На Урале включили снег

В Свердловской области начались обильные снегопады. В течение последних суток выпало до 11 см мокрого снега. Несмотря на предупреждение ГИБДД, на дорогах происходят аварии, образуются пробки, а в шиномонтажках стоят очереди. По данным метеорологов, снег и наледь в октябре — не редкость для уральского региона. По их прогнозам, в Екатеринбурге в ближайшие три дня осадков не ожидается, но на следующей неделе уральцев вновь ждут снегопады.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первый снег в Екатеринбурге выпал на прошлой неделе, 20 октября. Накануне ГИБДД по Свердловской области предупредила автомобилистов об опасности на дорогах из-за обледенения. Водителей призвали подготовить машины к зимнему сезону и изменить манеру езды: отказаться от резких маневров, перестроений и торможений, двигаться на пониженной скорости.

В последние пару дней из-за снегопада и гололеда на дорогах возникают пробки из-за аварий, а на шиномонтажках города стоят очереди желающих сменить летнюю резину на зимнюю. В некоторых мастерских, которые выполняют работу по предварительной записи, очередь расписана до первых чисел ноября. По данным управления автомобильных дорог Свердловской области, в ночь с 23 по 24 октября выпало около 3 см осадков. В ночь на среду, 25 октября, в Екатеринбурге выпало еще 8 см снежных осадков. В мэрии заявили, что это «первый в этом сезоне серьезный снегопад». Как сообщили в администрации, днем 25 октября на улицах Екатеринбурга мэрия задействовала 386 дорожных рабочих и 163 единиц спецтехники. По данным Комитета благоустройства, на полигоны было вывезено 230 т снега. В мэрии напомнили, что информацию о проблемных участках на дорогах горожане могут передать в Единую диспетчерскую службу.

Несмотря на принимаемые меры, на дорогах образовалась наледь. Из-за этого инспекторы ГИБДД ограничили движение по участку трассы Ревда — Дегтярск — Курганово для грузовых автомобилей и автобусов (ограничение отменили лишь вечером 25 октября). В пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» также сообщили, что движение было затруднено на трассе Р-242 Екатеринбург — Пермь на двух участках дороги из-за проведения дорожных работ и большого транспортного потока. Ограничения были введены и на федеральной автодороге Р-351 Екатеринбург — Тюмень (Белоярский, Заречный и Камышловский районы). Кроме того, ГИБДД по региону ввела ограничение движения для всех видов транспорта с пятого по 14 км трассы Битимка — Первомайское (Свердловская область).

Из-за снегопадов в регионе подскочило число аварий. Так, на 43 км трассы Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с двумя автомобилями, одной из причин которого сотрудники Госавтоинспекции назвали неудовлетворительное состояние дороги. В результате ДТП погиб один человек. Также на трассе Екатеринбург — Тюмень около поселка Белоярский произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадали два человека. В Екатеринбурге на перекрестке Мостовая — Предельная пассажирский автобус выехал за пределы проезжей части в кювет. В результате ДТП никто не пострадал, дело находится на контроле прокуратуры.

Снежный циклон накрыл и соседние регионы — в Челябинской и Курганской областях синоптики ввели штормовое предупреждение из-за сильного снега и гололедицы. Жителей Тюменской области предупредили о похолодании до -4° ... -9° и осадках в виде мокрого снега, которые ожидаются 26 октября. По словам главного синоптика ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галины Шепоренко, снег в октябре для региона не редкость. «Снег бывал и 14 октября, но позже, как правило, он подтаивает. Оттепель в этом сезоне ожидается в первой декаде ноября. До конца октября ночью похолодание до -5°... -10°, будет гололедица. В ближайшие три дня осадков не ожидается, на следующей неделе возможен снег»,— сообщила «Ъ-Урал» госпожа Шепоренко. Она добавила, что осадки выпали из-за контраста температур и надвинувшегося циклона, который уже прошел по территории Челябинской области и двинулся в сторону Западной Сибири.

Анастасия Таначева