Не делай добра — не получишь иск

Правда ли, что в Китае запрещено спасать тонущего человека?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

О том, что в КНР есть закон, запрещающий спасать утопающих, пишут на многочисленных интернет-порталах, а также на сайтах, посвященных путешествиям. В некоторых источниках уточняется: запрет связан с тем, что спасение утопающих якобы считается вмешательством в чужую судьбу, что противоречит китайской философии. Однако «Проверено» не удалось найти никаких упоминаний такого запрета ни в одном законе Китая. Не находится ничего близкого по смыслу и в традиционных для страны буддизме, даосизме и конфуцианстве.

При этом в Китае действительно существует системная проблема с равнодушием людей, ставших свидетелями несчастных случаев и не попытавшихся помочь пострадавшим. Это объясняется тем, что остаться в стороне порой безопаснее: пытаясь оказать помощь, можно получить иск о причинении ущерба.

Одна из самых известных историй, серьезно повлиявших на общество, произошла в 2006 году в Нанкине. Мужчина по имени Пэн Юй отвез упавшую на остановке женщину в госпиталь и получил от нее судебный иск. Пострадавшая утверждала, что именно Пэн Юй и толкнул ее, а в больницу отвез, чтобы загладить вину. Суд встал на сторону истицы с формулировкой: «мужчина вряд ли бы помог, если бы сам не был причиной падения пострадавшей».

Были и другие прецеденты, после чего в Китае появилось понятие «прикосновение к фарфору» — мошенничество с получением компенсации с человека, который пришел на помощь. Чтобы побороть равнодушие и обезопасить неравнодушных людей, в Китае несколько лет назад приняли закон, по которому добровольные спасатели не должны нести ответственность, даже если ненамеренно причинили вред.

Вердикт — это неправда.