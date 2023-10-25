Автомобилисты Петербурга стали чаще экономить на запчастях и автомойках

Жители Санкт-Петербурга стали больше экономить на обслуживании автомобиля. Такие выводы сделали в ходе совместного исследования группа компаний «Ренессанс страхование» и сервис по проверке и подбору автомобилей «Автокод».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В частности, аналитики установили, что реже стали пользоваться автомойками в Петербурге 27% автовладельцев. В основном таким образом экономят обладатели французских марок машин — Citroen и Renault (37%). Владельцы немецких авто — Volkswagen и Mercedes-Benz (29%) — приезжают в автосервис со своими запчастями. Всего таким образом берегут деньги 24% опрошенных. 21% пользуется неоригинальными запчастями.

Среди других способов экономии — отказ от тюнинга и аксессуаров (16%), сокращение посещений сервисного центра (16%), периодическое использование общественного транспорта (13%).

Среди причин более аккуратного подхода к тратам жители Петербурга называют высокую стоимость запчастей (45%), дорогой ремонт в мастерских (34%), увеличение цен на топливо (21%), подорожание автомобилей (19%).

12% жителей города находят, что самостоятельный ремонт машины гораздо дешевле, а 5% не обращают внимание на оригинальность запчастей.

Также петербургские автомобилисты стали прикладывать больше усилий, чтобы случайно не попасть в ДТП. 75% для этого стараются не садиться за руль уставшими или сонными, 61% уступают дорогу агрессивным участникам дорожного движения, 42% считают достаточным наличие полиса ОСАГО при себе, 21% проходит курсы экстремального вождения, 14% полагают, что помочь могут программы мини-КАСКО.

По статистике МВД, количество ДТП в Петербурге выросло на 3,9%. При этом число обращений по страховым случаям КАСКО уменьшилось на 15% за девять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам сентября текущего года объем регистрации новых транспортных средств в Петербурге упал на 10% по отношению к августу.

Анастасия Захарова

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