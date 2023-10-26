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Заксобрание без вопросов согласовало 12 заместителей нижегородского губернатора

Законодательное собрание Нижегородской области 26 октября без вопросов и замечаний согласовало кандидатуры восьми заместителей губернатора и четырех заместителей председателя правительства, внесенных губернатором Глебом Никитиным.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщает с заседания заксобрания корреспондент «Ъ-Приволжье», свои посты сохранили заместители губернатора Андрей Чечерин, Андрей Саносян, Егор Поляков, Сергей Морозов, Андрей Гнеушев, Олег Беркович, Юрий Ильин и Петр Банников. Также в составе правительства остались зампреды Анатолий Молев, Иван Каргин, Игорь Зотов и Вячеслав Горев.

Представляя кандидатов, губернатор напомнил, что сразу после выборов в сентябре 2023 года он уже говорил, что не планирует менять состав правительства.

«Каких-то кардинальных изменений я не планировал и не планирую. Команду мы менять не будем. Это не значит, что структура правительства не претерпит вообще никаких изменений. Это постоянный процесс совершенствования правительства. Мы будем предлагать решения по точечным изменениям в структуре правительства в части функционала и подчинения. Но не сегодня. Над этим надо еще поработать»,— отметил глава региона.

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце сентября после перевыборов губернатора правительство Нижегородской области ушло в отставку и продолжило работу в статусе исполняющих обязанности. На конец октября 22 министра и руководителя департаментов переназначены на свои должности.

Андрей Репин

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