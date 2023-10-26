Следствие бьет в «Набот»

По факту ненадлежащих действий должностных лиц администрации Сосновского района, предоставивших земельные участки для размещения фермерского рынка в поселке «Кременкуль», возбуждено уголовное дело о халатности. Конкретные фигуранты дела устанавливаются. На территории опечатанных торговых рядов проводятся следственные действия при участии сотрудников Следственного комитета РФ и Росгвардии. Ранее строительство рынка в Кременкуле вызвало негодование местных жителей, которые направили жалобу по этому поводу в надзорные органы и главе СК России Александру Бастрыкину.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигурантов уголовного дела о халатности СК пока устанавливает

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фигурантов уголовного дела о халатности СК пока устанавливает

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ст.293 УК РФ) по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Сосновского района при предоставлении земельных участков под размещение фермерского рынка в поселке Кременкуль. Виновные лица устанавливаются, сообщили «Ъ-Южный Урал» в следственном управлении СК России по Челябинской области. Подробности уголовного дела в СК не уточняют. По оценочным данным, нарушение может быть связано с законностью предоставления участков для организации рынка.

С вечера 24 октября сотрудники регионального СУ СК проводят на территории оптового рынка следственные действия с участием представителей других силовых структур, в том числе Росгвардии. По словам местных жителей, сейчас расположенные на торговой площадке здания опечатаны, на месте продолжают работать правоохранительные органы.

Фермерский рынок «Набот» в поселке Кременкуль функционирует с конца августа этого года на участке общей площадью 8 га. Он находится на одном из съездов автомобильной дороги «Обход Челябинска», на территории бывшей овощебазы, которая принадлежит учредителю и главе крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) «Набот» Ривожидину Махмадову. В октябре решением местной администрации по итогам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков участкам был изменен вид использования на категорию 4.3 для размещения рынка.

Однако жители расположенных рядом с рынком домов выступили против его работы и даже обратились к главе СК.

Запуск овощного рынка ранее вызвал возмущение жителей поселка Кременкуль, которые собрали порядка 2,3 тыс. подписей против его организации. Обращения по этому поводу были направлены в надзорные органы и администрацию Сосновского района, а также председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Южноуральцы указали, что для обустройства торговых площадей были вырублены более 3 га зеленых насаждений, которые составляли защитную полосу между их домами и овощебазой, в связи с чем выхлопные газы от приезжающих большегрузов с овощами стали попадать в жилой массив. По словам местных жителей, решение о строительстве было принято без учета общественного мнения и поэтому является незаконным. Также они высказали опасения, что из-за начала работы рынка увеличится поток мигрантов в поселок, а электрические сети, система водоснабжения и водоотведения Кременкуля не выдержат дополнительную нагрузку в связи с появлением новых торговых мест. В связи с жалобами глава СКР Александр Бастрыкин в конце сентября поручил руководителю регионального управления СК Петру Решетникову провести проверку.

По данным «СПАРК-Интерфакс», КФХ «Набот» было зарегистрировано в поселке Кременкуль в октябре 2022 года. Хозяйство занимается выращиванием бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей, владеет расположенным возле этого населенного пункта складским комплексом для хранения картофеля и других овощей. Чистый убыток предприятия в прошлом году составил 274 тыс. руб.

В администрации Сосновского района в ответ на звонок корреспондента «Ъ-Южный Урал» попросили направить запрос по электронной почте. На момент публикации ответ на него не поступил. Найти телефонные номера и адреса электронной почты КФХ «Набот» в открытых источниках не удалось.

Ранее в администрации Сосновского района поддержали предложение о создании фермерского рынка на месте бывшей овощебазы, которое выдвинул глава крестьянско-фермерского хозяйства «Набот» Ривожидин Махмадов. «Наличие в складском комплексе современных хранилищ на 50 тыс. т продукции с вентиляцией, системой поддержания температуры и влажности, холодильного оборудования, линий сортировки позволит поставщикам продукции хранить ее в лучших условиях, либо сдавать на реализацию. Действующая столовая, душевые, гостиничные номера позволят арендаторам работать в цивилизованных условиях»,— отмечали в администрации района.

Как рассказала «Ъ-Южный Урал» член инициативной группы против строительства рынка в поселке Кременкуль Екатерина Нестеренко, владелец участков разместил на них торговые ряды, не получив на это разрешение. «Несмотря на то, что было одобрено изменение условно разрешенного вида использования на категорию “Рынки”, разрешение на право организации рынка получено не было. В связи с этим его работу нельзя назвать законной. При этом на территории рынка строятся новые объекты, в основном это торговые боксы. Насколько я знаю, запланировано и возведение общежития на 250 мест»,— пояснила Екатерина Нестеренко.

Попытку удалить конфликт, вызванный строительством рынка в поселке Кременкуль, ранее предпринял председатель общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко. 14 сентября он провел встречу с инициативной группой жителей и представителями администрации Сосновского района. В ходе нее был проведен осмотр спорного участка, мест сбора отходов, рассмотрены доводы местных жителей и собственника оптово-продовольственной базы Ривожидина Махмадова. Тот в ответ на претензии отметил, что большая часть работников торговых рядов родились и всю жизнь проживают в России. По результатам встречи глава региональной общественной палаты выразил готовность помочь в формировании компромиссного решения, которое бы удовлетворило обе стороны.

Михаил Бычков