Рост промпроизводства в РФ ускорился в сентябре до 5,6%

Рост промышленного производства в России в сентябре ускорился до 5,6% (в августе — 5,4%), следует из опубликованных сегодня, 25 октября, данных Росстата. За январь—сентябрь 2023 года промпроизводство выросло на 3,3%. Рост ускорился в обрабатывающих отраслях — до 10,9% (в августе — 10,3%), в добывающих наблюдается снижение на 0,7% после снижения в августе на 1,2%.

Снижение также зафиксировано в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха — на 3% (в августе — рост на 2,1%). Рост в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов составил 0,3% (в августе — рост на 2,3%).

В секторе сырья в сентябре продолжился рост в сфере добычи угля — на 2,1% больше по сравнению с сентябрем 2022 года, добыча нерудных полезных ископаемых снизилась на 5,7%. Объемы добычи металлических руд уменьшились на 1,7%, объемы выработки прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок,— сократились на 5,7%. Рост в производстве легковых автомобилей в прошлом месяце ускорился в 2,7 раза по сравнению с сентябрем 2022 года.

Согласно материалам Росстата, в секторе обрабатывающей промышленности в сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2022 года максимальных темпов роста достигли отрасли по производству автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 56,3%), готовых металлических изделий (на 47,5%), прочих транспортных средств, включая судостроение и производство авиационной техники (на 45,8%). Наблюдается также рост в производстве мебели (38,6%), выпуске компьютеров, оптических и электронных изделий (33,5%). Производство табачных изделий сократилось на 18% по сравнению с сентябрем прошлого года.