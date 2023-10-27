Метротрамвай разгоняется

Реализация проекта метротрамвая в Челябинске переходит на этап строительно-монтажных работ. Об этом объявил глава региона Алексей Текслер. По его словам, завершена часть проектных работ, до конца года генподрядчик ГК «Моспроект 3» приступит непосредственно к строительству. Глава подрядной организации Анна Меркулова отмечает, что в области метростроения это один из уникальных проектов. В 2026 году планируется завершить первую линию «Север — Юг» длиной почти 9,5 км. Эксперты не видят больших рисков для реализации проекта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство челябинского метро было остановлено в 2014 году

Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ Строительство челябинского метро было остановлено в 2014 году

Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ

Руководство Челябинской области объявило о начале активной фазы возведения метротрамвая в региональном центре. Непосредственно строительно-монтажные работы на первой линии начнутся в этом году. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на специальном совещании с участием первого заместителям министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Александра Ломакина, прибывшего в регион с рабочим визитом.

До совещания представитель Минстроя РФ и руководитель подрядной организации строительства объекта — группы компаний «Моспроект 3» Анна Меркулова осмотрели существующие станции челябинского метро — «Комсомольская площадь» и «Торговый центр», а также стройплощадки будущих остановок.

«В настоящий момент часть проектных работ завершена, часть завершается. Наша задача — уже в этом году выйти на первую стройплощадку, а в следующем году активно развернуться как по наземной, так и по подземной части»,— рассказал Алексей Текслер.

Он снова подчеркнул, что проект метротрама для региона «знаковый и долгожданный», и даже — «главный инфраструктурный объект».

«Первоочередные планы у нас по линии “Север — Юг”, которая предполагает наличие наземных площадок: улица Овчинникова, проспект Победы, улицы Косарева и Каслинская. Это те порталы, через которые метротрамвай будет заходить в подземную часть. Конечно, есть и подземная составляющая, в первую очередь надо завершить работы по станции “Торговый центр”, основные перегонные тоннели, которые уже формируют весь проект»,— отметил глава региона.

Анна Меркулова подтвердила, что проектные работы по части этапов находятся в завершающей стадии, передаются заказчику и генподрядчик входит в фазу строительно-монтажных работ. «Проект очень важный как для города, так и страны, включает комплексные решения по развитию метротрама. Со всех точек зрения сегодня это один из уникальнейших проектов в области метростроения. Он сочетает в себе работы как горного способа строительства, так и строительство тоннелей при помощи тоннелепроходческих механизированных комплексов»,— сообщила гендиректор ГК «Моспроект-3».

Первый заместитель министра строительства РФ Александр Ломакин указал, что строительство первой линии челябинского метротрамвая по поручению президента РФ Владимира Путина должно завершиться в 2026 году. «Параллельно сейчас вы разрабатываете экономическое обоснование ветки “Запад — Восток”, есть определенные перспективы. Важно, что мы не просто заканчиваем уже начатое, для вас метротрамвай будет якорным проектом с точки зрения транспортного развития города: в увязке с развитием жилья, социальных объектов он выведет город и регион на новый уровень»,— сказал господин Ломакин.

Летом прошлого года Минстрой РФ сообщал, что челябинский метротрам заработает в 2025 году. «К концу 2025 года Челябинск сможет войти в число российских городов, где жителей и гостей мегаполиса начнет обслуживать легкорельсовый вид городского транспорта — метротрамвай. По предварительным прогнозам, с его помощью будет перевозиться порядка 75 млн пассажиров в год»,— рассказывал тогда Александр Ломакин.

Метро в Челябинске пытаются построить с 1992 года. Из-за недостаточного федерального финансирования работа продвигалась очень медленно, а в 2014 году остановилась. На тот момент были частично созданы станции «Комсомольская площадь» и «Торговый центр», около 3 км туннелей — от электродепо в Ленинском районе в сторону центра города и отрезок под рекой Миасс. Долгое время на объекте проводились только работы, поддерживающие текущее состояние.

В апреле 2021 года о челябинском метро вспомнил президент РФ во время выступления с посланием к Федеральному собранию. После этого объект решили достроить, интегрировав его в существующую трамвайную сеть. На сегодня проект метротрамвая предполагает строительство двух линий — «Север — Юг» и «Запад — Восток». Первая соединит северо-запад и Металлургический район с железнодорожным вокзалом, вторая пройдет вдоль проспекта Ленина от Южно-Уральского государственного университета до площади Революции. В 2022 году Минстрой РФ одобрил выделение Челябинской области инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию проекта в сумме 72,9 млрд руб.

В августе 2022 года АО «Челябинский метротрамвай» (принадлежит Челябинской области) заключил договор с АО «Моспроект-3» (Москва, входит в одноименный холдинг), которое стало единственным участником и победителем аукциона на строительство линии «Север — Юг». Цена контракта жизненного цикла превысила 49 млрд руб. Общая протяженность первой линии метротрамвая составит почти 9,5 км, из которых 7,1 км — подземные пути. Эта линия рассчитана на пассажиропоток до 15 тыс. пассажиров в час.

ГК «Моспроект-3» также является генподрядчиком по проектам развития метрополитена Нижнего Новгорода и рельсового скоростного транспортного комплекса Красноярска. Эти объекты, как и челябинский, строят на средства инфраструктурных бюджетных кредитов.

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров не видит больших рисков для реализации проекта. «В данном случаев выбран оптимальный формат — метротрамвай, используется и наземная и подземная инфраструктура, за счет чего минимизированы расходы, и это позволяет более эффективно реализовать проект с учетом опыта, который есть у компании “Моспроект 3”. Каких-то серьезных рисков сейчас здесь не видно. С точки зрения финансирования вопросы согласованы и реализованы, есть поручение президента. По большому счету “Моспроект 3” является крупным консолидирующим подрядчиком не только в Челябинске, но и в Нижнем Новгороде, и в Красноярске. Фундаментально из рисков и вызовов сейчас — это кадровый вопрос. Он стоит перед всей экономикой, но в целом выглядит решаемым»,— считает эксперт.

Юлия Гарипова