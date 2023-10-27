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Кафедральный сбор

Восстановление собора в Перми оплатят из краевого бюджета

Как выяснил «Ъ-Прикамье», средства на реконструкцию Кафед­рального собора в Перми, переданного РПЦ в 2011 году, выделит бюджет края. В принятом проекте трехлетнего бюджета на эти цели заложено по 85 млн руб. ежегодно, общая стоимость реконструкции может достичь 500 млн руб. Эксперты считают участие государства оправданным: в 1932 году собор переделали под музей, теперь государство должно помочь вернуть его первоначальный вид.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Краевые власти выделили Пермской епархии РПЦ субсидию на реконструкцию Спасо-Преображенского кафедрального собора, свидетельствуют материалы бюджета, размещенные на сайте заксобрания. Вчера депутаты приняли проект бюджета на 2024–2026 годы в первом чтении. Согласно ему, епархия будет получать ежегодно по 205 млн руб., из них 85 млн зарезервировано на реконструкцию здания Кафед­рального собора в Перми. Субсидия выделяется в рамках госпрограммы «Развитие государственных конфессиональных отношений». Целевое назначение денег: предоставление средств региональным организациям на сохранение объектов культурного наследия религиозного значения.

Собор построен в 1820 годах и до революции принадлежал епархии. С 1932 года в здании размещалась Пермская художественная галерея. В 2011-м власти Пермского края и Росимущество передали памятник архитектуры РПЦ, а для галереи решили построить новое здание. После длительных поисков площадки и обсуждения различных проектов было решено построить новое здание для галереи на территории культурного кластера «Завод Шпагина» (ул. Советская, 1).

Галерея должна до 1 декабря освободить помещения собора. В своем новом здании она откроется не раньше сентября 2024 года. Экс­позиции, находящиеся в соборе, вывозятся в арендованные места хранения с октября.

После освобождения помещений продолжится обследование объекта внутри, необходимое для разработки проектно-сметной документации на реставрацию (реконструкцию) собора. Проект к концу 2024 года подготовит ООО «Вайт Хилл», организация ранее заключила контракт с Пермской епархией РПЦ. Стоимость проектно-изыскательских работ — 25 млн руб. Только по итогам экспертизы проекта будет известна точная стоимость реставрационных работ, сообщил «Ъ-Прикамье» директор «Вайт Хилл» Алексей Макаев.

В епархиальном управлении затруднились назвать общую стоимость реконструкции собора. Секретарь управления Андрей Литовка подтвердил «Ъ-Прикамье», что «основное бремя финансирования ляжет на бюджет». По данным «Ъ-Прикамье», на госэкспертизу поступили документы по реконструкции собора, в которых епархия говорит о подтвержденном финансировании стройки из бюджета на 475 млн руб. Реконструкция продлится до 2027 года.

Директор Фонда поддержки культурных проектов «Новая коллекция» Надежда Агишева считает, что в восстановлении собора с помощью бюджетных средств нет ничего плохого. «Поскольку здание было перестроено под нужды музея, работы по восстановлению его функций как собора потребуют существенных расходов. Это объект культурного наследия, и в принципе в его реставрации (если речь идет о восстановлении оригинального вида, то это не ремонт, а реставрация) заинтересованы все. Внутри уже были раскрыты фрагменты росписей, и, возможно, мы увидим еще какие-то важные детали исторического интерьера. Государство давным-давно приспособило собор под музей, оно же и должно вернуть собор к первоначальному виду, восстановив интерьер»,— считает эксперт.

Архитектор-реставратор Геннадий Воженников рассказал, что трудности в реконструкции будут. «Самое главное — извлечение наслоений советского периода, когда сделали перепланировку для галереи. Важно максимально подлинно передать структуру храма, то есть произвести не просто реставрацию, а приспособить для современного использования объект культурного наследия. Также надо найти и раскрыть ранние проемы. Очевидно, что они могли быть заложены. Максимально бережно нужно отнестись к штукатурному слою, возможно, найдутся ранние росписи, поэтому важно будет сохранять влажностный режим. Необходимо крайне бережно провести демонтаж советских конструкций, чтобы не пострадал исторический иконостас»,— рассказал Геннадий Воженников.

Дмитрий Погорелов

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