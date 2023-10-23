Журналисту Соловьеву присвоили звание Героя ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин присвоил звание Героя ДНР журналисту Владимиру Соловьеву. Об этом господин Пушилин сообщил в Telegram. По его словам, телеведущий «активно поддерживает Донбасс долгие годы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Он весь период СВО — часто на передовой. Мало осталось мест, где он не побывал — в самой гуще событий, причем то, что он делает, как помогает, во многом остается за кадром»,— написал глава ДНР.

Журналист ведет программу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1». В мае 2022 года посетил Мариуполь. В том же году был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях». С прошлого года находится под санкциями Евросоюза, США, Великобритании.

Лаура Кеффер