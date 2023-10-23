В отношении Дмитрия Гудкова возбудили уголовное дело о фейках про армию

В отношении бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан иностранным агентом) возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение ложной информации о вооруженных силах РФ). Об этом сообщил сам Дмитрий Гудков, опубликовав в Telegram копию постановления старшего следователя Хорошевского следственного отдела о принятии дела к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ

Согласно документу, датированному 17 октября, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Дмитрия Гудкова стали цитаты из видео, опубликованного на его канале в YouTube в апреле 2022 года. Следствие утверждает, что в ролике содержатся «ложные сведения о массовых убийствах мирных граждан в Буче, Ирпене и Бородянке».

«Гудков Д. Г. публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании вооруженных сил РФ. Гражданское население Украины не являлось и не является объектом действий для вооруженных сил РФ»,— говорится в постановлении. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — десять лет лишения свободы.