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Бизнес-партнер пермского фармацевта тоже намерен стать банкротом

Пермский предприниматель Николай Шаврин намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным. Соответствующее сообщение бизнесмен опубликовал в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 23 октября. Среди кредиторов господина Шаврина указаны Сбербанк, ВТБ и АО «СМП Банк».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее о намерении подать в суд заявление о самобанкротстве сообщил бизнес-партнер Николая Шаврина Андрей Годовалов.

Напомним, Николай Шаврин пополам с Андреем Годоваловым владеет зарегистрированным в Москве ООО «Годовалов», которое занимается фармацевтической логистикой, а также развивает сеть аптек «Аптека от склада».

ООО «Годовалов» сейчас тоже находится под угрозой банкротства. Рассмотрение заявления о признании его несостоятельным начнется в суде 2 ноября. Сеть «Аптека от склада» тоже испытывает трудности. В прошлом году появилась информация о ликвидации филиалов сети в Тюмени. В сентябре стало известно, что в Пермском крае число ее точек тоже может сократиться.

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