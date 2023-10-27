Мишка то ли на севере, то ли на юге

Мэрия Красноярска ввела режим повышенной готовности для городского звена госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Причиной стало появление медведей в черте города-миллионера, о чем свидетельствуют данные с видеокамер и сообщения горожан. Сотрудники полиции ведут патрулирование улиц краевого центра. Ранее медведи никогда не появлялись в центре городской застройки. По словам эксперта, хищники, как правило, появляются в городской черте потому, что не могут добывать пищу в дикой природе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Администрация Красноярска 26 октября издала постановление «О предупреждении угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на территории города Красноярска в связи с выходом дикого животного (медведя) в городскую среду». Так власти отреагировали на сообщения очевидцев и данные систем видеонаблюдения о том, что один или несколько медведей находятся в черте города.

Согласно документу, режим повышенной готовности введен для органов управления городского звена территориальной подсистемы РСЧС. Власти рекомендовали городской структуре МВД России совместно с государственной инспекцией в области охраны и использования объектов животного мира регионального минэкологии вести патрулирование города. Сотрудникам департамента городского хозяйства мэрии поручено в случае обнаружения медведей тут же информировать об этом минэкологии и муниципальную единую дежурно-диспетчерскую службу.

«Медведя видели в разных районах города. Пока невозможно с уверенностью сказать: одно это животное или несколько. Введение особого режима позволит наладить оперативное межведомственное взаимодействие между полицией, охотнадзором и другими специалистами, которые смогут профессионально обеспечивать поиск животного и его обезвреживание в случае угрозы жизни и здоровью людей»,— заявил первый вице-мэр Вадим Войцеховский.

В мэрии отмечают, что ранее медведи никогда не появлялись в центре городской застройки. Но в окрестностях Красноярска они не являются редкостью. Например, на территории нацпарка «Красноярские столбы», находящегося в черте города, обитает несколько десятков этих животных.

«При обнаружении дикого животного (медведя) принимать меры исходя из обстановки»,— говорится в постановлении. Но пока именно с обнаружением дело обстоит хуже всего. Впервые видеокамеры зафиксировали медведя на аллее кладбища Бадалык еще 20 октября. Через два дня животное «попало в кадр» на ул. Копылова. 24 октября горожане сообщили в полицию о том, что двух медведей видели на ул. Калинина в районе остановки общественного транспорта «Тарная база» и недалеко от дома №10в на ул. Крупской. Туда были направлены наряды патрульно-постовой службы (ППС), но дожидаться их животные не стали. Наконец, 26 октября полиция получила сигнал о медведе, замеченном у железнодорожной станции Путепровод. Но и там сотрудники ППС его не нашли.

Как сообщили „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе главного управления МВД по Красноярскому краю, объединенная группа с участием сотрудников полиции и «заинтересованных ведомств» для проведения патрулирования создана и «в настоящее время находится в Октябрьском районе». В минэкологии региона подтвердили, что специалисты охотнадзора участвуют в патрулировании и 26 октября отрабатывали сигнал о появлении медведя в районе Академгородка. В пресс-службе пояснили, что министерство издает приказ об отстреле представляющего опасность животного только в том случае, если оно находится на территории государственного лесного фонда. В городской черте решение о том, как поступить с медведем, предстоит принимать местным властям и сотрудникам МВД.

«Возможно, животное травмировано и больше не может добывать себе пищу в диких условиях. Нередко люди сами начинают подкармливать медведей на трассах. Это „медвежья услуга“. Зверь чует человека и у него возникает ассоциация с едой. Такие животные тоже могут выходить к домам»,— рассказал „Ъ-Сибирь“ директор нацпарка «Сайлюгемский» в Республике Алтай Денис Маликов о причинах появления диких животных в населенных пунктах.

Красноярские политики удивлены тем фактом, что найти медведей не удается уже целую неделю. «Отследить по камерам огромное животное, бегающее по городу, не бог весть какая задача. Или, может быть, это медведь-оборотень и нужно какого-нибудь Ван Хельсинга вызвать?» — записал в своем Telegram-канале депутат законодательного собрания края Денис Терехов («Новые люди»).

Валерий Лавский