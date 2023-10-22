Иск краснодарского предпринимателя к Euroclear на полмиллиона долларов суд рассмотрит в ноябре

В ноябре 2023 года в Арбитражном суде Краснодарского края состоится первое судебное заседание по делу бизнесмена Алексея Попова. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в бухгалтерской компании «Кубань Партнер», юристы которой представляют интересы инвестора в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

«7 сентября 2023 года суд принял к рассмотрению иск о взыскании с европейского расчетного депозитария Euroclear Bank (Бельгия) начисленных, но не полученных сумм — погашения по облигациям, дивиденды, купонные выплаты. Размер исковых требований — более полумиллиона долларов США. В прошлом году в связи с введенными в отношении России санкциями, депозитарии заблокировали часть ценных бумаг российских инвесторов. Это один из первых в России исков от инвестора — физического лица»,— рассказала руководитель фирмы «Кубань Партнер» Вера Сиренко.

В качестве третьего лица в деле фигурирует ООО «АТОН» (Москва). В иске (есть в распоряжении «Ъ-Кубань») говорится, что Алексей Попов в 2016 году заключил с обществом брокерский договор. ООО «АТОН» в свою очередь заключил с НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» депозитарный договор хранения ценных бумаг. Ценные бумаги хранились на счете в Euroclear Bank. В 2022-2023 годах указанные эмитенты исполнили свои обязательства перед истцом по выплате купонного дохода и погашению облигаций, зачислив на счет депозитария — НРД, открытый в банке Euroclear Bank, $521 662. Бельгийский банк все расходные операции заблокировал в связи с санкциями, введенными в отношении России, и Алексей Попов свои деньги получить не смог.

Как писали «Ведомости», в России подано более двадцати исков к Euroclear как от частных инвесторов, так и от профессиональных участников рынка ценных бумаг. Общая сумма требований превышает 200 млрд руб. Подобное дело выиграл банк «Санкт-Петербург. В феврале российский суд взыскал с Euroclear в пользу банка $107 млн, а в апреле стало известно о разблокировке в Бельгии активов на сопоставимую сумму — около $110 млн.

Маргарита Синкевич

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