Банки раскритиковали законопроект о доступе спецслужб к данным клиентов

Ассоциация банков России (АБР) не поддержала законопроект правительства о предоставлении силовым структурам доступа к информационным системам и базам с данными клиентов. Документ предполагает, что ряд ведомств смогут удаленно удалять сведения о своих сотрудниках. АБР видит в этом нарушение конституционных прав россиян и несоблюдение антиотмывочного закона, передает РБК. Как сообщал «Ъ», ранее законопроект раскритиковала Ассоциация больших данных.

Законопроект был внесен в Госдуму в августе. Он предполагает, что доступ к системам банков получат Минобороны, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и МВД. Они смогут удаленно удалять, редактировать сведения о своих сотрудниках, которые являются клиентами банков. Авторы объясняют инициативу необходимостью обеспечить защиту отдельным категориям лиц, которые работают в силовых структурах. Категории будут определены указом президента.

АБР, в которую входят такие крупные банки, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф-банк, Газпромбанк и другие, направила негативный отзыв в Минцифры и председателю комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

Чем недовольна АБР:

документ «порождает многочисленные правовые коллизии» и противоречит другим законам;

принятие закона приведет к нарушению конституционных прав граждан России из-за предоставления спецслужбам неограниченного доступа к персональным данным физических лиц, в том числе к тем, кто не относится к специальной категории сотрудников спецслужб, а сами банки будут должны предоставить персональные данные без согласия клиента и решения суда;

не ясно, как передавать Росфинмониторингу данные об операциях клиентов по антиотмывочному закону, если спецслужбы смогут редактировать данные без уведомления банков;

новые требования приведут к существенному увеличению трудозатрат, обширному объему работы и росту издержек.

Банки отмечают и другие претензии к законопроекту. Так, неограниченный доступ спецслужб, как считает АБР, может привести к рискам для информационной безопасности. По мнению банков, из законопроекта нужно исключить требование к операторам информационных систем и баз данных о предоставлении спецслужбам удаленного доступа. В качестве альтернативы можно построить взаимодействие со спецслужбами через ФНС или ЦБ.

В Минцифры только отметили, что силовые структуры будут взаимодействовать с информационными системами банков «строго в соответствии с порядком, который установит правительство». «Таким образом будут учтены все возможные риски»,— считают в министерстве. Там также отметили, что доступ будет предоставлен не ко всем информационным системам, а к тем, «которые будут включены в специальный реестр».

Ассоциация больших данных (объединяет «Яндекс», VK, «Ростелеком», «МегаФон» и др.) ранее также выступила против законопроекта. По ее мнению, принятие закона может привести к нарушению целостности информационных систем и создать для бизнеса угрозу нарушения других законов.

Подробнее о документе — в материале «Ъ» «Эти базы — кого надо базы».

Леонид Уварчев