Начальника Нижегородского района водных путей перевели под домашний арест

Апелляционная коллегия Нижегородского областного суда смягчила меру пресечения начальнику Нижегородского района водных путей и судоходства Сергею Гуляеву, обвиненному вместе с заместителем руководителя ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Сергеем Булашовым в краже 448 тыс. т речного песка, проданного под видом донного грунта коммерческим организациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сергея Гуляева перевели под домашний арест, защита просила отпустить его под подписку о невыезде, сообщил «Ъ-Приволжье» адвокат Андрей Малышев. Ранее в сентябре Канавинский райсуд продлевал содержание фигурантов в СИЗО до 1 декабря.

Следствие полагает, что в мае 2021 — ноябре 2022-го Сергей Булашов и Сергей Малышев похитили песок, добытый во время работ по выравниванию глубин земснарядами на участке 870–907 км судового хода Волги, а затем незаконно продали знакомым предпринимателям без специальных экспертиз водного грунта. Ущерб от действий Сергея Булашова и Сергея Малышева следствие оценило в 60 млн руб., пострадавшей признана Нижегородская область в лице минэкологии региона.

Защита настаивает, что состава преступления в действиях сотрудников ФБУ нет: госучреждение вправе продавать грунт, о чем свидетельствуют разъяснения Росморречфлота. Аналогичные разъяснения адвокатам направил и Минтранс РФ. Фигуранты категорически не признают вину и намерены добиваться полного оправдания.

Подробнее об уголовном деле – в материале «Ъ-Приволжье» «Земснаряды начерпали на арест».

Роман Рыскаль