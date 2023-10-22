Главные новости за 22 октября. Кубань, Крым, Адыгея

В ноябре 2023 года в Арбитражном суде Краснодарского края состоится первое судебное заседание по делу бизнесмена Алексея Попова. Краснодарский предприниматель подал иск к Euroclear на полмиллиона долларов.

За девять месяцев 2023 года в Краснодарском крае за помощью в медучреждения с жалобами на укусы собак обратились более 10 тыс. человек, включая 2304 краснодарца. Число пострадавших в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в регионе выросло на 1170 человек.

В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани, по данным на 19:00, стояли 182 транспортных средства. Ожидать досмотра приходилось около часа. В 20:00 движение перекрыли. Наибольшее скопление машин наблюдалось 22 октября в 18 часов вечера, когда на подходе к Крымскому посту со стороны Краснодарского края стояли 248 машин.

Два крупных пожара произошли в Краснодарском крае в последние сутки. В Музыкальном микрорайоне Краснодара горит жилое здание на ул. Ангарской. По данным на 20:00, пожар локализован на 200 кв. м. Из горящего дома спасатели вывели 76 человек, включая 15 детей, один человек спасен. В тушении участвуют более 130 человек. В ночь на 22 октября в Сочи потушили пожар площадью 250 кв. м на ул. Банановой.

Футбольный клуб «Сочи» в Екатеринбурге взял верх над «Уралом». Матч закончился победой «барсов» со счетом 4:1.

Зимний отдых в отелях горнолыжных курортов «Красная поляна» и «Роза Хутор» подорожал на 20–30%. Пик бронирований ожидается в середине ноября.

Ангелину Юрченко из станицы Тбилисской, пропавшую 17 октября, нашли живой. О причинах исчезновения и состоянии 17-летней девушки не сообщается.

В Армавире водитель иномарки сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

В Армавире завершили четвертый этап благоустройства «Городской рощи» возле водохранилища. В парке появились новые скамейки, в том числе световые, арт-объекты, бассейн, водная площадка для детей. Все работы планируют закончить к концу ноября.

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