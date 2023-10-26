Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ушедшим на спецоперацию сиротам в Липецкой области обещают квартиры без очереди

Липецкий областной совет депутатов на сессии 26 октября принял пакет мер по дополнительной поддержке участников специальной военной операции на территории Украины, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Одно из нововведений предусматривает выделение жилья «в приоритетном порядке» для сирот, которые приняли участие в боевых действиях.

В облсовете отметили, что таким образом привели региональное законодательство «в соответствие с федеральным». Там напомнили, что «лицам старше 18 лет из категории детей-сирот» в порядке очереди предоставляются квартиры из «специализированного жилищного фонда». Через пять лет жилье может быть оформлено в собственность

Статус участника спецоперации будет давать «преимущественное право на получение жилья», заключили в облсовете. Там добавили, что в 2023 году на жилье для сирот в регионе выделено 790 млн руб.

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 октября

Читать далее

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...