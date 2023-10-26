Осужденный Олег Митволь просит проверить прокуратуру

Осужденный за хищение около 1 млрд руб. при строительстве метрополитена бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, обратился из красноярского СИЗО к генпрокурору Игорю Краснову. Он указал в своем обращении на возможный антисемитизм со стороны правоохранителей. По его мнению, ведомство «отступило от принципов равенства».

«При одних и тех же обстоятельствах дел, предъявленных обвинений, наличие у обоих выполненных условий досудебного соглашения, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих, мне как акционеру, не принимающего физического участия в работе, не несущего исполнительных функций прокуратура Красноярского края запросила 4 года 9 месяца колонии общего режима, а гендиректору АО (речь о Владимире Жаркове), выполнявшего исполнительные функции общества, действовавшего без доверенности от имени общества и подписавшему все документы прокуратура запросила 2 года 6 месяцев», — заявил Олег Митволь.

Также Олег Митволь добавил, что Владимир Жарков на протяжении всего следствия был под подпиской о невыезде, тогда как ему более года пришлось провести под стражей. Бывший глава «КрасТИСИЗ» обратил внимание на прописку и национальность, которые, по его мнению, стали важным фактором, определившим исход дела.

«Гендиректор АО Жарков зарегистрирован в Красноярске, а я — в Москве, Жарков по национальности русский, а Митволь — еврей». Таким образом, прокуратура Красноярского края перечеркивает основные принципы права и запрашивает мне избирательное наказание, либо наказывая меня за слишком активную помощь ФСБ, либо по национальному или территориальному признаку», - подытожил в своем обращении Олег Митволь.

Суд вынес решение в отношении Владимира Жаркова 19 октября. Уголовное дело рассматривалось в особом (упрощенном порядке), поскольку топ-менеджер метростроительной компании заключил соглашение о сотрудничестве. Олегу Митволю назначили наказание несколькими днями ранее, после вынесения приговора он тогда заявил, что намерен обжаловать приговор.

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