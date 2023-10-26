Премиальные клиенты возвращаются в банки

Отток средств премиальных состоятельных клиентов из российских банков фактически прекратился, показало исследование компании Frank RG «Premium Banking в России 2023». Общий капитал клиентов в премиальном сегменте в первом полугодии 2023 года увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также вырос средний размер капитала под управлением.

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Исследование показало, что доля валюты в сбережениях состоятельных россиян упала на четверть — до 16,5% с 20% годом ранее. При этом часть валютных сбережений, приходящая на доллары и евро, сокращается, на юани и дирхамы — растет.