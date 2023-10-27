Великолепная пятерка вратарей

Сегодня хоккеисты СКА проведут очередной матч чемпионата КХЛ — в Сочи против одноименного клуба. Надо брать реванш за поражение, которое армейцы потерпели от этого соперника в начале октября. В среду СКА обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» на его площадке со счетом 6:3. В этом матче за команду сыграл уже пятый по счету вратарь — случай редчайший в одном сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В игре с «Куньлунем», которая прошла в среду в Мытищах, за команду дебютировал уже пятый в этом сезоне вратарь — 19-летний белорус Павел Мойсевич (слева)

Фото: Официальный сайт «Хоккейного Клуба СКА» В игре с «Куньлунем», которая прошла в среду в Мытищах, за команду дебютировал уже пятый в этом сезоне вратарь — 19-летний белорус Павел Мойсевич (слева)

Фото: Официальный сайт «Хоккейного Клуба СКА»

Несмотря на то что летом СКА провел более чем масштабную селекцию (в команду пришло около 20 новых игроков, покинуло ее больше 20), «текучка кадров» во вратарской линии все равно вызывает удивление. В игре с «Куньлунем», которая прошла в среду в Мытищах, за команду дебютировал уже пятый в этом сезоне вратарь — 19-летний белорус Павел Мойсевич.

Случилось это по ходу первого периода, когда СКА проигрывал 1:3. Артемий Плешков, пропустивший три шайбы, был заменен. На лед в маске вышел Мойсевич. И остался до финальной сирены «сухим». СКА в итоге выиграл 6:3. В этом матче дубль сделал Арсений Грицюк, перебравшийся летом в петербургский клуб из омского «Авангарда». А защитник Александр Никишин и вовсе набрал четыре очка (шайба и три результативные передачи), резко повысив свою результативность.

Самой же эффектной снова получилась шайба в исполнении Серея Толчинского. Он промчался по всей площадке в стиле Валерия Харламова, проскочил мимо двух защитников, объехал ворота и завел шайбу в другой угол. Голкипер китайской команды не успел переместиться. В Ярославле, где СКА в понедельник переиграл «Локомотив» 3:2, Толчинский забросил похожий гол. Только не объезжал ворота, как это делал когда-то Всеволод Бобров, другой великий советский хоккеист.

Что касается игры вратарей, то появление Павла Мойсевича на последнем рубеже СКА в игре с китайскими «звездами» стало полной неожиданностью. Во-первых, до этого 20-летний Плешков выглядел надежно: сделал три «сухаря» в семи матчах КХЛ, это очень достойный результат, особенно для дебютанта. Во-вторых, в поездку по маршруту Нижнекамск —Ярославль — Мытищи — Сочи поехал голкипер Никита Серебряков, недавно перешедший в СКА из «Адмирала». Он, собственно, и начал эту серию, сыграв против «Нефтехимика» (0:2) и «Локомотива» (3:2). Но то ли тренеры дали ему отдохнуть, то ли еще что-то случилось.

Перед самой игрой с «Куньлунем» из Петербурга в расположение СКА был срочно вызван Павел Мойсевич. Он только во вторник играл за «СКА-Неву», фарм-клуб армейцев, в матче против «Тамбова» во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). А уже в среду дебютировал за СКА в игре чемпионата КХЛ. Надо напомнить, что сезон армейский клуб начал с Юханом Маттссоном в воротах. Затем швед получил травму, и шанс выпал 19-летнему Сергею Иванову. Дальше настал черед Артемия Плешкова. Иванова отправили в «Адмирал» в качестве компенсации за Никиту Серебрякова. Тот встал в ворота СКА. Но всех этих пертурбаций не хватило: армейцам понадобился еще один голкипер.

Интересно, что и Плешков, и Мойсевич раньше выступали за ступинский «Капитан», фарм-клуб «Сочи». Там их присмотрел главный тренер СКА Роман Ротенберг. Оттуда уже оба перебрались в Петербург. На пресс-конференции после матча с «Куньлунем» Ротенберг сравнил Мойсевича с финном Микко Коскиненым, бывшим вратарем СКА, с которым армейцы дважды выигрывали Кубок Гагарина (в сезонах 2014/15, 2016/17). Дескать, они похожи по манере игры. Впрочем, во время общения с журналистами «Остапа несло», как часто случается с наставником СКА. Он рассказал, что тоже был когда-то вратарем, даже спал с клюшкой, но после того как ему «бросили в голову» (видимо, имелась в виду шайба), Ротенбергу захотелось стать полевым игроком. Там и конкуренция не такая высокая.

Еще главный тренер петербуржцев сказал, что, если тренеры, игроки, судьи, журналисты, словом, все, кто имеет отношение к КХЛ, будут делать хороший «хоккейный продукт», Россия вернется на международную арену и обыграет там Канаду. Как это связано, не очень понятно, но остается верить Роману Ротенбергу на слово. Наверняка он сам захочет руководить сборной России в таком матче.

Пока, впрочем, Ротенбергу надо готовить игроков СКА к матчу с «Сочи», который пройдет на берегу Черного моря сегодня. В первой дуэли соперников, которая состоялась там же в начале октября, победу праздновал черноморский клуб — 5:4. Причем форвард Матвей Мичков, которого тренерский штаб СКА отправил в аренду в «Сочи», набрал в той игре три очка. Сейчас армейский клуб занимает шестое место в Западной конференции КХЛ после 21 матча.

Кирилл Легков