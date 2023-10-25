Полиция пришла с обыском в московский бизнес-клуб Club 500

В Москве полиция проводит обыски в бизнес-клубе Club 500, принадлежащем бизнес-блогеру Дмитрию Портнягину. Обыски проводятся в рамках проверки заявления по факту мошенничества, которое направил в МВД экс-кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский.

По информации Msk1.ru, посетителей элитного клуба не выпускали из здания на протяжении трех часов. Позднее сотрудники правоохранительных органов увезли часть работников клуба в отдел полиции, а остальных отпустили.

«На нас написали заявление какие-то блогеры. Просто ведутся обыски, все нормально»,— сообщил изданию один из работников клуба. Супруга сооснователя Club 500 Дмитрия Портнягина, в свою очередь, сообщила, что заявление, на основании которого проводят проверку силовики, написал Валерий Немировский. По ее словам, экс-кандидату в мэры Красногорска ранее было отказано в членстве в клубе. Сам господин Немировский подтвердил информацию, что написал заявление в полицию, но от дальнейших комментариев отказался.

Telegram-канал Mash со ссылкой на источники утверждает, что следственные действия могут быть связаны с уголовным делам об уклонении от уплаты налогов, в котором подозревают блогера Лерчек (Валерия Чекалина), которая вместе с супругом состояла в Сlub 500. Сейчас госпожа Чекалина и ее муж находятся под домашним арестом. Официального подтверждения этой информации нет.

В правоохранительных органах официально ситуацию не комментируют.

На сайте Club 500 указано, что это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, расположенный в Москве на улице Рочдельской. Утверждается, что участниками бизнес-сообщества являются лидеры рынка со средним оборотом бизнеса 2,6 млрд руб. в год. Одним из основателей Club 500 является бизнес-блогер Дмитрий Портнягин, бизнесмен и автор YouTube-канала «Трансформатор».

Александр Кислов