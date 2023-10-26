Губернатор Ямала посетил с официальным визитом Сербию

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов посетил с официальным визитом Сербию. В пресс-службе правительства региона, в республике глава Ямала работал 24 и 25 октября. Его сопровождал мэр Ноябрьска Алексей Романов.

В столице Сербии Белграде состоялась встреча делегации Ямала с чрезвычайным и полномочным послом РФ Александром Боцан-Харченко. В ходе нее обсуждались вопросы культурного, образовательного, торгового сотрудничества Ямала и Сербии. Также в Белграде Дмитрий Артюхов принял участие в церемонии открытия Дней Эрмитажа в Сербии.

Позже делегация посетила Ниш, крупный промышленный и торговый регион, третий в Сербии по численности населения. Также Алексей Романов и президент муниципалитета города Алексинаца Нишавского округа Далибор Радичевич приняли участие в предварительном подписании соглашения об установлении дружественных отношений городами.

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