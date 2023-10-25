Курс доллара. Прогноз на 26–27 октября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Рубль продолжает уверенный рост, начатый на минувшей неделе. По итогам торгов среды курс доллара США на Московской бирже составил 93,33 руб./$, что почти на 2 руб. ниже значений закрытия пятницы. Этому способствовало увеличение предложения валюты со стороны экспортеров в рамках октябрьского налогового периода и требований государства по продаже валютной выручки.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Экспобанк
|94.50-96.00
|Банк Зенит
|95.00
|Банк Русский Стандарт
|94.00-96.00
|ПСБ
|92.00-95.00
|«БКС Мир инвестиций»
|94.00-97.00
|Консенсус-прогноз *
|94.85
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Главным событием текущей недели станет решение Банка России по ключевой ставке
Рубль значительно укрепился в отношении иностранных валют. Наш сценарий по приходу курса в диапазон 92–95 руб./$ до конца года реализовался значительно быстрее. Считаем, что пока рубль продолжит торговаться в данном диапазоне на фоне поддержки от продаж валютной выручки со стороны экспортеров, а также указа президента по обязательной репатриации и продаже части валютной выручки. Главным событием текущей недели станет решение Банка России по ключевой ставке. Базовый прогноз участников рынка — это повышение ставки. Считаем, что вероятность повышения ставки уже заложена в курсе национальной валюты. Добавим, что после заседания в пятницу мы ждем активизации спроса на инструменты с фиксированной доходностью. В частности, корпоративные рублевые облигации на текущий момент предлагают очень интересные доходности.
В ближайшее время будем следить за уровнем 92,5 руб./$
Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца недели — 90,5–94,5. Налоговый период приближается к своему пику. В силу того, что объем платежей в октябре ощутимо превышает показатели предыдущих периодов, рубль в этот раз получает более заметную поддержку под занавес месяца. Базово российской валюте помогает эффект от регуляторных мер. Правило для экспортеров об обязательной продаже валютной выручки стабилизирует баланс спроса и предложения на рынке, позволяя рублю улучшать свои позиции. Сказываются и ожидания повышения ключевой ставки в эту пятницу. В ближайшее время будем следить за уровнем 92,5 руб./$, в случае его пробоя откроется прямой путь к 90 руб./$.
Мировые цены на нефть умеренно корректируются вниз на геополитических новостях
Рубль продолжает восстанавливать позиции. Среди главных факторов поддержки — ожидаемое увеличение предложения валюты со стороны экспортеров в рамках налогового периода, который завершится в понедельник. Тем временем мировые цены на нефть умеренно корректируются вниз на геополитических новостях. Ожидаемое увеличение размера ключевой ставки ЦБ РФ до 14% на заседании в пятницу уже учтено рынком, поэтому скорее рубль продемонстрирует минимальную реакцию в случае реализации такого прогноза.
Текущее укрепление рубля может поспособствовать более сдержанному решению по ключевой ставке
Рубль укрепляется на фоне мер по обязательной продаже валютной выручки. Стал проявляться в курсе рубля и эффект от роста нефтяных цен. Он будет усиливаться, пока ситуация на Ближнем Востоке обострена и, в свою очередь, способствует росту цен на энергоносители. Тонкая настройка параметров обязательной продажи валютной выручки экспортерами, вероятно, будет исходить из удержания рубля ниже психологической отметки в 100 руб./$. Однако значительного укрепления ждать не стоит — для этого нет объективных возможностей. К тому же слишком сильный рубль не позволит сбалансировать бюджет должным образом. При этом на коротких промежутках он вполне может и переукрепиться, и мы увидим уровни 85–90 руб./$. Кстати, текущее укрепление рубля может поспособствовать более сдержанному решению по ключевой ставке. Скорее всего, на кону будет увеличение ставки на 0,5 п. п. или на 1 п. п.
Предстоящие налоговые выплаты поддерживают укрепление российской валюты
Ключевым драйвером укрепления рубля выступает увеличение предложения валюты со стороны экспортеров вследствие исполнения указа о продаже валютной выручки. Предстоящие налоговые выплаты 30 октября также поддерживают укрепление российской валюты. При этом выплата налогов в этом месяце будет увеличена за счет введения разового налога на сверхприбыль, экспортной пошлины, привязанной к курсу, и высоких нефтяных котировок. В пятницу дополнительную поддержку рублю может оказать повышение ключевой ставки Банком России. Наш базовый прогноз предполагает ее увеличение на 100 б. п.— до 14% годовых. Это, в свою очередь, может способствовать охлаждению потребительской активности.