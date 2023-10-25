Курс доллара. Прогноз на 26–27 октября

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Главным событием текущей недели станет решение Банка России по ключевой ставке Рубль значительно укрепился в отношении иностранных валют. Наш сценарий по приходу курса в диапазон 92–95 руб./$ до конца года реализовался значительно быстрее. Считаем, что пока рубль продолжит торговаться в данном диапазоне на фоне поддержки от продаж валютной выручки со стороны экспортеров, а также указа президента по обязательной репатриации и продаже части валютной выручки. Главным событием текущей недели станет решение Банка России по ключевой ставке. Базовый прогноз участников рынка — это повышение ставки. Считаем, что вероятность повышения ставки уже заложена в курсе национальной валюты. Добавим, что после заседания в пятницу мы ждем активизации спроса на инструменты с фиксированной доходностью. В частности, корпоративные рублевые облигации на текущий момент предлагают очень интересные доходности.

Денис Буйволов,

аналитик В ближайшее время будем следить за уровнем 92,5 руб./$ Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца недели — 90,5–94,5. Налоговый период приближается к своему пику. В силу того, что объем платежей в октябре ощутимо превышает показатели предыдущих периодов, рубль в этот раз получает более заметную поддержку под занавес месяца. Базово российской валюте помогает эффект от регуляторных мер. Правило для экспортеров об обязательной продаже валютной выручки стабилизирует баланс спроса и предложения на рынке, позволяя рублю улучшать свои позиции. Сказываются и ожидания повышения ключевой ставки в эту пятницу. В ближайшее время будем следить за уровнем 92,5 руб./$, в случае его пробоя откроется прямой путь к 90 руб./$.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Мировые цены на нефть умеренно корректируются вниз на геополитических новостях Рубль продолжает восстанавливать позиции. Среди главных факторов поддержки — ожидаемое увеличение предложения валюты со стороны экспортеров в рамках налогового периода, который завершится в понедельник. Тем временем мировые цены на нефть умеренно корректируются вниз на геополитических новостях. Ожидаемое увеличение размера ключевой ставки ЦБ РФ до 14% на заседании в пятницу уже учтено рынком, поэтому скорее рубль продемонстрирует минимальную реакцию в случае реализации такого прогноза.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Текущее укрепление рубля может поспособствовать более сдержанному решению по ключевой ставке Рубль укрепляется на фоне мер по обязательной продаже валютной выручки. Стал проявляться в курсе рубля и эффект от роста нефтяных цен. Он будет усиливаться, пока ситуация на Ближнем Востоке обострена и, в свою очередь, способствует росту цен на энергоносители. Тонкая настройка параметров обязательной продажи валютной выручки экспортерами, вероятно, будет исходить из удержания рубля ниже психологической отметки в 100 руб./$. Однако значительного укрепления ждать не стоит — для этого нет объективных возможностей. К тому же слишком сильный рубль не позволит сбалансировать бюджет должным образом. При этом на коротких промежутках он вполне может и переукрепиться, и мы увидим уровни 85–90 руб./$. Кстати, текущее укрепление рубля может поспособствовать более сдержанному решению по ключевой ставке. Скорее всего, на кону будет увеличение ставки на 0,5 п. п. или на 1 п. п.