Роскомнадзор впервые включил видеоигру в реестр ОРИ

Мобильный сетевой шутер PUBG Mobile и его издатель, сингапурская компания Proxima Beta, внесены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). В этот реестр обычно попадают все сетевые сервисы с возможностью связи между пользователями: социальные сети, форумы, сайты с формами обратной связи или комментариев и тому подобное. Игра внесена в реестр 22 сентября, внимание на ее добавление обратил проект «Роскомсвобода» (объявлен иностранным агентом).

Участники реестра ОРИ под угрозой блокировки обязаны хранить на территории России данные о своих пользователях и их действиях, а также разворачивать на своих системах средства оперативно-разыскных мероприятий. PUBG Mobile — единственная видеоигра, состоящая к 26 октября в реестре ОРИ, ранее о решениях включать игры в реестр не объявлялось. Она же в апреле 2023 года стала одним из первых иностранных приложений, опубликованных в мобильном магазине RuStore (разрабатывается VK под эгидой Минцифры).

Заявления о признании интернет-ресурса организатором распространения информации составляет ФСБ. В Роскомнадзоре, который ведет реестр, сообщили «Ъ», что добавили в него PUBG Mobile «на основании такого обращения» ради обеспечения мер, «предусмотренных законодательством в сфере информационной безопасности». В ФСБ не ответили «Ъ», так же поступили и в китайской Tencent (выступает контактным лицом по вопросам PUBG Mobile, акционер южнокорейской Krafton — владельца бренда PUBG).

Идею предъявлять к видеоиграм те же требования, что и к ОРИ, еще в 2021 году оглашал Научно-технический центр ГРЧЦ (подведомствен Роскомнадзору). В его докладе отмечалось, что видеоигры фактически стали социальными сетями, что порождает «риск использования игрового пространства в целях агитации и радикализации».

Юрий Литвиненко, Юлия Юрасова